DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 1 

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Denizciler Dayanışma Derneği'nin Arama Kurtarma kuruluşu DAKSAR, bu gece Fenerbahçe burnu açıklarında gece denizde arama kurtarma tatbikatı yaptı. Kalamış merkez olmak üzere 12 deniz mili yarıçaplı bir alanda faaliyeti gösteren ve tamamı gönüllülerden oluşan DAK-SAR personelinin, gece koşullarında denizde arama ve kurtarma yapabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Liman Başkanlığı birer bot ile gözlemci olarak izledi. Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği telsiz anonsundan, "PANPAN" mesajı vererek arıza yaptığını ve su almaya başladığını bildiren tekne için, DAK-SAR ekipleri harekete geçti. Bu sırada, yardım talebinde bulunan tekneden "MAYDAY" uyarısı ile bir kişinin denize düştüğü haberi geldi. Botlarla teknenin bulunduğu bölgeye giden ekipler, denize düşen kişiyi kurtarırken tekne personelini tahliye etti. Saat 21.30'da başlayan tatbikat saat 22.30'da sona erdi. Denizciler Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Argıç tatbikat öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevresinde tamamen gönüllülerden kurulu ekiplerimiz, 8 botumuzla arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. 1999-2000 yılından beri bugüne kadar binin üzerinde gönüllüyü eğittik. Kendilerine amatöre denizci belgesi alacak seviyede denizci yetiştirdik. 7-24 maniladaki istasyonumuzda nöbet tutuyoruz. 2 binden fazla olaya müdahil olup 561 can kurtarma gerçekleştirdik." dedi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 21'i tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mart'ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan, 21'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor. Ayrıca şüphelilerin, 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3 ila 5 bin lira arasında "komisyon" aldıkları öne sürüldü.

Görüntü Dökümü: ----------------------- -Dernek Başkanı Serdar Argıç ile röp. -Dak-Sar Başkanı Murat Kaya ile röp. -Tatbikata çıkarken gelen anonslardan görüntü -Tatbikata çıkış ve botlara binip gidilmesi -Arıza yapan tekneden kurtarılması için yapılan havai fişek ve meşale yakılması -Arıza yapan tekneden Denize Düşen yolcunun kurtarılması -Arıza yapan gemiden cansalı açılarak teknenin terk edilmesi

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA MİT'in FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Kosova aleyhine casusluk faaliyeti içinde oldukları iddia edilen şüphelilerin, ifadelerinde FETÖ'yü silahlı terör örgütü niteliğinde görmediklerini beyan ettikleri ve Fetullah Gülen hakkında sorulan sorulara cevap vermedikleri belirtildi. MİT'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye özel uçakla getirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın savcılık sorgusu tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin örgüt yapılanmasındaki konumları hakkındaki detaylar da ortaya çıktı.

"FETÖ'NÜN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ" Sevk yazısında şüpheliler hakkında genel bilgilere de yer verildi. Şüpheli Cihan Özkan'ın Kosova'nın Gjakova isimli yerleşim merkezinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji'nde 6 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtildi. Özkan'ın sorgusunda FETÖ'nün silahlı terör örgütü niteliğinde olduğunu kabul etmediği kaydedildi. FETÖ'nün yayın organlarının aplikasyonlarının telefonunda bulunduğu, 2014'te örgüt elebaşının talimatı ile Bank Asya'ya 6 bin TL para yatırdığı tespitine yer verildi.

"FETULLAH GÜLEN ŞÜPHELİLERİ SAHİPLENDİ" Yazıda şüphelilerin Türkiye'ye getirilmelerinin ardından Fetullah Gülen'in 2 Nisan'da yaptığı bir konuşmada, söz konusu şüphelileri sahiplendiği ve MİT tarafından getirilmelerine ilişkin, 'Eşkıyalık' ifadesinde bulunduğu belirtildi.

"KOSOVA'DAKİ ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VERİYORLAR" Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüphelilerin Kosova'da örgütün sözde eğitim öğretim kurumlarında ülkenin en üst düzey devlet yetkililerinin çocuklarına eğitim verdikleri, bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde Kosova'dan deport edilerek Türkiye'ye getirildikleri vurgulandı.

BYLOCK KULLANICISI...

Şüpheli Hasan Hüseyin Günakan'ın da Kosova'da Mehmet Akif Koleji'nde çalıştığı, emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığını, savcılık sorgusunda ise suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği belirtildi. Günakan'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

"GÜLEN HAKKINDA SORULAN SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI"

Şüpheli Kahraman Demirez'in de atılı suçlamayı kabul etmediği belirtilen sevk yazısında, Fetullah Gülen hakkında sorulan sorulara cevap vermediği belirtildi. Bu şüphelinin de söz konusu Kosova'daki kolejin müdürü olduğu kaydedildi.

BYLOCK KULLANICI ADI: DOĞUM YERİ VE PLAKA KODU

Şüpheli Mustafa Erdem hakkında ise Kosova'da bulunan Gülistan Eğitim Kurumları isimli okulun müdürü olduğu ve başka bir örgüt üyesinin beyanına göre şüphelinin örgütün Kosova imamı olduğu belirtildi. Bu şüphelinin de ByLock kullanıcısı olduğu, kullanıcı adının ise doğum yeri ve plaka kodu olan "Karacabey16" olduğu tespitine yer verildi.

"ERGENEKON DAVASINDA USÜLSÜZ RAPOR HAZIRLADI"

Şüpheli Osman Karakaya'nın ise, Ergenekon davasında örgütün talimatı ve politikası doğrultusunda usulsüz raporlar hazırladığı ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Kosova'ya yerleştiği vurgulandı.