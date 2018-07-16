(Aktüel görüntülerle)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI'NDA KONUŞTU * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız" "O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğüslerimizi kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahit olduk" Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKÇİ - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA / İstanbul DHA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde başladı. İkinci yıl anma töreni İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. ANITTA DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe'den yürüyerek anma töreninin yapıldığı alana yürüdü. Erdoğan'ın yürüyüşünün başladığı sırada köprü üzerinde kurulan sahneye, Cumhurbaşkanlığınca, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına hazırlanan klipte, Erdoğan "Söyle Çocuk" şiirini okuması yansıtıldı. Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelerek dua okudu. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu, eşlik etti.

"BİL OĞLUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak alanda bulunanları selamladı. Erdoğan'ın konuşmasından öncesinde Esat Kabalı'nın "Bil oğlum" şarkısı çalındı. "HEM DERİN BİR KEDERİ HEM DE BÜYÜK BİR GURURU AYNI ANDA YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZö

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaparak, "Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden yaşarken, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz" dedi. 100 BİNİ AŞKIN HATİM

Erdoğan, "15 Temmuz Destanı'nı selamladığımız bu anlamlı günde 100 bini aşkın hatm-i şerifle dualarla Kur'anı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin ruhlarını mesrur eylemek üzere bu adımları attık ve bugün sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede yurtdışı operasyonlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları tekrar kelam-ı edeple yad ediyorum. Gazilerimize, cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum şeklinde konuştu.

"BEN BU MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUMö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyarak, "İşte bu millet, vücudunu böyle siper etti. F-16'lara siper etti, bomba yağdıran helikopterlere siper etti, tankların altına yattı, yılmadı, usanmadı, çünkü onlar bir şeye inanmıştı, 'Şuheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' Böyle yürüdü... 1 asır önce 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Türk milleti 15 Temmuz gecesi de 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek darbecileri püskürtmüştür. 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara meydanları, sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum" diye konuştu.

TERÖR OPERASYONLARI

Erdoğan, darbe girişiminin ardından yapılan Yenikapı mitingini hatırlatarak, "Tabii 7 Ağustos... Orada Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhurun İttifakıyla devam ettirdik. Aynı kararlılıkla bunu inşallah devam ettireceğiz. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytindalı Operasyo'nu ile sınırlarımızda, ülkemize yönelen terör tehdidini kaynağında bertaraf ettik. Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı hamdolsun derdest ettik. Zeytindalı'nda 4 bin 600'e yakın teröristi yok ettik. İçeride 1400'ü aşkın teröristi bu yıl içinde aynı şekilde etkisiz hale getirdik. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçaçak biz kovalayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak" şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak yönetim sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak önemli adımlar attık. Artık yönetim sistemimiz malum değiştirdik ve yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Hiç bundan endişeniz olmasın" dedi. "KİMLER İYİ GÜN DOSTU, KİMLER KARA GÜN"

Erdoğan, "Bu tarihi değişimle Türk demokrasisine çağ atlattık. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüştünü tüm dünyada ispat ettik. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. Yıl dönümleri aynı zamanda muhasebe ve murakabe günleridir. Ülke, millet ve devleti yönetenler olarak, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımızdan çok büyük dersler çıkardığımıza inanıyorum. Öncelikle 15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri iki de bir gündeme getirmesek de onları asla unutmayız, unutturmayız" diye konuştu.

"KİMİN KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNUN DA GAYET İYİ FARKINDAYIZ"

Erdoğan, 15 Temmuz'un asla unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını belirterek, "O bizim için bir tarihe kayıttır. Geçmiş tecrübelerden aldığımız derslerle geleceğimizi aydınlatacak adımlarımızı atarız. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza kaydettik, not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Daha darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren demokrasimize destek verenlerle, cuntacıların yanında yer alanları asla aynı kefeye koymayacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın, daha doğrusu dost bildiklerimizin sessizliği olacaktır.' Burası çok önemli. Hele hele ülkemizden kaçan darbecileri bağırana basanların ilkesizlikleri asla hafızamızdan bilinmeyecektir. Açık ve net söylüyorum, kimin, nerede, nasıl tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Kimin kimlerle iş tuttuğunun da gayet iyi farkındayız. Umutlarını FETÖ'cü cuntaya bağlayanların, olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını, nasıl öfkelendiklerini de biliyoruz. İlişkilerimizi belirlerken, diğer konular yanında darbe teşebbüsüne karşı tavrı da dikkate aldık. Alıyoruz, alacağız. Bunun yanında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. İşte Azerbaycan'dan geldi. Ukrayna'dan iki tane arka arkaya geldi. Takih ediyoruz, gelecekler, gelecekler... Pensilvanya'daki mel'unun takiyye, hile, yalan, dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtopotun kollarını kestik bu böyle biline. Son iki yılda örgütün devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, diplomatik temasları sayesinde bugüne kadar, 16 ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne yuvalarını kapattırdıklarını, 80'in üzerinde firari ele başını kaçtıkları yerlerden ülkeye getirtip yargıya teslim ettiklerini belirtti. "TANKLARIN ARASINDAN ÇIKIP BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE SIĞINANLARI ASLA UNUTMUYORUZ VE UNUTMAYACAĞIZö

Erdoğan, son FETÖ'cü hain hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine alanda bulunanlar "idam" sloganları attı.

Erdoğan, "Tabii bunların hepsi müzakere masasında, müzakere edeceğiz, zira şehitlerimizin kanını yerde asla bırakamayız, gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız, hesabını soracağız. Bu çevrede tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğüslerimizi kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahit olduk" dedi.

"MİLLETİMİZ İÇİN MEYDANLARA KOŞAN KARDEŞLERİMİZİ DE UNUTMAYACAĞIZö

Erdoğan, "Füze rampalarının gidişini engellemek için tır lastiklerini kesen, Polatlılı vatandaşlarımızı, tarlasındaki mahsulü yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan Kahramankazan halkını hiçbir zaman unutmayacağız. Şu zekaya bak zekaya... 'nasıl durdururuz biz bu saldırıyı' diye bütün tarlasını yakıyor. Lastikleri kalkıyor orada tankların önüne koyuyor. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şuracıkta şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız. Tek başlarına karşılarına dikildiği darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, Türkan kardeşimizi, nicelerini, ellerinde bayraklarla namluların üzerine yürüyen gençlerimizi, alnı secdede sabaha kadar dua eden, gözyaşı döken ak saçlılarımızı hiçbir zaman hafızamızdan çıkarmayacağız. Somali'den Pakistan'a, Medine'den Malezya'ya, Sancak'tan Türkistan'a kadar dünyanın dört bir ucunda ülkemiz ve milletimiz için meydanlara koşan kardeşlerimizi de unutmayacağız" şeklinde konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUA ETTİ

Konuşmanın ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu ile beraber alanda bulunanları selamladı. Ardından sahnede bulunanlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler duanın ardından alandan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların görüntüsü

- Mehmet Ağar'ın alana girişi

- Şehit yakınlarını taşıyan servisin alana girişi

- Erdoğan'ın kendisini bekleyen vatandaşlara el sallaması

- Genel ve detaylar

- Sahneden görüntüler

- Erdoğan'ın alana girişi

- Erdoğan'ın alanda bulunanları selamlaması

- Erdoğan'ın konuşması

- Detaylar 15.07.2018 - 22.36 Haber Kodu : 180715240

15.07.2018 - 22.40 Haber Kodu : 180715242

15.07.2018 - 22.42 Haber Kodu : 180715244 15.07.2018 - 23.29 Haber Kodu : 180715258

15.07.2018 - 23.33 Haber Kodu : 180715260

15.07.2018 - 23.32 Haber Kodu : 180715262

15.07.2018 - 23.36 Haber Kodu : 180715263

15.07.2018 - 23.39 Haber Kodu : 180715264

15.07.2018 - 23.36 Haber Kodu : 180715265

15.07.2018 - 23.42 Haber Kodu : 180715266

15.07.2018 - 23.40 Haber Kodu : 180715267

15.07.2018 - 23.48 Haber Kodu : 180715269

=================================== 2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN / İSTANBUL DHA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan anma etkinliğine katılan vatandaşların oluşturduğu kalabalık havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Havadan köprüden görüntüler 15.07.2018 - 22.41 Haber Kodu : 180715243

15.07.2018 - 20.28 Haber Kodu : 180715209

15.07.2018 - 20.37 Haber Kodu : 180715214 ======================= 3 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE SİNCABI VE İGUANASIYLA GELDİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen programa

katılan bir kişi dikkat çekti. Almanya Düsseldorf'ta yaşan ve tatil için Türkiye'ye gelen 71 yaşındaki Mehmet Şeker giydiği subay kıyafeti, omzundaki sincap ve iguanasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Aslen Sivaslı olan Şeker'in İstanbul'a anma programı için geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şeker'in görüntüsü

- Sincap ve iguananın görüntüsü

- Detaylar 15.07.2018 - 21.39 Haber Kodu : 180715224 ================================ 4 - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ NÖBETİ Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde vatandaşlar, darbecilerin hedeflerinden biri olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na "Demokrasi nöbeti" için Türk bayraklarıyla geldi. Ana girişinde bayrakları ile nöbet tutanlara havalimanına genler korna çalarak eşlik etti. Çevik kuvvet polisleri de trafiğin engellenmemesi için önlem aldı. Nöbet tutanların , "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. 15 yaşındaki Alper Tepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nöbet tutmanın onurunu yaşadığını söyledi. Adem Alkan ise, darbe girişimin ardından Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla 27 gün boyunca nöbet tuttuklarını belirtti. Müjgan Sayın ise 15 Temmuz'da da burada nöbet tuttuğunu belirterek, "Üstümüzden F-16'lar uçarken de buradaydık. Cumhurbaşkanımızı burada bekledik. Daha sonra demokrasi nöbetlerinde hep buradaydık. Diğer nöbet mekanlarında da bulunduk. Bundan sonraki tüm anma etkinliklerinde yine burada olacağız. Şehit ve gazilerimizin, milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Havalimanındaki nöbette, tekerlekli sandalye ile gelen 92 yaşındaki Adişah Yolcu da yer aldı.

Görüntü dökümü

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-Atatürk Havalimanı giriş görüntüsü

-Vatandaşların bayrak sallama görüntüsü

-Araçların klakson çamla görüntüsü

-Alper Tepe röp

-Adem Alkan röp

-Müjgan Sayın röp

-92 yaşındaki Adişah Yolcu görüntüsü 15.07.2018 - 23.16 Haber Kodu : 180715255 ======================== 5 - İBB VE BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVET ÖNÜNDE 15 TEMMUZ NÖBETİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası ve Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı. Görüntü dökümü:

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-Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünden görüntüler

-İBB önünden görüntüler(havadan hd)

-Genel ve detaylar 15.07.2018 - 23.11 Haber Kodu : 180715254

15.07.2018 - 22.50 Haber Kodu : 180715246 ================================ 6- İSTANBUL TAKSİM MEYDANI'NDA 15 TEMMUZ NÖBETİ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması kapsamında Taksim Gezi Parkı'nın yanına kurulan etkinlik alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan etkinlikler alana kurulan dev ekranla yakından takip edilirken, etkinlik alanındaki yabancı turistler dikkat çekti. Etkinlik alanında bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Etkinlik alanından görüntü

-Dua edenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler 15.07.2018 - 23.31 Haber Kodu : 180715259 =========================== 7 - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE 15 TEMMUZ NÖBETİ Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelenler demokrasi nöbeti tuttu.

Emniyet müdürlüğü önünde toplananlar Türk bayrakları açtı. Vatan Caddesi'nde ilerleyen araçlar toplananlara korna çalarak destek verdi. Görüntü dökümü

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-Vatan Caddesi'nde toplanan kalabalık

-Ellerinde bayraklar olan vatandaşlar

-Kornalarıyla destek veren araç sürücüleri

-Yanan meşaleler

-Genel ve detaylar 15.07.2018 - 23.20 Haber Kodu : 180715256 =========================== (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

8 - İSTANBUL'DA SELA OKUNDU Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sela okundu. Sela, 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı olarak okundu. Camilere "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. Sultanahmet Camii'nde sela okunması havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Ataşehir Mimar Sinan Cami'nden görüntü

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Sultanahmet Camii (DRONE HD)

-Sultanahmet Camii aktüel görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar 16.07.2018 - 02.41 Haber Kodu : 180716050

16.07.2018 - 00.52 Haber Kodu : 180716021 =================== 9- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE AY İLE YILDIZIN BULUŞMASI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlendi. Köprünün üzerinde ay ile yıldız buluştu. Ortaya çıkan büyüleyici manzara DHA kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü;

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-Köprü üzerinde ay ile yıldızın buluşması 15.07.2018 - 21.44 Haber Kodu : 180715228

15.07.2018 - 22.29 Haber Kodu : 180715237 10- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" etkinlikleri sonrasında köprü saat 03.20 sıralarında tekrar trafiğe açıldı. Köprü saat 14.00'da kapatılmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Trafiğin açılması

-Araçların geçişi

-Genel ve detaylar 16.07.2018 - 04.25 Haber Kodu : 180716053 =============================================== 11 - KÖPRÜYE YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS İZİN VERMEDİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

15 Temmuz anmasının ardından alanda bulunanlardan bazıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa yakasına geçmek istedi. Ancak polis kalabalığa engel oldu. Polis, köprünün statiğinin uygun olmadığını belirterek yürümek isteyenleri uyardı. Burada yaklaşık yarım saat bekleyen kalabalık yürümekten vazgeçerek ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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- Köprüye çıkmak isteyenler

- Sahneden yapılan anonslar 15.07.2018 - 23.51 Haber Kodu : 180715271 ========================= 12- İSRAİL'DE TUTUKLANAN EBRU ÖZKAN YURDA DÖNDÜ Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

İsrail'de tutuklu bulunan ve kısa süre önce serbest bırakılan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü. Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü. Özkan, "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi.

THY'nin tarifeli seferiyle saat 00:30 sıralarından Tel Aviv'den gelen Ebru Özkan, İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunda ailesi, yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı ilgililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada Özkan'ın duygulanarak, ağladığı görüldü. 3 günlük Kudüs ziyareti yapan Ebru Özkan İstanbul'a dönüşü sırasında Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Özkan İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunda gazetecilere yaptığı açıklama da şunları söyledi;

"Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi. Özkan, İsrail'de tutuklu bulunduğu dönemde Türkiye'de kendisine verilen desteğin farkında olduğunu, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin ise davayı yakından takip ettiğini açıkladı. Yoğun destek nedeniyle şaşırdığını dile getiren Özkan, "Davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda tüm Türk halkına teşekkürler. Sayın Başkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-VİP salonu önünden bekleyenlerden görüntü

-Ebru Özkan vip salonundan çıkış görüntüsü

-Ebru Özkan röp.

-Ebru Özkan yürüyüş görüntüsü

-Ebru Özkan'ın yakınlarını ile sarılma görüntüsü

-Genel ve detay görüntü 16.07.2018 - 02.00 Haber Kodu : 180716040 ====================== 13- KAĞITHANE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Kağıthane'de yükselen silah sesleri hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Sahra Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. İddiaya göre 35 yaşındaki Hakan T. giriş kattaki evinin balkonundan havaya ateş açmaya başladı. POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sokağı ablukaya alan polis ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Yoğun güvenlik önlemlerinin altında binaya özel harekat timleri girdi. Ekiplerin seslenmesine karşılık verilmemesi üzerine koç başı ile kapı kırılarak içeri girildi.