DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEŞİKTAŞ'TA FENER ALAYI COŞKUSU * 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ortaköy'de düzenlenen Fener Alayı'nda sokaklar İzmir Marşı'yla inledi. Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş'ta fener alayı düzenlendi. Ortaköy sahiline kadar devam eden yürüyüşe Türk ve Azeri gaziler ile yüzlerce Beşiktaşlı da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 96'ıncı yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların adreslerinden birisi de Ortaköy oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından Fener Alayı organize edildi. Dereboyu Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Ortaköy sahilde sona erdi. Yürüyüşe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Azerbaycanlı Gaziler ve yüzlerce Beşiktaşlı katıldı. Atatürk'ün Gençliğe hitabesinin yer aldığı pankartın taşındığı yürüyüş boyunca İzmir Marşı okundu. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Beşiktaşlılar, bandonun çaldığı Gençlik Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. Yürüyüşün ardından Ortaköy sahilinde kurulan platformda slayt gösterisi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Yürüyüşe katılanlardan detaylar

-Camlara çıkarak, yürüyüşe destek verenler

-Ortaköy sahilinde saygı duruşunda bulunulması

-Beşiktaş Belediye Başkan vekili Tahir Doğaç'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar 19.05.2018 - 21.32 Haber Kodu : 180519209 =================== (ÖZEL)

2-BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Galatasaray taraftarları, 21. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bağdat Caddesi'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Araçlarında Galatasaray bayrağı veya forması olan araçlara saldıran gruptakiler bir aracın camını kırdı, bir taraftarın ise üzerinden Galatasaray forması çıkartıldı. Grup halinde caddede slogan atan grubu polis sık sık dağılmaları konusunda uyardı. Grup bir süre sonra dağıldı. Cadde üzerindeki GS Store mağazası önünde de polis ekipleri gece boyunca önlem aldı.