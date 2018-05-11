DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1- ÇAVUŞOĞLU'DAN "İSRAİL-İRAN" AÇIKLAMASI (1)

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

"En son İsrail-İran gerginliğinde, hem de üçüncü bir ülke üzerindeki gerginlikten dolayı ön plana çıkanlar hep sert güç. Oysa sert güç, lazım olduğu zaman kullanılabilir ama burada da ölçülü, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Günümüz Dünyasında Yükselen Türkiye" konferansına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, "Çatışmalardan, terörle mücadeleden dolayı en son İsrail-İran gerginliğinde hem de üçüncü bir ülke üzerindeki gerginlikten dolayı ön plana çıkanlar hep sert güç. Oysa sert güç, lazım olduğu zaman kullanılabilir ama burada da ölçülü, adaletli olmak lazım, uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor. Esas kalıcı güç yumuşak güçtür. Bugün Türkiye, yumuşak gücünü dünyada en etkin kullanan ülkedir. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum ve doğru söylüyorum" dedi.