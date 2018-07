DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

7 GÜN İSTANBUL'DA KALACAKLAR Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı çalışanlarına sıra dışı bir tatil hediye etti. Adının şu an açıklanması istenilmeyen dolar milyarderi Hintli patron, çalışanlarını ödül olarak 7 günlük tatil için bu ay İstanbul'a getiriyor. Hintli grubun tatilini için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da devrede. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Travel Shop Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender'in özel çabalarıyla, Hintli firmanın çalışanlarına 2018 yılında yaptıracağı ödül tatil için İstanbul'u tercih etmelerini sağlandı. Ayrıca tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz da destek verdi.

"5 YILDIR BURADA ÇALIŞIYORUM HİÇ BÖYLE BİR SORUN İLE KARŞILAŞMADIM"

Okulda çalışan bir görevli ise "O gün çocuklar parkta eğlendiler ben de başka bir şey görmedim. 5 yıldır burada çalışıyorum hiç böyle bir sorun ile karşılaşmadım daha önce" dedi. Küçük kızın ailesinin avukatı İlyas Harmandalı, yasal sürecin başladığını ifade etti.

6- HELİN PALANDÖKEN DAVASINDA KARAR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü iddiası ile yargılanan Mustafa Yetgin, "Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin ayrıca, iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okulda işlediği suçlardan dolayı da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin'i olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise tüm suçlardan beraat etti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mağdur müştekiler Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu.

Son savunması sorulan Halis Can Dağaslan, "Böyle bir olay olacağını bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Son savunması sorulan tutuklu sanık Mustafa Yetgin, 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Yetgin'in yazılı savunmasını Mahkeme Başkanı Haluk Azkın okudu.

Mağdur Cemil Yıldız'ın kafasına silah dayamadığını savunan Mustafa Yetgin, "Cemil'e ateş etmem kasti değil, tesadüftü" dedi.