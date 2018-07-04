DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- FATİH'TE EYLÜL VE LEYLA İÇİN EYLEM Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih'te toplanan kadın ve çocuklardan oluşan bir grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için eylem yaptı.

Millet Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında toplanan kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı. Ellerinde dövizler ile Eylül ve Leyla'nın fotoğrafları bulunan gruptakiler, Millet Caddesi üzerinde bir süre yürüdü. Gruptakiler, "Hadım değil idam istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Eyleme katılan kadınlar, "Çocuklarımızın sesi olmak için toplandık. Hadım değil idam istiyoruz. Leylaların, Eylüllerin kanı yerde kalmasın. Babalar ve annelerin ciğerleri yanmasın. Biz bu sapıklarla yaşamak istemiyoruz." dediler.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı. Görüntü Dökümü:

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-Eylemden görüntüler

-Atılan sloganlar

-Taşıdıkları döviz ve fotoğraflar

-Yürümeleri

Detaylar

03.07.2018 - 23.37 Haber Kodu : 180703241 ========================== 2- SU ALAN TEKNESİNİ ONARIRKEN BOĞULAN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için suya atladıktan sonra boğulan Serkan Kulaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal sahilinden adalara gitmek için pazar günü eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine onarmak için denize atladı ve kısa süre içerisinde denizde kayboldu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarıldı. Pazartesi öğlen saatlerinde ise, Kulaoğlu cansız bedeni ulaşıldı.

Serkan Kulaoğlu için dün ikindi namazına müteakip Kartal Meydan Camii'nde tören düzenlendi. Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Tugay Kulaoğlu, taziyeleri kabul etti. Kulaoğlu'nun eşi cenaze töreni sırasında sinir krizleri geçirdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kulaoğlu, Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazına gelenler

-Tekerlekli sandalye oğlunun başında bekleyen baba

-Baş sağlığı diyen yakınları

-Eşinin ağlaması

-Cenaze namazı kılınması

-Namaz sonrası cenaze aracına konulması

-Annesi cenaze aracına gelmesi

-Genel ve detaylar

03.07.2018 - 19.57 Haber Kodu : 180703193 ============================ 3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 30 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ Haber: Gurbet GÖKÇE/İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan İstanbul aktarmalı Bağdat'a giden yolcunun valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş piyasa değeri 10 milyon lira olan 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik grubu, yaptığı risk analizinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden THY uçağıyla İstanbul aktarmalı Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao Araujo isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi. Uçağın havalimanına inmesinin ardından narkotik ekipleri, yolcunun iki adet bagajı narkotik dedektör köpekler 'Csacsi' ve 'Csonti' ile kontrol etti. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan valizlerde oyuncaklar aralarına gizlenmiş olarak bulunan vakumlu poşetler, uyuşturucu test cihazına tabi tutuldu. Cihazların 'kokain' sonucu verdiği valizlerde 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Narkotik ekipleri daha sonra gerekli güvenlik önlemlerini alarak Bağdat'a gidecek olan uçağa binmek üzere olan kokain bulunan valizlerin sahibi Wilco da Conceiçao Araujo gözaltına alındı. Gözaltındaki Araujo ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucular

-Oyuncaklar ve uyuşturucu

-Uyuşturucunun gümrük muhafaza ekiplerince incelenmesi

-Uyuşturucunun tahlil edilmesi

-Cihazda uyuşturucunun cinsinin bulunması

-Detaylar 03.07.2018 - 19.58 Haber Kodu : 180703194 =========================== 4- EYÜP'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Eyüp'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden 34 LE 1864 plakalı motosiklet ile 34 RL 9469 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sürüklenen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, otomobil ve motosikletin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler 04.07.2018 - 02.02 Haber Kodu : 180704007 ========================== 5- MÜZİSYEN İREM CANDAR İKİNCİ ALBÜMÜNÜ TANITTI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA)

Müzisyen İrem Candar, 'Gül ile Akide' ismini verdiği ikinci albümünü yayımladı. Albümün tanıtım konseri Kadıköy'de bulunan Moda Kayıkhane'de düzenlendi. Konsere genç müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra dinleyicileri katıldı. "ÇOK SEVDİĞİMİZ İNSANLARLA ÇALIŞTIK"

Konser öncesi sorularımızı yanıtlayan Candar albüme çok emek verdiklerini belirterek, "Albümün ismi 'Gül ile Akide' Gül ile bülbülün hikayesinden esinlenerek, yazdık. Albümde 9 parça var. 9'u da birbirinden farklı türde parçalar. Hepsi kendine has melodi ve duygular içeriyor. Hepsi de benim 5 yıllık bir süreçte yazdığım, biriktirdiğim anılarımdan çıkan parçalar. Albümüz 5 yıllık bir sürecin sonucu olarak,1 yılda ortaya çıktı. Sefa Hendem ve Mehmet Cem Ünal'la birlikte stüdyoya girdik. Çok sevdiğimiz insanlarla çalıştık. Sevgili Fırat Tanış'la bir parçayı birlikte seslendirdik" dedi.