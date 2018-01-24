DHA İSTANBUL BÜLTEN 5

Son Güncelleme 11 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:03 |11 dakika önce

1- İSTANBUL'DA KAR : TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI (1) Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Henüz iş çıkış saati olmamasına rağmen trafikte yoğunluk arttı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı. Görüntü Dökümü: ------------ -15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ve kar yağışı 24.01.2018 - 17.39 Haber Kodu : 180124218 ========================= 2- (görüntüyle yeniden) AVCILAR'DA DEHŞET: KOCASINI ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜ - 13 yaşındaki kızı da gözaltına alındı Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Avcılar'da bir kadın kocasını öldürdükten sonra kuyuya attı. Önceki gece 23.50 sıralarında saatlerinde polisi arayan bir kadın, bir iş yerinde ceset gördüğünü söyledi. Kadının ifadesini alan polis, söz konusu adrese gitti. İş yerinin kapalı olduğunu belirleyen polis, sahibini belirleyerek eve gitti. Kapıyı açan Nazlı Balcı'ya duruma anlatan polis, kadının Kocası Alper Balcı (40)'yı öldürdüğü itirafıyla karşılaştı. Kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Evde ve iş yerinde arama başlatıldı. İş yerinde yapılan aramada su kuyusunun içine atılmış ceset bulundu. Cesedin üzerine çimento döküldüğü için çıkaramayan polis itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla ceset kuyudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evde yapılan aramada ise 1 tabanca 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan kadın, eşini kızıyla beraber öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kızı S.B. (13) de gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve kızın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------------ Polisin eve yaptığı baskın Öldürülen kişinin fotoğrafı (FOTOĞRAFLAR) -Cesetten görüntü -Silah ve uyuşturucu -Detaylar 24.01.2018 - 17.50 Haber Kodu : 180124221 ========================= 3- TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI (2) Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 5 araç sürücülerinin hakimiyetinden çıkarak birbirine girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü: --------------------- -Olay yerinden görüntüler -Ekiplerin çalışmaları -Kaza yapan araçlar -Görgü tanığıyla röp. Detaylar ======================= 4- NURCAN ARSLAN CİNAYETİ DAVASI; SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ... Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de, 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış'ın (36) yargılandığı davada mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit , "Türkiye'deki kadın cinayetlerinin niteliklik ve nicelik bakımından yoğunluğu nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ile taraf avukatlarına süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

SANIK VE TARAF AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILDI Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ile taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ise duruşmada Avukat Sultan Koçyiğit temsil etti. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre olay şöyle oldu: Nurcan Arslan, aralarında arkadaşlık bulunan Abdullah Melih Barış'dan ayrılmak istedi. Bunun üzerine Abdullah Melih Barış da, Nurcan Arslan'ı ikna etmek için Tokat'tan İstanbul'a geldi. Abdullah Melih Barış ikna edemediği takdirde yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Nurcan Arslan'ı öldürmeyi planladı. 30 Ocak 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Nurcan Arslan ile Abdullah Melih Barış tartışmaya başladı. Nurcan Arslan, Abdullah Melih Barış'a "Girmek istemiyorum" dedi. Abdullah Melih Barış da "Lütfen sadece konuşacağız, yemek yer çıkarız" diyerek Nurcan Arslan'ın siteye girmesi hususunda ısrar etti. Nurcan Arslan tekrar "Hayır girmek istemiyorum" diyerek geri dönmek istedi. Bu şekilde Abdullah Melih Barış, Nurcan Arslan'ı ikna edemedi. Abdullah Melih Barış önceden planladığı şekilde belinde bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak Nurcan Arslan'a ateş etmeye başladı. Abdullah Melih Barış daha sonra polisi arayarak silahla birisini yaraladığını, teslim olacağını belirterek, bulunduğu yeri bildirdi. Nurcan Arslan vefat etti. Abdullah Melih Barış da gözaltına alındı.

SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ Savcı Sinan Coşar mütalaasında sanık Abdullah Melih Barış'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarını işlediğinin yapılan yargılama ve toplanan delillerle anlaşıldığını belirtti. Savcı Coşar, sanık Abdullah Melih Barış'ın bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. "BU SUÇ KADINA KARŞI İŞLENMİŞTİR" Arslan Ailesi'nin avukatı duruşma Ayşegül Celayir "Bu suç kadına karşı işlenmiştir. Kadın cinayetlerini önleme amacıyla mahkemenizce sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. "SANIK HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM MADDESİNİN UYGULANMAMASINI TALEP EDERİZ" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, "İddia makamının mütalaasını kabul ediyoruz. Sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca her ne kadar sanık haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak amacıyla bazı iddialarda bulunmuş ise de bu iddialar tanık beyanı ile çürütülmüştür. Kadın cinayeti olan tüm olaylarda bu şekilde iddialar ortaya atılmaktadır. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca Türkiye'deki kadın cinayetlerinin niteliklik ve nicelik bakımından yoğunluğu nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanmamasını talep ederiz" diye konuştu.