DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GETİRMEYE BAŞLANDI

- EVRAK EKSİĞİ OLANLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin bir çok yerinden gelen kurbanlıklar gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde kurulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Avrupa Yakası'na geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Evrak eksiği bulunan ve Avrupa Yakası'na geçiş izni olmayanlara izin verilmedi. Ekipler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olan tüm TIR ve kamyonları tek tek kontrol etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyon ve TIR'ları ekipler tarafından durdurulması

-Evrakların kontrol edilmesi

-Kamyon kasasındaki hayvanların görüntüsü

-Tokat'tan kurbanlık getiren amca ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

06.08.2018 - 04.56 Haber Kodu : 180806016_

2- CÜNEYT ARKIN HASTANEYE KALDIRILDI

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Silivri'deki özel bir hastanede tedavisi süren Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.