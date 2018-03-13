DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- TOPKAPI'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI; SEFERLER DURDU - Onarım çalışmaları tamamlanmasının ardından seferler saat 06.00'da yeniden başladı. Haber-Kamera: Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamadı.

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde seyir halindeyken, saat 21.30 sıralarında Şehitlik Durağı'nda raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bildirilmesi üzerine olay yerine İETT'nin teknik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle hidrolik sistem borularının patladığını belirlerken onarım çalışmaları başaldı. SEFERLER 06.00'DA BAŞLADI

Kaza nedeniyle seferler çift taraflı olarak yapılamadı. Duraklardaki tramvay yolcuları, İETT tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsisi edilen otobüslere bindirildi. Onarım çalışmaları gece saatlerinde tamamalanırken seferlerin sabahleyin saat 06.00'da başladı. METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir." denildi.

İETT'den AÇIKLAMA...

İETT'den yapılan açıklamada da, "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 21 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Raydan çıkan tramvay

-Oluşan kalabalık

-Ekiplerin çalışmaları

-Otobüslere binen yolcular

-Trafikten detay (EK GÖRÜNTÜ)

-Başlayan tramvay seferleri

-Tramvayın durağa gelişi

-Bekleyen yolcular

-İnen ve binen yolcular

-Genel ve detaylar 13.03.2018 - 06.39 Haber Kodu : 180313013

12.03.2018 - 21.38 Haber Kodu : 180312189

12.03.2018 - 22.04 Haber Kodu : 180312193

12.03.2018 - 22.23 Haber Kodu : 180312194 ================================= 2- KASIMPAŞADA SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA : 3 YARALI Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda, cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerinden habersiz olarak bir tanıdıklarının cenaze namazı için Kasımpaşa Büyük Camii'ne geldi. Caminin girişinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

Sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri caddeye çıkıp koşarak kaçmak istedi. Aralarında bir kadının da bulunduğu öğrenilen diğer grup üyeleri ise, yanlarında bulunan tabancalarla arkalarından ateş etmeye başladı. Kovalamaca şeklinde devam eden saldırı sonucu kaçan gruptaki 3 kişi, kurşunla, çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralılardan biri, vatandaşların da yardımıyla bir taksiye bindirilerek özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralı da ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki grubun sopalarla birbirleriyle kavga ettikleri ve silahla yaralananların yerde sürünmeleri görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası iki grubun sopalarla kavga etmesi

-Güvenlik kamerası kavga edenlerden bazılarının sağa sola koşturması

-Güvenlik kamerası silah ile vurulanların yolda sürünmesi

-Güvenlik kamerası silahlı kişilerin kaçışı

-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Yaralananların yerdeki eşyalarından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 12.03.2018 - 18.38 Haber Kodu : 180312165 ================================== 3- KADİR İNANIR: DOKTORLARIMIN DIŞINDA HİÇBİR SPEKÜLASYONA İNANMAYIN Geçirdiği beyin rahatsızlığını atlatan Kadir İnanır, "Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Önce inançlı bir insan olduğum için sonra da Türkiye'nin büyük doktorlarının büyük gayretleriyle şu anda hiç bir arızası olmayan, sağlık bir insan olarak karşınızdayım."

" Bana bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın" Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, sağlığına kavuştuktan sonra, tedavi sürecinde yer alan doktorlar ile birlikte basın mensuplarının önüne çıktı. Sağlık durumun iyi olduğunu belirten İnanır, hastalığı süresince yanında olan herkese teşekkür etti.

Türk sinemasının sayılı aktörlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi süreci tamamlanan ve sağlığına kavuşan İnanır, tedavi sürecini yürüten doktorları ile bu akşam bir alışveriş merkezinde kameraların önüne geçti. Toplantıya Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide kural, tedavi sürecini yöneten doktorları Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı.

"DOKTORLARIMIN DIŞINDA HİÇBİR SPEKÜLASYONA İNANMAYIN"

Tedavi sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Kadir İnanır, "Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Önce inançlı bir insan olduğum için, sonra da Türkiye'nin büyük doktorlarının büyük gayretleriyle şu anda hiç bir arızası olmayan, sağlıklı bir insan olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans. Büyük bir mutluluk. Ortalama bir aydır Türkiye'nin her tarafından bana gösterilen sevginin, saygının, duaların rakamını sizlere söylemeyeceğim. Çok büyük. Bana tekrar hayatta güzel duygularla yaşama heyecanı veren bu olgulara hayatım boyunca hep saygılı hep sevgili kalacağım. Bana bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın" dedi. "PIHTININ KALPTEN GELDİĞİNİ TESPİT ETTİĞİMİZ İÇİN AMELİYATTAN VAZGEÇTİK"

Kadir İnanır'ın doktoru ve arkadaşı Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise, Kadir İnanr'ın basında yer alan ameliyat olma durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

İlk planda anjiyo yapıldığında gördüğümüz, şah damarında darlık vardı. Şah damarı darlığını, biz pıhtının ondan kaynaklandığını zannettik. O nedenle buradaki problemin ortadan kaldırılması için kalp, damar cerrahı Prof. Dr. Ergun beye hastamızı verdik. Ergun bey bu ameliyatı yapacak kişiydi. Aynı zamanda bu ameliyat yapılmadan önce kalbine bakılması lazım. Bu hazırlık bize başka bir arızayı daha teşhis etmemizi sağladı. Bunu çözdükten sonra stand nedeniyle verilen ilaçlar bizi tekrar bir değerlendirme yapmaya itti. Çünkü bu ilaçların belirli bir komplikasyonu olabilirdi. Bu nedenle biz hedeflediğimiz şah damarı ameliyatını yeniden değerlendirdik. Kadir beyi yeniden incelemeye tabi tuttuk. Bu neticede bu ameliyattan vazgeçtik. Bu pıhtının kalpten geldiğini tespit ettiğimiz için bu ameliyattan vazgeçtik. Şu anda kritik bir tehdit edici durumu yok. Kadir bey böyle bir operasyon geçirdiği için bazı kurallara uyacak.

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ, BAŞARILI BİR ŞEKLİDE ATLATTIK"

İnanır'ın tedavi olduğu hastanenin başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, süreci şöyle değerlendirdi;

Bu süreç çok zorlu bir süreçti. Çok başarılı bir şekilde atlattık. Bu durumda Kadir beyin çok büyük bir katkısı var. Bir hasta ne kadar pozitif olursa, ne kadar bizimle iş birliği içinde olursa işler o kadar iyi gider. Bu bakımdan Kadir bey son derece pozitif bir hastamız. Şu anda ciddi bir problem yaşamıyoruz. Bundan sonra nasıl sağlıklı bir insan takip edilirse o şekilde takip edeceğiz. Kendisi bizim önerilerimize uyuyor. "BEYİNLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNU YOK"

Kadir İnanır'ın tedavisinde yer alan Nörolog Beyza Çiftçi Yalçınkaya ise, "Kadir bey tehlikeli bir şey atlattı. Fiziksel ve ruhsal gücü sayesinde çok iyi atlattı. Şu anda beyinle ilgili hiç bir sorunu yok. Hiç bir hasarı yok. Beyin ve kalp damarlarını korumak için herkesin yapması gerektiği şeyleri yapacak. Diyetine dikkat edip, sağlıklı bir hayat sürecek. İlaçlarını kullanacak" diye konuştu.

"İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMUŞ BİR AKTÖRÜN FİLM YAPMAYA DEVAM ETMESİ GEREK"

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural İnanır'ın ilk yapacağı şeyin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Kadir kendi sağlığı ile ilgili problemlerin net olarak farkında. Çok iyi bir doktor grubu ile bir aradaydık. Bu zorlu süreçte hem dayanışma hem sevgi o kadar güçlüydü bizim için. Kadir'in bu anlamda sadece bana değil, Türkiye toplumuna da çok büyük bir sorumluluğu var. Daha çok ve daha iyi yaşayabilmek, daha fazla film yapabilmek. İnsanların kalbine dokunmuş bir aktörün film yapmaya devam etmesi gerek. Bunun için ilk yapacağımız şey sağlıklı olmak" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kadir İnanır'dan detaylar

-Doktorlardan detaylar

-Haber sırasına göre açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler 12.03.2018 - 21.54 Haber Kodu : 180312192

12.03.2018 - 23.02 Haber Kodu : 180312202 ====================================== (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- YENİ KARAKÖY YOLCU SALONU HALİÇ TERSANESİ'NE ULAŞTI Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Haliç Tersanesi'ne ulaştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele dün akşam saatlerinde Tuzla'dan yola çıktı. İskelenin yolculuğu havadan da görüntülendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot yardımıyla gece saat 04.00 sıralarında Haliç Tersanesi getirildi. Öte yandan Yeni Karaköy Yolcu Salonu, geçerken herhangi bir olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi de tedbir amaçlı eşlik etti.

Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata köprüsü gece saatlerinde yeni Karaköy iskelesi gelmesi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İskele nin gegeçişinin ardından köprüler tekrar kapatılarak trafiğe açıldı.

YENİ KARAKÖY YOLCU SALONU

Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor. İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. İskelenin tersanedeki son işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak. Görüntü Dökümü

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-Yüzer iskelenin yola çıkması HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılması

-Yeni Galata Köprüsünün kaldırılması

-Trafiğe kapatılan köprü yolları

-Deniz Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri

-Yeni Karaköy İskele geçisi

-Yeni Karaköy İskelesinde detaylar

-Kıyı Emniyet bot yardımıyla Haliç Tersanesine getiren iskele

-Genel ve detaylar 12.03.2018 - 19.13 Haber Kodu : 180312174

13.03.2018 - 04.44 Haber Kodu : 180313011

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Ankara'da otopark ücretlerinin 1 liraya düşürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyeleri, İSPARK'ın 1 TL'ye düşürülmesi için teklif verdi. AK Parti, konunun üzerinde çalışılması gerektiği belirterek teklifi reddetti.

İBB Meclisi'nin CHP'li üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar ve Seyit Ali Aydoğmuş, İSPARK'ın 1 lira olması için önerge verdi. AK PARTİ: ÜZERİNDE ÇALIŞILMADAN TEKLİF EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL

Önergeyi okuyan Nadir Ataman, teklifin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu'na havale edilmesini istedi. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, "Söz konusu teklifi arzu ederlerse başkanlık makamına gönderelim. Gündeme alınması ile ilgili bir önerge ise bunu çalışmadan, altı olmadan, hesabı kitabı olmadan teklif edilmesini doğru bulmuyorum. Gündeme alınmasını reddediyoruz" dedi. Oylamaya geçilmesinin ardından otopark ücretlerinin düşürülmesinin gündeme alınması ile ilgili teklif, AK Partili meclis üyelerinin "hayır" oyları ile reddedildi.

ATAMAN: RANTTAN DEĞİL HALKTAN YANA OLMASINI BEKLERDİK

Toplantının ardından DHA'ya konuşan Nadir Ataman, "Belediye otoparklarında asıl hedef gelir elde etmek değil, trafik güvenliğini sağlamaktır. İstanbul'da trafiğin ne durumda olduğunu herkes biliyor. Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 24 saat boyunca da 1 TL olmasını istedik. İstanbul'u yönetenlerin, otopark ücretleri açısından ranttan değil Ankara'daki gibi halktan yana olmasını beklerdik" dedi. Görüntü Dökümü:

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-CHP İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın teklifi okuması

-AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın'ın konuşması 12.03.2018 - 19.01 Haber Kodu : 180312171 ================================ 6- İBB MECLİSİ'NDE ŞEKERLİ PROTESTO Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Tokatlı üyesi Servet Baylan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, Turhal Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerleri meclis üyelerine ikram etti. İBB Meclisi Başkanvekili Ahmet Selamet, "şeker hastasıyım" diyerek ikramı kabul etmedi. AK Partili meclis üyesi Ülkiye Toptaş Kınay ise "Özelleştirmedeki amaç üretimin arttırılması. Üreticinin kotasında bir sınırlama yok" diye konuştu.

İBB'nin Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet başkanlığındaki oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Servet Baylan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir konuşma yaptı. Tokat Turhallı olan Baylan, Turhal Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerlerden getirerek meclis üyelerine ikram etti. Başkanvekili Ahmet Selamet, "şeker hastasıyım" diyerek ikram edilen şekeri almayı reddetti.

ANADOLU'DA ŞEKERİN TADI KAÇTI

Baylan konuşmasında, "Ülkemizin çıkarları doğrultusunda Anadolu'nun, Türkiye'nin ortak menfaatlerinde bir araya gelmeliyiz. Şeker fabrikaları da bu ortak menfaatler arasında yer alıyor. Ancak Anadolu'da şekerin tadı kaçtı. Cumhuriyet döneminde 33 tane şeker fabrikası kuruldu. Bugün bunlardan 25 tanesi kaldı. 14 tanesi de özelleştirilme kapsamına alındı" dedi. AK PARTİ: ÖZELLEŞTİRMEDE AMAÇ ÜRETİMİN ARTIRILMASI

Servet Baylan'ın ardından söz alan AK Partili meclis üyesi Ülkiye Toptaş Kınay, "Bu fabrikaların üretim zorunluluğu sağlanacak. Çalışanlar arzu ederlerse farklı kuruma geçme, ya da devam ederlerse de işten çıkarılmama taahhüdü alarak devam etme imkanı sağlanacak. Bu kaygıların birçoğu bertaraf edilecek" dedi. Kınay, "Özelleştirmedeki amaç üretimin arttırılması. Üreticinin kotasında bir sınırlama yok. Nişasta bazlı şeker üretimiyle ilgili de yeni bir çalışma, düzenleme söz konusu. Kısıtlamaya gidilecek, yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilecek" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-CHP'li İBB Meclis Üyesi Servet Baylan'ın konuşması

-Meclis üyesinin şeker ikram etme anları

-AK Partili İBB meclis üyesi Ülkiye Toptaş Kınay

12.03.2018 - 20.50 Haber Kodu : 180312184 ===================================== 7- ZEYTİNBURNU'NDA BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)

Zeytinburnu'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu.

Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 55 yaşlarında B.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ve polis ekiplerinin incelemeleri

-B.C.'nin cansız bedeni

-Genel ve detaylar 12.03.2018 - 20.27 Haber Kodu : 180312182 ================================== 8- İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ENTERNASYONAL MARŞLI 'FİLİSTİN' EYLEMİ