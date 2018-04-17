DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ Evde yapılan aramalardan sonra, Özel Harekat Timleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI Çekmeköy'de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy'de 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda polis helikopteri havadan, özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA İstanbul Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy'deki operasyonda aralarında geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddenin firarisi M.Y ile birlikte 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

*Geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddenin firarisi M.Y ile birlikte 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kadıköy'de bir eğlence mekanında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla vurularak bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı. Olaya karışan şüpheliler otomobille kaçtı.

Görüntü dökümü: ---------------- -Ekiplerin operasyona gidişi -Özel harekat polislerinin kapıyı kırarak içeri girişi -Polislerin çevrede aldığı tedbirler -Polis helikopteri -Polisin kulübeye girişi -Kulübede yapılan aramalar -Kulübede bulunan uyuşturucu kullanım düzeneği -Genel ve detay görüntüler

UYUŞTURU BARONU GÖZALTINA ALINDI Polis tarafından 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu barano M.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar konuştu. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken bir kişi de çıkan kavgada aldığı darbelerle yaralandı.

TAKSİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Silahla vurularak yaralanan bir kişi olay yerinden geçen bir taksi ile Haydarpaşa Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan kavgada darp eidlerek yaralanan bir kişi de Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Bir kişi silahla vuran şüpheliler olay yerinden bindikleri bir otomobille kaçtıkları öğrenilirken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Çıkan olayın ardından çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı çalışmada çok sayıda fişek buldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sokakta toplanan vatandaşlar

-Olay yerine şerit çekilmesi

-Yerdeki boş kovanlar

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler