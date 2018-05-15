DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEYOĞLU'NDA BÜYÜK 'KUDÜS' PROTESTOSU Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda toplanan yüzlerce kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.

Filistinliler için "Büyük Felaket" olarak tanımlanan Nakba'nın yıl dönümünde ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle aralarında İHH, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Memur-Sen, Bem Bir Sen ve Özgür-Der üyelerinin olduğu bir grup dün saat 19.00 sıralarında Tünel Meydanı'nda toplandı.

"Kudüs Müslümanlarındır" yazılı pankart açarak Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup tekbirler getirerek, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. "BU TOPRAKLARDA İSRAİL KARŞITLIĞINI ARTTIRACAĞIZ"

Galatasaray Meydanı'na gelen gruptakilere kurulan platformdan konuşmalar yapıldı. İlk olarak İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım söz aldı.

Yıldırım, "Bütün İslam Ülkeleri İsrail'in Büyükelçiliklerini, Konsolosluklarını topraklarından kovmalıdır. Burada da bu şeref Türkiye'nin olsun. Bugünden tezi yok İsrail'in Büyükelçiliği ve Konsolosluğu hemen kapatılsın. Müslümanlar ölürken uyumak bize yakışır mı? Eğer yarın da böyle öldürmeye devam ederlerse bizden haber bekleyin. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğunu kuşatacağız Ramazan boyunca. İftarlarımızı da, sahurlarımızı da orada yapacağız. Türkiye'nin her yerinden insanlar gelip, nöbet tutacaklar. Bu topraklarda İsrail karşıtlığını arttıracağız" dedi.

"KINIYORUZ, LANETLİYORUZ"

Daha sonra Memur-Sen genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Esen konuştu. Esen, "ABD'nin kararı sonrasında Siyonistlerin saldırıları artmaya devam ediyor. Siyonistler Mescid-i Aksa'yı yıkıp, Süleyman Mabedi'ni inşa etmek için her gün yeni adımlar atıyor. Daha dün İsrail polisinin koruması altında yüzlerce Siyonist Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Bugün de elliden fazla Filistinli kardeşimizi şehit ettiler. Bu Siyonist çeteleri kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi. "TÜRKİYE'NİN ÖNDERLİĞİNDE GÜÇLÜ, SİLAHLI BİR ORDUNUN HAREKETE GEÇİRİLMESİ LAZIM"

Son olarak Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Başkanı Ali Uğurbulut konuştu. Uğurbulut, "Hepinizin ciğeri yanıyor. Hepiniz kahrolsun İsrail diyorsunuz. Bu terörist İsrail zordan ve silahtan anlar. Rahmetli Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi silah ve zor kullanmadan İsrail'i durdurmak mümkün olmayacaktır. Yapmamız gereken Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın yapın dediğini yapmaktır. Bunun için öncelikle bütün Müslüman ülkeler olarak İsrail'le olan ekonomik, siyasi, askeri bütün ilişkileri koparmaktır. İstanbul başkonsolosu ve Ankara Büyükelçileri derhal kovulmalıdır. En kısa sürede 1milyon kişilik bir İslam ordusu kurulmalı ve derhal İsrail'e doğru yönlendirilmelidir. Sadece bunun kararı bile alınsa İsrail derhal diz çöker. Bunları yapmak zorundayız. İslam Birliği'ni kurmadan, Müslümanları birlik haline getirmeden ve Yahudiler ile Hristiyanlarla işbirliğini kesmeden sadece Kudüs değil, bütün İslam toprakları işgal edilmeye devam edecektir. Kudüs'e gidip şehit olma aşkınızı biliyorum. Bu iş sadece istekle olmaz. Bu bir sistem meseledir. Bu sistemi Türkiye'nin önderliğinde güçlü, silahlı bir ordunun harekete geçirilmesi lazım. Geçirilmelidir. Sizlerin bu şanlı duruşu bir çok kişinin aklını başına getirecektir. Bütün İslam ülkelerindeki yöneticilerin aklını başına getirecektir" ifadelerini kullandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen protesto eylemine katılanlar olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Meydanda toplanan grup üyeleri

-Slogan atanlar

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar 14.05.2018 - 19.26 Haber Kodu : 180514183

14.05.2018 - 19.56 Haber Kodu : 180514191

14.05.2018 - 20.57 Haber Kodu : 180514194

14.05.2018 - 22.06 Haber Kodu : 180514198 ================================ 2- CHP'DEN İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTOSU Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İsrail'de yaşanan olayları protesto eden Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, Filistin davasının siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Filistin davasının sağı solu, mezhebi, etnisitesi olmaz" dedi. Tel Aviv'de bulunan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistin halkına yönelik katliam CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından protesto edildi. İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce'nin de aralarında bulunduğu grup Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. "Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail, Katil ABD işbirlikçi İsrail" sloganları atan grup, İsrail tarafından 56 Filistinlinin öldürülmesini protesto etti. Grup adına açıklama yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, Trump yönetiminin içinde bulundukları durumdan çıkmak için böyle bir hamle yaptıklarını söylerek, "Bizler şunu biliyoruz ki Filistin davasının, sağı, solu mezhebi, etnitesi olmaz. Filistin davası mazlumların davasıdır. Vicdan sahibi olan, bu toprakların mayasında büyümüş olan her insan bu davaya canı pahasına sahip çıkmalıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ve farkındayız, Amerika'da sıkışan Trump rejimi Trump yönetimi; kendi sıkışıklığını mazlum orta doğu halklarının kanı üzerinden siyaset yaparak kurtarmaya çalışmasın. Şu anda elimize gelen son bilgilere göre şehit düşen Filistinli sayısı 56'ya ulaştı. Bu dava geçmişte nasıl sahiplenildiyse ve Filistinliler bu bölgenin, orta doğunun onurlu halkı olarak bu mücadelelerinden asla bir adım geri atmadan devam ettilerse bizlerde sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacağız" dedi.

ŞEKER:MAZLUM ORTA DOĞU HALKININ YANINDAYIZ

Prtestoya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'de kısa bir konuşma yaptı. Filistin halkının her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Şeker, "İki bacağını kaybetmesine rağmen, toprağını kaybetmemek adına mücadele verip şehit olanları saygıyla selamlıyorum. Biz mazlum Filistin halkının dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarında yanında olacağız. Büyük Orta Doğu Projesi diye sundukları, bize kan ve gözyaşı olan temelden reddediyoruz. Bu bölgede yaşayan mazlum halklar biz bir araya gelmedikçe, bir arada olmadıkça bize barışı çok görecekler. Bizde diyoruz ki, birlik olalım, beraberlik içerisinde emperyalistleri Orta Doğu'dan defedelim. Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail siyonizmi" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Grubun konsolosluk önüne yürümesi

-Slogan atması

-Grup adına Burkay Düzce'nin açıklama yapması

-Ali Şeker'in açıklaması

-Grubun dağılması

-Polisin güvenlik önlemleri

-Genel ve Detay görüntüler 15.05.2018 - 01.09 Haber Kodu : 180515006

==================================== 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHMUD ABBAS'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi öldürüp 2 bin 500'ü aşkın Filistinliyi yaralaması ele alındı. ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerden hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Filistin'deki dramatik gelişmeler karşısında neler yapılabileceği hakkında görüş teatisinde bulunan iki liderin, dünyanın bu zulme seyirci kalmaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi. =========================== 4- GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL ,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Olay, dün saat 18.40 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen gruplar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde iki grup da silahlarını kullandı. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sokağı geçişlere kapattı. İnceleme yapan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karıştığı diğer kişileri yakalamak için inceleme başlattı. Görüntü Dökümü:

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Çevredeki güvenlik önlemleri

Polis ekiplerinin çalışmaları

Yerdeki silah

Araçlardaki kurşun izleri

Genel ve detay Görüntüler 14.05.2018 - 20.53 Haber Kodu : 180514193 ======================== 5- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ümraniye'de yapılan operasyonda, narkotik ekiplerinin daha önceden belirlendiği adreslere sabah saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Huzur Mahallesi Sulh sokakta ki iki binaya giren ekipler arama yaparken, bir kişi de gözaltına alındı. Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel harekat ekiplerinin binaya girişi

-Polislerin etrafta yaptığı aramalar

-Özel harekat ekiplerinin bir kişiyi gözaltına alması

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler 15.05.2018 - 06.21 Haber Kodu : 180515015 ======================= 6- SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ FIRAT DELİBAŞ TUTUKLANDI Haber: Özden ATİK - Çağatay KENARLI / İstanbul, DHA

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada firari olarak aranırken geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yakalanan Fırat Delibaş ve Efraim Yücel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan yakalamalı sanıklar Fırat Delibaş, Efraim Yücel ve Rıdvan Kartal'ın savunması avukatları eşliğinde alındı. Polise rüşvet verdikleri, tehdit etmek suretiyle alacak tahsil ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin iddiaların hiçbirini kabul etmeyen sanık Fırat Delibaş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı soruya ise, "İddianamede belirtilen uyuşturucu ticaretine konu madde miktarı 80 gramdır. 80 gram ile uyuşturucu ticareti yapılmaz. Benim bu suçlamayla herhangi bir alakam yoktur" diye yanıt verdi. Delibaş, adamı olduğunu belirten bazı kişilerin polis kontrollerinde üzerlerinde silah yakalatmasıyla ilgili olarak, bazılarını gittiği kahveden tanıdığını ancak bilgisi olmadığını söyledi. Diğer sanık Efraim Yücel de Fırat Delibaş ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve esnaflık yaptığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

İKİ SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçla ilgili kuvvetli şüpheyi gösteren somut delillerin olması, yakalanması sebebiyle kaçacağı ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması gerekçeleriyle Fırat Delibaş ve Efraim Yücel'in, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Nitelikli yağma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Sanık Rıdvan Kartal'ın ise üzerine atılı "Kumar oynanması için yer sağlama" ve "Rüşvet verme" suçlarından adli kontrolle denetim sağlanabileceği belirtilerek tutuklanması talebinin reddine karar verildi. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Duruşma, 13 Temmuz'da görülecek. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi 14.05.2018 - 19.24 Haber Kodu : 180514181 =================================== 7- TAKSİCİ, ARAÇTA UNUTULAN PARA VE ZİYNET EŞYASI DOLU ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)

Taksi şoförü, aracında unutulan içi yüklü miktarda para ve ziynet eşyası dolu çantayı müşterinin peşine düşerek çantayı sahibine teslim etti.

Taksim'den akşam saatlerinde yolcu alan taksici Cihat Güzeler, yolcusu Elvan Kölan'ı Nişantaşı'nda Av. Süreyya Ağaoğlu Sokağı'na bıraktı. Aracına Kölan'dan sonra binen diğer yolcu arka koltukta çantayı görerek şoförü uyardı. Çantanın içine bakan Güzeler, çantanın içinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası, kimlik ve kredi kartlarının olduğunu gördü. Sosyal medya hesaplarından çantayı unutan Elvan Kölan'a ulaşmaya çalışan taksici, Kölan'ı bıraktığı sokağa tekrar gitti. Etraftaki bütün apartmanların zilini çalıp, kadını bulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir yakını çantanın Kölan'a ait olduğunu tespit etti. Çantasının peşine düşüp polise haber veren kadın arkadaşının haber vermesi üzerine beraberindeki polislerle taksicinin yanına geldi.

Taksici Güzeler, çantayı sahibine teslim ederek, "Mutlu ve huzurluyum vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Bu olayın millete örnek olmasını diliyorum. İnşallah her taksici benim gibi olur" dedi. Saatler sonra çantasını teslim alan kadın ve oğlu taksi şoförüne duyarlılığından dolayı teşekkür etti.