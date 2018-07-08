DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NUMAN KURTULMUŞ'UN KIZININ NİKAH TÖRENİNE KATILDI Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Ayşe Kurtulmuş'un nikah şahitliğini Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca evlilik cüzdanını da Ayşe Kurtulmuş'a verdi. Görüntü Dökümü:

----------------

-Nikahtan Fotoğraflar

-Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın konvoylarının kongre merkezinden çıkışı 07.07.2018 - 22.08 Haber Kodu : 180707180

07.07.2018 - 22.20 Haber Kodu : 180707184 =============== 2- FATİH'TE MOTOSİKLET KAZASI: 1 AĞIR YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih'te tramvay yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Fatih'te gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BIL 387 plakalı motosikletin sürücüsü Millet Caddesi üzerinde tramvay yolunda ilerlerken Pazar Tekke Durağı'na geldiği sırada dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı 34 TBB 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralının yardımına koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri taksi sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazaya karışan taksi ve motosiklet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çalışanlar olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan motosiklet ve ticari taksi

- Yerde yaralının görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar 08.07.2018 - 07.37 Haber Kodu : 180708009 (ÖZEL)

3- ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ * İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

* Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

* Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti. Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 20 Borda numaralı USS 'Mount whitney' adlı gemi dün saat 17.00'de Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi.

Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi.

Geminin arka kısmında askeri helikopter görülürken helikopterin yan tarafında ise ağır silahlar ile nöbet tutan askerler dikkat çekti.

189 metre uzunluğunda 33 metre genişliğinde 'Blue Ridge' sınıfı komuta ve kontrol gemisi Karadenize açıldı.

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Gemideki askerlerden detay görüntü

-Gemide nöbet tutan silahlı askerlerden detay görüntü

- Gemideki helikopterden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 07.07.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180707149 ================= 4- ENGELLİ HAKLARI FORUMU ÜYELERİNDEN BEYOĞLU'NDA EYLEM Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Engelli Hakları Forumu üyesi grup Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaparak kamusal alanlarda yaşadıkları sorunları

dile getirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı Engelli Hakları Forumu üyesi Merve Demirdöven yaptı. Demirdöven, "Engeller dolayısıyla engelliler için, evde müebbet hapis yada süresiz sokağa çıkma yasağı hükmünü koruyor. İyimser bir tablodan söz etmek, olanaksız çünkü yan yana yürümeyelim diye yapılmış, daracık kaldırımlar, kot farkı tümseklerinin elektrik direklerinin ağaç kıyımlarını görünmez kılmak üzere konulmuş çiçek saksılarının, reklam panolarının, gelişi güzel yerleştirilmiş levhaların ve taşıtlara yönelik bariyer oluşturan mantarların işgali altındadır" dedi.