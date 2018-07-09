1- TREN KAZASINDA YARALANANLARIN BİR BÖLÜMÜ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

* Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yaralananların bir bölümü İstanbul'da bulunan hastanelere sevk edildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybettiği 124 kişinin yaralandığı tren kazasında yaralananlardan bir bölümü başta Silivri olmak üzere İstanbul'da bulunan bazı hastanelere sevk edildi. Ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar tedavi altına alındı.

15 KİŞİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE GETİRİLDİ

Ambulans ve özel araçlarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan bir yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 14 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralıların tedavileri devam ediyor.