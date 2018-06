DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

"BARIŞALIM, UZLAŞALIM " İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olduğumda, 'artık altı ok yok. Sadece Türk bayrağı takacağım' dedim. Çünkü 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiç ayrım yapmadan. Erdoğan gibi değil. Erdoğan Alevileri, Kürtleri, sendikacıları, öğrencileri sevmiyor. Erdoğan kendine biat edenleri seviyor. Ben diyorum ki, bir büyük şemsiye altında buluşalım. Barışalım, uzlaşalım diyorum" diye konuştu.

"BEYİN GÖÇÜNÜ BEYİN GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİM" İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dördüncü dönemi hakkındaki açıklamalarına karşılık, "Dördüncü dönemini büyük ustalık dönemi olarak söylüyor. Öyle değil. Dördüncü dönemi emeklilik, kıraathane dönemi. Dördüncü döneminde onun sarayına yakın bir tane kıraathane açacağım. İster üzümlü, ister çikolatalı kek olsun ona göndereceğim. Ama kusura bakmasın kilosu 4 bin beş yüz lira olan beyaz çaydan içiyor. Onu veremem. O çok pahalı. Normal siyah çay içecek. Dünyanın her yerinde fakirler mutsuz, zenginler mutludur. Türkiye'de farklı. Türkiye'de fakir de mutsuz, zengin de mutsuz. Çünkü zengin geleceğine dair bir güvence görmüyor. Ve Türkiye'de ki en parlak çocuklar yurt dışına gidiyor. Beyin göçü var. Allah'ın izniyle, milletimizin izniyle cumhurbaşkanı olduğumda beyin göçünü, beyin gücüne dönüştüreceğim" şeklinde konuştu.

KUZEY IRAK VE KANDİL OPERASYONUNDA KAHRAMAN ORDUMUZ MUZAFFER OLSUN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bin yıldır bu topraklarda barış ve adalet için yaşıyorsak bunu şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlığına borçlu olduğumuzu söyledi. Kaya, "Milletimiz vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan çıplak elleriyle tankları durduruyor. En ağır silahlara göğsünü siper eden bir millettir. Kadınlarımız yeri geldiğinde vatanı için can vermekle kalmıyor gencecik evlatlarını düğüne uğurlar gibi şahadete uğurluyor. Çok yakın bir zamanda kahraman Mehmetçiğimiz Afrin operasyonuna düğüne gider gibi gittiğini hep birlikte gördük. O kahraman Mehmetçiğimizin evlatlarını nasıl düğüne yollar gibi yollandığını gördük. Bizler şehitlik ve gazilik makamının ne denli yüce bir makam olduğuna iman etmiş bir milletiz. Şehitlik bizim için peygamberlikten sonra yüce bir makam. Bugün Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da El-Bab'ta, Afrin'de muzaffer kıldığı gibi rabbim inşallah Kuzey Irak operasyonunda ve Kandil operasyonunda da kahraman ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Rabbim orada operasyonda olan tüm Mehmetçiğimize başarılar versin. Biz terörle mücadelede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok kıymetli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, biz al bayrağımızı Allah'ın izniyle göklerden indirmeyeceğiz. Bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacağız. Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, hem de bir taraftan ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışan prangaları bir bir kıracağız Allah'ın izniyle" dedi.

SİZLER ŞEHİTLERİMİZLE EBEDİ ALEMDE BULUŞACAKSINIZ Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise "Sizler en değerli varlıklarını bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyevi olarak bir karşılığı olamayacağı gibi bundan daha büyük bir fedakarlık söz konusu olamaz. Fakat sizler şehitlerimizle ebedi alemde buluşacak ve yüce rabbim müjdelediği rahmetlere kavuşacaksınız. Onlar vatan hizmeti adına üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiler. Bizlere düşen de aynı iman ve şuurla hareket edip, milletimizin bekasını, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak, şanlı al bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için elimizden gelen azami gayreti sarf edeceğiz" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir grup polis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir 'puzzle'ı ve Emine Erdoğan'ın karakalem fotoğrafını hediye etti.

3- FATİH'TE İMAM HATİP LİSESİNİN BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

*Çökme sonucu sokak üzerinde park halinde duran 5 otomobil zarar gördü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te bulunan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nin bahçe duvarının bir kısmı çöktü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, sokakta park halinde bulunan 5 otomobil zarar gördü.

Olay Balat Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam hatip Lisesi'nin bahçe duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu sokak üzerinde park halinde duran 5 otomobil zarar gördü. Mahalle sakinleri olay sonrası durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri her iki taraftan şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ve zabıta ekipleri de çöken duvarın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Zarar gören otomobiller bulunduğu yerden kaldırıldı. İnceleme çalışmasının ardından enkaz kaldırma çalışması yapılacağı öğrenildi. Duvarın daha öncede çöktüğü yerine yenisi yapıldığı iddia edildi. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.