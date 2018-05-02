DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ÇÖP KONTEYNERLERİNİ DEVİRİP ATEŞE VEREN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ekiplerinin gazlı müdahalesiyle grup kaçtı. TOMA'nın müdahalesiyle yanan ateş söndürülüp yol tekrar trafiğe açıldı.

Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında bir grup, çöp konteynerlerini devirip ateşe verdi. Grup ardından, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bildirilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Grup gazlı müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı.

Olay yerine gelen TOMA ise, yanan çöp konteynırları söndürüp kapalı olan yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Çöp konteynerlerinin yolda yanması

-Polis ekiplerinin gruba gaz sıkması

-Zırhlı polis araçlarından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-TOMA'nın konteynırları söndürmesi

-Yolun trafiğe açılması

-Sokak içerisinden detay görüntüler

01.05.2018 - 22.05 Haber Kodu : 180501261

01.05.2018 - 22.16 Haber Kodu : 180501262 ========================== 2- TAKSİM MEYDANI AÇILDI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL ,(DHA)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, saat 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Taksim'e metro seferleri başladı.

Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise saat 21.30 sıralarında açıldı. Seferler normale döndü. Görüntü Dökümü:

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-Yayaların meydana girişi

-Polislerin meydandan ayrılmaları

-Araçlardan detay 01.05.2018 - 21.28 Haber Kodu : 180501257 ========================= 3- 1 MAYIS MİTİNG ALANINDA TEMİZLİK Haber-Kamera: Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı. Görüntü Dökümü

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-Çöp araçlarının temizlemesi

-Temizlik görevlileri detaylar

-Karton toplayıcı detaylar

-Detaylar