DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli'de freni boşalan TIR, 2 katlı binanın giriş katına çarparak dudu. Kazadan TIR sürücüsü hafif yaralanırken o sırada mahalle arasında oyun oynayan çocuklar TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sultanbeyli'de facianın eşiğinden dönülen kaza dün saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Berat Caddesi Ağa Sokak üzerinde gerçekleşti. TIR sürücünün park etmeye çalıştığı aracın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan 34 GD 4465 plakalı TIR'ın oyun oynayan çocukların üzerine doğru ilerlediğini gören bir kadının çığlığı, çocukları TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kazada can kaybı yaşanmazken 2 katlı binanın giriş katına çarparak durabilen TIR sürücüsü Enis Ateş, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipler, Nurtepe'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de desteklediği bir operasyon yaptı. İstanbul polisi başta Kağıthane Nurtepe Mahallesi olmak üzere bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri destek verirken polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerden biri de Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak'taki bir bina oldu. Çok sayıda polis ekibinin girdiği binada arama ve gözaltı işlemi yapılırken, operasyonun içeriği konusunda bilgi verilmedi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan TIR sürücüsüne olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Binaya uzanan elektrik kabloluları ekiplerce kesilirken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğalgaza panosuna müdahale etti. Kazayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen TIR'ın sürücüsü Enis Ateş kazayı şöyle anlattı: "Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görünt

-Kazaya karışan TIR

-itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

18.05.2018 - 01.48 Haber Kodu : 180518002

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3- MASKELİ SİLAHLI PTT SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de, maskeli ve silahlı olarak girdikleri PTT şubesinden 11 bin lira soygun yapan iki kişi, kendilerini bir süre kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek kaçtı.

Olay, Yeni Mahalle Birinci Er Caddesi üzerindeki PTT şubesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek silah doğrultup çalışanları etkisiz hale getirdi. Veznelerde bulunan 11 bin lirayı gasp eden soygunculara yaya olarak kaçmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri soyguncuları bir süre kovaladı. Soyguncular, kendilerini kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra delil araştırması yaptı.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.