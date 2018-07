DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

"ÇOCUKLARIN BİREY OLDUĞUNU ANLATAN BİR FİLM"

Filmin farklılığına dikkat çeken Emre Altuğ, "Hep çocukları kendi sözleriyle anlatan, kendilerini büyüklere ifade eden, onların birer birey olduğunu anlatan, aynı zamanda sokak hayvanlarına dikkat çeken mesajlardan oluşan bir film. İşin içinde çocuklar ve hayvanlar olunca da eğlenceli tarafları çok oluyor" diye konuştu.

Altuğ, filmde oynadığı 'Hakan' karakterinin çocuklara ağabey gibi yaklaştığını belirterek şöyle anlattı:

"Hakan ağabeyleri, sitenin güvenlik görevlisi. Biraz çocukların tarafında, biraz çocuksu, biraz da şehir dışındaki kendi çocuklarıyla görüşemeyen, o duygusunu sitedeki çocuklarla bastırmaya çalışan, çocuk seven, insan seven, temiz yürekli, çocukların büyüklerden gizli yaptığı iyi şeyleri destekleyen ama bu yüzden bazen zor durumlarda da kalan birisi. Her sitenin bir Hakan Ağabey'i vardır ya da her mahallenin işte onlardan bir tanesi."

ALTUĞ OĞULLARI İLE BİRLİKTE İLK DEFA SİNEMA BİR FİLMİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

İlk defa bir sinema filminde oğulları ile birlikte kamera karşısına geçen Altuğ, "Onlarla ilk defa çekim yapıyoruz, hatıra olsun diye yapacağımız bir çekim. İşte benim İstanbul'da olan iki oğlumu oynayacaklar. Ben de görev için şehir dışında çalışıyorum maalesef. Bu sitede iş bulmuşum ancak izin günleri onları görebiliyorum. Onların burada kalabilecekleri bir yer yok. Sadece burada çalışanlara ait lojman gibi ufacık bir yer var. Onlar anneleri ile şehirde kalıyorlar. Bugün de beni ziyarete gelmiş olacaklar. Biraz vakit geçirdikten sonra şehre dönecekleri şeklinde bir sahne çekeceğiz. Zaten benim oğlumu oynayacakları için çok yabancılık hissedeceklerini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.