DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- VALİ ŞAHİN, 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' münasebetiyle şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen programa Vali Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Vasip Şahin programda Şehit yakınları ve gazilere hitaben bir konuşma yaptı. Şahin,"Yarın 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümü. Allah bir daha bu tür badireleri, sıkıntıları milletimize yaşatmasın. Buna yeltenenler bu milletin neler yapabildiğini, neye gücü yettiğini gördüler. Bundan sonra böyle bir şeye cesaret edemeyecekler" dedi. Şehit yakınları ve gazilere hem devlet hem de millet olarak sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, "Hepimizin vazifesi , şehit yakınları ve gazilerden geriye kalanlar olarak bizler daha da artan bilinçle ve gayretle şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarına ve eşlerine ve gazilerimizle yakınlarını en itibarlı noktada tutarak, onlara elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaktır. Devlet ve millet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksikliğimiz, aksaklığımız muhakkak vardır. Şundan hiç kimse tereddüt etmemeli ki devletin ve milletin bu konuda samimiyet eksiği yoktur" diye konuştu.

Vali Şahin'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bir konuşma yaptı. Uysal, "15 Temmuz devletimiz tarafından resmi bir gün olarak tayin edildi. Senede bir gün, 15 Temmuz'da bu olayı hatırlarız ama yılın diğer günlerinde de sadece o gün şehit ve gazi olanlar ve onların yakınları değil, hep beraber, millet olarak yılın diğer günleri de bugünü hep hatırlayacağız. Gereğini yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gelecek neslimize bunu ne kadar iyi anlatırsak, aktarırsak o kadar görevimizi iyi yapmış oluruz" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Belediye Başkanı Uysal ve eşinden detay

-Vali Şahin ve eşinden detay

-1'inci Ordu Komutanı Avsever'den görüntü

-Emniyet Müdürü Çalışkan'dan detay

-Vali Şahin'in konuşması

-Belediye Başkanı Uysal'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar 14.07.2018 - 21.46 Haber Kodu : 180714187 ================================= 2- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ÜMRANİYE'DE DUALARLA ANILDI * Ümraniyeliler 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıldönümü münasebetiyle Santral Etkinlik alanında bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için dualar etti.

İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 2'nci yıldönümü münasebetiyle Ümraniye'de binlerce vatandaş demokrasi nöbeti için Santral Etkinlik alanında bir araya geldi. Kuran okunması başlayan etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurarak, demokrasi şehitleri için dualar etti. 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı belgeselin gösterimiyle vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Gösterimin ardından etkinlik, Fatih Çıtlak'ın tasavvuf dinletisi ile sona erdi. "HAİN KALKIŞMANIN ZAFERE ULAŞMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIKö

15 Temmuz Demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 15 Temmuz ile ilgili anlatacak çok hatıralarımız var. O geceyi bizzat yaşadık. O geceyi Ümraniye'nin belediye başkanı olarak bizzat yönetmeye çalıştım. Bu bölgedeki hain kalkışmanın zafere ulaşmaması için elimizden geleni yaptık. Ve sabahında zafer milletin zaferi oldu. Ardından zaferler peş peşe geldi" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Gazetici Yazar Av. Sibel Eraslan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, MHP İlçe Başkanı Adnan Çakır, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, meclis üyeleri, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alandan detay

-Kuran tilaveti detay

-Belgesel gösterimi detay

-Fatih Çıtlak dinletisi detay

-Başkan kürsü konuşması 14.07.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180714198 =================================== 3- (ÖZEL) DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR: 1'İ AĞIR, 5 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Avcılar'da bir kişi akşam saatlerinde evinin önündeki sokak düğününde havaya silahla ateş edildiğini görünce uyarıda bulunmak için dışarı çıktı. İddiaya göre havaya ateş açanları uyaran kişi ile dört yakını düğünde bulunan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden birisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR

Olay Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ömer Geyik'in oturduğu Mehmetçik Sokak'ta yapılan düğünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler havaya silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan Geyik, evinden çıkarak düğünde havaya ateş açanlara "Burada silah atmayın çocuklar var" diye uyarıda bulununca tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile Ömer Geyik arasında çıkan tartışmaya, Hüsamettin Geyik, Ramazan Kaplan, Ahmet Kaplan ve Enes Kaplan isimli yakınları da dahil oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, olay yerinde çıkan tartışma da Ömer Geyik ve beraberindeki 4 yakını kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı. 1'İ AĞIR 4 YARALI

Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan Ömer Geyik ve beraberindeki 4 kişiyi gören aile bireyleri de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların bilgisine de başvuran polis ekipleri sokakta detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü olup olmadığını araştıran polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin önlemi

- Yakınları ile röp

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detaylar ======================================== 4- BEŞİKTAŞ'TA "ŞULE İÇİN ADALET" EYLEMİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Kadın Meclisleri üyesi bir grup, Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüne ilişkin otopsi raporunun ardından "Şule İçin Adalet" sloganıyla eylem yaptı. Şule Çet'in ölümüne ilişkin "ölümünden önce ilişkiye zorlandığı ve düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine ulaşılamadığı" yönündeki otopsi raporunun ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. akşam saatlerinde tutuklandı. "GEÇ GELMİŞ BİR KARAR"

Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi bir grup da "Şule İçin Adalet" söylemiyle eylem yaptı. Grup adına çıklama yapan Fidan Ataselim "Bugün Şule Çet kardeşimiz için bir araya geldik. Şule intihar etmişmiş, iddianameler hazırlanamıyor, türlü türlü ihmaller var. Şulenin arkadaşına gönderdiği o gün ki mesajlar var 'Beni bırakmıyor', 'Beni ara' şeklinde. Tüm bunlar varken otopsi raporu çıkana kadar, fail iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Bu olay intihar süsü verilerek üstü kapatılmak üzereyken, dün ve bugün tüm toplumun gündeme getirmesiyle birlikte, bugün nihayet şüpheliler tutuklanmak istemiyle gözaltına alınıyor. Geç gelmiş bir karar" ded

"KARŞI TARAFIN VİCDANI HİÇ Mİ SIZLAMIYOR?"

Şule Çet'in abisi Şenol Çet de, "29 Mayıs'ta bu haberi aldığımda yıkıldım. Aileme bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim. Kardeşimin 22. kattan düştüğü söylendi. Ben kardeşimin bu şekilde intihar etttiğini düşünmüyorum. Bunun bir cinayet olduğunu kesinlikle söylemiştim. O günden bu güne kadar söylüyorum. Delil olmadığı için karşıdaki şahıslar iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Neden adalet o zaman uygulanmıyor. Benim gencecik kız kardeşim öldürüldü. Karşı tarafın vicdanı hiç mi sızlamıyor? Nasıl böyle birşey yapabiliyorlar anlamıyorum" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kadın meclisi üyelerinden görüntü

-Açıklamalardan görüntü

-Genel ve Detaylar 14.07.2018 - 23.15 Haber Kodu : 180714195 =========================================== 5- ÇATIYA ÇIKAN APARTMAN GÖREVLİSİ POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)

Şişli'de apartmanın çatısına çıkan apartman görevlisi, eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Bir saat süren çalışmayla ikna edilen apartman görevlisi polis merkezine götürüldü.

Olay, 02.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Yüksel Y. isimli kişi, 10 yıldır apartman görevlisi olduğu 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak eline aldığı kuru sıkı tabancayla etrafa ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri alarak binanın önüne hava yastığı kurdu. Bir saat süren çalışmayla Yüksel Y. ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Yüksel Y.'nin polis aracına götürülüşü

-Genel ve Detaylar 15.07.2018 - 03.22 Haber Kodu : 180715003 ========================================= 6- PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Pendik'te 4 katlı bir binada çıkan yangında, balkona çıkarak yardım çığlığı atan kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Yangın, Pendik Kurtköy Mahallesi Arafat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği binada bir kadın balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Bunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Balkonda bulunan kadın vatandaşların yerde açtığı battaniyeye atladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale de bulundu. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.