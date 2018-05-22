DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ARIZA YAPAN UÇAĞI PİLOT BURUN ÜSTÜ İNDİRDİ Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın, Onur Air'den kiraladığı Airbus 330-200 tipi yolcu uçağı yaşanan teknik arıza sonrası burun üzerine iniş yaptı. Suudi Arabistan Havayolları adına uçuş yapan Onur Air'in Medine-Dakka seferini yapan SV -3818 sefer sayılı Airbus A330 -200 tipi, TC-OCH tescilli yolcu uçağı 141 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'ndan kalkış yaptı. HAVADA 3 SAAT TUR ATTI

Uçak kalkışından kısa bir süre sonra hidrolik arızası yaptı. Dakka Havalimanı'na iniş hazırlığı sırasında uçağın ön iniş takımlarının açılmadığını fark eden uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı ile birlikte güvenli inişi sağlamak için Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na acil iniş karar verdi. Pilotlar yakıt azaltmak için yaklaşık 3 saat havada tur attı. Ardından burun üzerine yerel saatle 21.50'de başarılı şekilde iniş yaptı. İniş yapan uçaktaki yolcular, "slide" adı verilen şişme botlarla kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede uçaktan tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir. Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır" ====================== 2- TAKSİM'DE ÇERKES SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI PROTESTO EDİLDİ Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Çerkes Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 154. yılı dolayısıyla Taksim'de anma yürüyüşü düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çerkes Sürgünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Orta Asya'da 154 yıl önce yaşanan Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Türkiye'de yaşayan Çerkesler tarafından unutulmadı. Çerkes Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen yürüyüşe Türkiye'de yaşayan her yaştan Çerkes katıldı. 1864 yılında yaşanan sürgünü ve soykırımı protesto eden Çerkesler zaman zaman sloganlar attı. Galatasayar Lİsesi önünde yapılan anma töreninin ardından grup Rusya Konsolosluğu'na kadar yürüdü.

"21 MAYIS KARANLIĞI SİMGELER"

Galatasaray Lisesi önünde yapılan anma töreninde konuşan Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş, Çerkeslere yapılan soykırımın kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün 21 Mayıs, bu tarih Kafkasya halkları için koyu bir karanlığı simgeler. Çünkü 21 Mayıs 1864, kılıç, top ve tüfek mermileriyle ağır bir soykırımdan geçirilen Çerkeslerin Kafkasya halklarının vatanlarından sökülüp atılarak, yok oluşa mahkum edildiği tarihtir" dedi. ERDOĞAN: BU HAZİN OLAYI UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çerkes Sürgünü için yayımladığı mesaj Federasyon başkanı Nusret Baş tarafından okundu. Erdoğan mesajında, "Çerkeslerin Ana vatanları Kafkasyadan sürülmesinin 154. sene-i devriyesinde hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üzerinden 154 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmayacağız. Unutmadık" dedi. SÜRGÜN YOLUNDA YAZILAN AĞITLAR OKUNDU

Yapılan basın açıklamasının ardından, sürgün edilen Çerkeslerin ağıtları hep bir ağızdan okundu. Galatasaray Lisesi önünde yapılan anma töreninin ardından grup Rusya Konsolosluğu önüne çelenk koymak için yürüyüşe geçti. Çerkes bayrağı ve ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçen grup, "Çerkesya Rus toprağı olmayacak", "Soykırımcı Rusya Çerkeslere hesap ver" Yaşasın Çerkeslerin direnişi", "Soykırım insanlık suçudur" şeklinde sloganlar attı.

ÇELENK BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Rusya Konsolosluğu'nun önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Konsolosluğun 100 metre yakınında oluşturulan güvenlik koridoruna kadar yürüyen grubun konsolosluğa çelenk bırakmasına izin verilmedi. BİR GRUP KONSOLOSLUĞA YÜRÜMEK İSTEDİ

Rusya Konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi alındığı görülürken, yürüyüşe katılan bir grup konsolosluğun önüne giderek çelenk bırakmak istedi. Emniyet yetkilileri ve Çerkes Dernekler Federasyonu yetkililerinin devreye girmesiyle grup ikna edildi. Anma yürüyüşünü tamamlayan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-Grubun taşıdığı afişler

-Yöresel kıyafetler

-Basın açıklaması

-Dua edilmesi 21.05.2018 - 23.59 Haber Kodu : 180521221 ======================== (ÖZEL)

3- KALDIRIMDA YÜRÜYEN İKİ KIZ KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA * Pendik'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeş, aşırı hız yaptığı belirtilen sürücünün çarpması sonucu öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

* Kaza sonrası tutuklanan sürücüyü Adli Tıp, tam ve asli kusurlu buldu. Sürücü, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. Yaklaşık 8,5 ay cezaevinde kalan sürücünün tahliyesine karar verildi. * Kızlarını feci kaza sonucu kaybeden aile, karara tepki gösterdi. Anne, "Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası?" diyerek tepkisini dile getirdi. Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Yüksel KOÇ - Harun UYANIK /İSTANBUL DHA

Pendik'te kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Kızlarını kaybeden aile karara tepki gösterdi. 7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI ANCAK...

Tuğba Özdemir (22) Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Tuğçe Özdemir (21) ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyordu. İki kardeş, 18 Temmuz 2017 tarihinde iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek üzere yola çıktı. İki kız kardeş Pendik Köprüsü'ndeki yaya kaldırımında yürüyordu. Bu sırada Dursun Hazır (64)'ın kullandığı otomobil önce bariyerlere sonra yol kenarında park halindeki araca ve iki kardeşe çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuğba Özdemir olay yerinde yaşamını yitirirken Tuğçe Özdemir 21 gün sonra hayata veda etti. Kaza sırasında aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Dursun Hazır, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. 10 Nisan 2018 tarihinde verilen mahkeme kararında kaçma ve delilleri karartma ihtimali kalmadığı, sağlık sebepleri gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

"CEZASINI ALMASINI İSTİYORUM"

Kızlarının ölümüne neden olan sürücünün 8,5 ay hapiste yattıktan sonra serbest kalması Özdemir çifti tepki gösterdi.

3 kızından 2'sini kazada kaybeden Yılmaz Özdemir, "Olay günü annelerini arıyorlar, anneleri ısrarla 'taksi ya da minibüse binin' diyor. 'Biz yürüyeceğiz, hava güzel' diyorlar. Yukarıya doğru yürürken metronun çıkışında karşılarından gelen araç 140 kilometre hızla önce duvara ve park halindeki araca çarpıyor. Sonra çocukları da alıyor altında sürüklüyor" dedi.

Yılmaz Özdemir, "Sürücü tutuklandı ancak 8,5 ay sonra serbest kaldı. İki can gidiyor 8 ay veriliyor. Emsal sayılacak cezasını almasını istiyorum" diye konuştu. "ÇOCUKLARIN HATALARI YOK

Ev hanımı olan Anne Fatma Özdemir ise kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Benim çocuklarım kaldırımda yürüyor, karşıdan karşıya geçmiyor, ışık hatası yok, onların hiçbir şekilde hataları yok. Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası? Ben Ramazan ayına üzülerek giriyorum, çocuklarım sahura kadar beni beklerlerdi. Ben dün akşam ağlayarak sahura kalktım. İçim acıyor" diye konuştu.

ADLİ TIP TAM VE ASLİ KUSURLU BULDU

Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 18 Temmuz 2017 tarihinde Kurtköy-Pendik istikametinde seyir halinde olan Dursun Hazır'ın önce bir araca, ardından da yolun kenarında bulunan Tuğba ve Tuğçe Özdemir'e çarptığı, Tuğba Özdemir'in olay yerinde, Tuğçe Özdemir'in de kaldırıldığı hastanede 8 Ağustos 2017 tarihinde vefat ettiği belirtildi. Dursun Hazır'ın çift yönlü bölünmüş yolda rampa aşağıya Pendik yönüne doğru viraja aşırı hız ile girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymayarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilerek, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılması istendi. Dursun Hazır, olaydan üç gün sonra 21 Temmuz 2017 tarihinde tutuklandı. Hakkında düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava dosyasına konulan Adli Tıp Kurumu Raporu, tutuklu sanık Dursun Hazır'ı kazanın oluşumunda tam ve asli kusurlu buldu. 5 YIL 10 AY CEZA ALDI VE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 10 Nisan 2018 tarihli karar duruşmasında Dursun Hazır'ı, "Tam ve asli kusurlu olarak iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. "İyi hal" indirimi ile bu cezayı 5 yıl 10 aya düşüren mahkeme, kararla birlikte kaçma ihtimalinin bulunmaması ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sanığın tahliyesine hükmetti.

Görüntü dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in görüntüleri ( cep telefonu)

- Anne ve babanın görüntüsü

- Babanın konuşması

- Dava dosyasından detay görüntü

- Muhabir anonsu

- Babanın olay yerindeki konuşması

- Anne ve babanın olay yerindeki görüntüsü

- Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in mezarı başında anne ve babanın görüntüsü

- Anne Fatma Özdemir'in konuşması 21.05.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180521117 ============================ 4 - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI'NDA 24 ASKERE TUTUKLAMA... Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 askerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 211 şüpheliden işlemleri biten 31'i bugün adliyeye çıkarıldı.

Savcılık 31 şüpheli askeri, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 24'ünü atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 17 Mayıs tarihinde de aynı soruşturmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 53 kişiden 46'sı tutuklanmıştı, böylece tutuklanan askerlerin sayısı 70'e yükseldi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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5- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI'NDA KARAR… Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Davada 54 sanık ise beraat ederken, bir sanığın dosyası ise ayrıldı. Karar oybirliğiyle alındı. 18 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içindeki konferans salonunda görülen karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan, çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından son sözleri alındı. Duruşmaya verilen 3 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

BİR SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkında tüm delillerin toplanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi. 54 SANIK BERAT ETTİ

54 sanığın ayrı ayrı tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Ferdi Ayan, İhsan Özyurt, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Ömer Akyel ve Yasin Yılmaz'ın da tahliyesine hükmetti. 11 SANIĞA "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ve eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez, eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, eski üsteğmen Bora Serhat Seçkin, eski Üsteğmen Burak Uluçınar, eski Astsubay Maksut Keleşoğlu, eski Uzman Çavuş İdris Yeter, uzman çavuşlar Özgür Akkayya ve Ömer Kalın'ı "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan uzman Çavuş Mehmet Umur'u da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Umur'a "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

5 ŞEHİT İÇİN DE 5'ER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıklar Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Maksut Keleşoğlu, Ömer Kalın ve İdris Yeter'i ise, Hüseyin Kısa, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Muhammet Aksu, Türkmen Tekin'i şehit ettikleri için ayrı 4'er kez ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Fatih Sönmez, Ahmet Kocabay'ı şehit ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARI ALINDI

Öte yandan, bazı sanıklar "Öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından da farklı oranlarda hapis cezalarına çaptırıldı. 12 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Aynacı, Osman Akkaya, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Bora Serhat Seçkin, Burak Uluçınar, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya, Ömer Kalın ve İsmail Uğuz'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler ===========================

(ÖZEL)

6- İSTANBUL'DA UBER DENETİMİ - Sürücü ve yolculara ceza kesildi Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'da taksiciler ile UBER arasındaki tartışmalar sürerken polis bugün İstanbul'da denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli yerlerinde UBER araçlarını denetledi. Kadıköy sivil trafik ekipleri, UBER ve benzeri uygulamalarla taşımacılık yapan araçları durdurdu. Denetim sırasında sürücünün ehliyet ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak ceza kesildi. Bağdat Caddesinde yapılan denetimde 5 araca, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 21 bin 42 TL ceza kesilirken, 5 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam bin 670 TL para cezası yazıldı.

Görüntü Dökümü

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-Denetim yeri

-UBER araçlarından detay

-Sürücü ve yolculardan detay

-Sivil trafik ekiplerin çalışması

-Bağdat caddesinden detay

-Ruhsat ve ehliyetler

-Tutanağın yazılan yazı detayı

-Polisin yolcularla konuşması

-Genel ve detaylar 21.05.2018 - 17.32 Haber Kodu : 180521157 ================================ 7- YEŞİL DEDEKTÖRLE SİGARA DENETİMİ Haber - Kamera: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Yeşilay tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Dedektör' uygulaması ile metrobüs durakları, kafe ve kapalı alanlarda sigara içenler tespit edilerek ceza kesilecek.

Türkiye'de 2008 yılında 'Tütün Kontrol Çerçeve Anlaşması' ile kapalı alanlarda sigara içme yasağının geldiğini hatırlatan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, "Daha önce bizim hayatımızda çok olumsuz bir görüntü çizen, okul binalarında, hastanelerde birçok yerde sigara içilmesine ilişkin bir yasak yoktu. Bu alanlarda sigara yasağı ve bunu ihlal edenlere bazı cezalar getirildi. Biz, toplumsal açıdan çok önemli olan bu kazanımın toplum tarafından da savunulması gerektiğini ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Bu denetim mekanizmasının içine toplumu nasıl katabiliriz?' diye düşündük ve ' Yeşil Dedektör' diye bir uygulama getirdik" dedi.