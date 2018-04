DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti:

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

UYKUSUNDAN UYANARAK PENCEREYE ÇIKAN BİR KİŞİ SON ANDA KURTARILDI İtfaiye ekipleri çatısı yanan binaya her iki cepheden de müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra binada soğutma çalışması yaptı. Ayrıca tek tek katları da dolaşan itfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında 3 katlı binanın en üst katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi ise son anda uykusundan uyanarak pencereye çıktı. Dumanların yükseldiği daireden cama çıkan kişiyi gören mahalle sakinleri pencerede durması için uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri de merdiven yardımıyla pencerede bekleyen kişiyi alarak aşağı indirdi. Son anda kurtarılan kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4- ASKER UĞURLAMASINDA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar.

Olay, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla konvoy olarak asker uğurlaması yapan bir grup, caddeyi araçlarıyla trafiğe kapadı. Grup içerisinden bazı kişiler ise çevredeki insalara aldırış etmeden cadde ortasında havaya onlarca el ateş etti. Bu anlar kameralara yansıdı.

5- ZİNDASHİ'Yİ POLİSTEN DRONE TAKİBİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı. Zindashi'nin polis tarafından an be an drone ile takip edildiği ortaya çıktı.

6- KOCASINI ÖLDÜREN 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN SERBEST BIRAKILDI

*Mahkeme savcının tutuklama talebini suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kalma ihtimalini gerekçe göstererek reddetti.