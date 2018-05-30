DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- PAZARIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA * Sultangazi'de biri ağır 5 kişinin yaralandığı pazardaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. * Esnaf saldırganlara engel olmak için tahta ve sopalarla müdahale ediyor. Bazı pazarcılar ise tezgahta ellerine geçirdikleri ne varsa saldırganlara atıyor. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL(DHA),

Sultangazi'de 5 kişinin yaralandığı pazardaki silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırganlara pazarcıların müdahalesi ve yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 18.00 sıralarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı'nda meydana gelmişti. Semt pazarında, tezgah yeri nedeniyle esnaflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve biri ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pazardaki vatandaşları yaşadığı panik ve esnafın müdahalesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. PAZARCILAR MÜDAHALE EDİYOR

Güvenlik kamera görüntülerinde tartışma yaşadıkları esnafın tezgahının önüne gelen şüpheliler yanlarında getirdikleri silahlarla ateş ediyorlar. Silah seslerini duyanlar korkuyla kaçarken, esnaf ise tezgahların altına saklanıyor. Ayağından yaralanan bir esnafın tezgahın üstünden düştüğü görülürken, pazarcılık yapan küçük yaştaki bir çocuğun bir başka pazarcının arkasına sığındığı anlar kameralara yansıyor. Esnaf saldırganlara engel olmak için tahta ve sopalarla müdahale ediyor. Bazı pazarcılar ise tezgahta ellerine geçirdikleri ne varsa saldırganlara atıyor. Esnafın müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçıyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Olayla ilgili düzenlenen operasyonlarda şüpheli 7 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Aranan iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Saldırganların tezgahın önüne gelmesi

Saldırganların ateş etmesi

Esnafın ve vatandaşların kaçışı

Vurulan bir esnafın tezgahtan düşmesi

esnafın arkasına sığınan çocuğun görüntüsü

Pazarcıların sopalarla müdahale anı

Saldırganların kaçması =============================== 2 - HAFRİYAT KAMYONU ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kağıthane'de, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce 3 eve ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ev ve araçlarda hasar oluştu.

Kaza, Nurtepe Mahallesinde bir sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 54 ZM 0735 Plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, inşaattan kamyona hafriyat yükledikten sonra dik yokuştan aşağıya inmeye başladı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma çarptı. Ardında evlere çarpmaya başlayan kamyon evlerin balkonunu, duvarları, çatısına zarar verdi. Daha sonra hızla aşağıya doğru kayan kamyon, park halindeki 3 araca da çarptı. Hafriyat kamyonu çarptığı araçlardan birini evin bahçesinde askıda bırakarak durabildi.

Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÜRÜLTÜYÜ DUYAN SOKAĞA KOŞTU

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. 'BU KAZA BİRİNCİ DEĞİL'

Mahalle sakini Hüseyin Tepe "Sabah hafiften yağmur yağıyordu. Yukarıda inşaat var oradan hafriyat alan kamyon yokuştan aşağıya inerken yağmurdan kayıyor. Sonra evlere çarpıyor, park halindeki araçlara falan vurdu. Allahtan can kaybı falan yok. Yetkililere sesleniyoruz, bu yola bir çözüm bulsunlar. Bu kaza birinci değil, üç dört defa burada kaza oldu. Daha önce bu binaya çarpmıştı araç" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü kaza yapan kamyon araçlar ve evler

-Kaza yapan kamyondan detay görüntü

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Hasar gören evlerden detay görüntü

-Kaldırımdan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Hüseyin Tepe ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 29.05.2018 - 21.30 Haber Kodu : 180529219

=========================== 3 -ERDOĞAN İSTANBUL'UN FETHİNİN 565. YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINDA KONUŞTU *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, 'kontrollü darbe' diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık." "Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar, İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir." "Atatürk Havalimanı sahası yanında Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'de de 4 tane büyük millet bahçesi kuruyoruz, bunu da bilesiniz. Bunlar muhteşem şeyler olacak, İstanbul'u kuşatacağız. Ayrıca şehrin çeşitli yerlerinde de 30 yeşil alan oluşturuyoruz. Başakşehir ve İkitelli'de 2 ayrı şehir hastanesi yapıyoruz." Hbaer-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı"nda konuştu.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA DA İHANET EDİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz, bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, 'kontrollü darbe' diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir. Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar, İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir. Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır. Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar. Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir" dedi.

"İSTANBUL TÜRKİYE'NİN KALBİDİR"

Erdoğan, "Biz 16 yıldır bunlarla mücadele ederek, ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük. Bugün de hala aynı zihniyetle mücadele ediyoruz. Ecdadımız Fatih'in İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık, azim, vizyon neyse bugün bizim Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071'e taşıma konusundaki duruşumuz aynıdır. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracağız. İstanbul bize ecdadın en kıymetli emanetidir. Bu şehirle bağımızı ne kadar muhkem tutarsak, ülkemize verdiğimiz hizmetleri de o derece büyütebiliriz. Kalp durursa diğer organlar da görevlerini yerine getiremez. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Bunun için İstanbul'un üzerine adeta titrememiz gerekiyor. Sadece yaptığımız hizmetlerle değil, aynı zamanda İstanbullunun gönlünü de kazanarak, bu şehre sahip çıkabiliriz" diye konuştu. "MİLLET BAHÇESİ'NE İNŞALLAH İSTANBUL'UMUZ SAHİP OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'ücü Havalimanının ilk etabını 29 Ekim'de açacaklarını söyledi. Havalimanının ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacağını, 2023'te bu kapasitenin 150 milyona çıkacağını belirten Erdoğan, "Şimdi buradan vaadimizi söylüyoruz; Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri, Osmanlı'da olduğu gibi Millet Bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi Central Park'ın 3 katıdır. Fazlası var azı yok. High Park'ın 8-9 katı. Öyle bir Millet Bahçesi'ne inşallah İstanbul'umuz sahip olacak. Diyor ki, 'Ben dokundurtmam'. Buna sorarsan, bunlar aynı şekilde 3'üncü Havalimanı'nı da yaptırmazdı. 'Para yok, ne ile yapacaksın?' diyor. Anlamazsın ki. Kaynak çeşitlendirmesi nedir, kaynak çoğaltmak nedir anlamazsın. Bunlar ne BOT anlar, ne PPP'den anlar, ne kamu özel ortaklığından anlar. Bizim yaptığımız yatırımların çoğu büyük dev yatırımlar. Buradan bir tavsiyede bulunayım, BOT (Yap-İşlet-Devret) öğrenmek isteyebilirsin, PPP'yi (Kamu Özel Ortaklığı) öğrenmek isteyebilirsin. Seçimden sonra sana bunun ücretsiz dersini verebiliriz. Fırsatımız olacak bundan sonra ama 24 Haziran'ı bir aşalım. Şimdi işimiz çok." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A 4 TANE MİLLET BAHÇESİ KURUYORUZ"

Erdoğan İstanbul'a yapacakları projelerden de söz ederek, "Atatürk Havalimanı sahası yanında Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'de de 4 tane büyük millet bahçesi kuruyoruz, bunu da bilesiniz. Bunlar muhteşem şeyler olacak, İstanbul'u kuşatacağız. Ayrıca şehrin çeşitli yerlerinde de 30 yeşil alan oluşturuyoruz. Başakşehir ve İkitelli'de 2 ayrı şehir hastanesi yapıyoruz. Biliyorsunuz, İkitelli'deki hızla devam ediyor. İnşallah karşı taraftaki de hızla başlayacak ama Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni biliyorsunuz yıktık. Muhteşem bir proje, şimdi o projeyi de hayata geçireceğiz ve Türkiye'nin en büyük opera binasını inşallah orada kuruyoruz. Her şey bitti ve iş artık başladı. İstanbul'un şanına yakışır bir eser." ifadelerini kullandı. "RAMİ KIŞLASI'NA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİ YAPIYORUZ"

Rami Kışlası'nı ülkenin en büyük kütüphanesine dönüştürdüklerini aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin kitap hacminin 5 milyon olduğunu, Rami Kışlası'ndaki kütüphanenin kitap hacminin 7 milyon olacağını söyledi. Erdoğan, "Vatandaş 24 saat, genci, yaşlısı buralardan istifade edecek. Kuleli Askeri Lisesi'ni de müze olarak şehrimize kazandırıyoruz. Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi haline getiriyoruz. Marmara Denizi'nin çevresini otoyolla kuşatıyoruz. Bunların böyle bir derdi var mı? Duydunuz mu böyle bir şey. Böylece İstanbul'dan hangi istikamete giderseniz gidin hızlı ve konforlu seyahat imkanına kavuşulacak. Üç katlı büyük İstanbul Tüneli de yeni dönem projelerimiz arasında yer alıyor. İstanbul'un şehir içi metro hatlarının uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız. Bunun yanında önümüzdeki dönemde daha pek çok yatırımla İstanbul'a hizmet etmeyi de sürdüreceğiz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar 29.05.2018 - 22.12 Haber Kodu : 180529223

29.05.2018 - 22.19 Haber Kodu : 180529224

29.05.2018 - 22.21 Haber Kodu : 180529225 ======================== - (aktüel görüntüyle)

4- İSTANBUL'UN FETHİNİN 565. YILDÖNÜMÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE KUTLANDI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'un Fethi'nin 565. yıldönümü Haliç Kongre Merkezi ve Haliç'te düzenlenen gösterilerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenlerde Haliç'e kurulan platformda 3D mapping gösterisi ile İstanbul'un fethini anlatan 20 dakikalık bir video gösterisi sunuldu.

İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yıldönümü kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul'daki konsoloslar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sanatçılardan İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ece Erken, Alişan ve iş, spor, sanat, siyaset dünyasından davetliler katıldı.