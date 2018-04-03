DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- GÜNGÖREN'DE SOKAĞA BIRAKILAN 2 ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA),

Güngören'de sokağa bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak'ta park halindeki araçların yanına bırakılan iki çantayı görenler polisi aradı. Çantaların bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantaları fünye ile patlattı. Patlatılan çantalardan çeşitli giysi ve ayakkabılar çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Çantalardan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Bomba uzmanı polisin gelişi ve yapılan anonslar

-Fünye ile patlatılma anı

-Diğer detaylar

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(ÖZEL)

2- BAĞCILAR'DA ARAÇ GECEKONDUYA ÇARPTI : OTURMA ODASINDAKİ KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç gecekonduya çarptı.

Kaza, Göztepe Mahallesi'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ç. henüz bilinmeyen nedenle 56 AU 259 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti . Araç yol kenarındaki gecekonduya çaptı. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Murat Ç. ise polis aracına bindirirek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı, sürücünün fren yerine gaza basınca gecekonduya çarptığını öne sürdü.