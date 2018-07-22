DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ Beşiktaş'ta bir kişi 4. katta beton zemine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Olay Cihannuma Mahallesi İsmaliye Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Suvir Sunder Chanrai 5 katlı apartmanın 4. katında binanın bahçe katındaki beton zemine düştü. Ses duyan apartman sakinleri bir kişinin yerde yattığını gördü.

Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından aşağıya inemedi. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile sağlık ekipleri yaralının yanına inebildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı halat yardımı ile bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mahalle sakini Hüseyin Kurt "Arka bahçede 4-5 civarlarında bir gürültü duyduk. Arka bahçede vatandaşın birisi yatıyordu.Yukarıdan düştü deniliyor. Kişi şuanda yaşıyor" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Yaralının yerde yatması

-Sağlık,polis ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiyenin merdiven ile aşağıya inmesi

-Yaralının çıkartılması

-Yaralının ambulansa alınması

-İsmail Kurt ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar ============================== (ÖZEL) MODA'DA DENİZE GİREN BİR KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ Haber-Kamera: Ramazan Eğri İstanbul DHA

Kadıköy Moda Sahili'nde yüzmek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedenini Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar çıkarttı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Kadıköy Moda Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir kişi bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Sahilde gezinti yapan bazı vatandaşlar denizde bir gencin kaybolduğunu polise bildirdi. Kısa sürede Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi sevk edildi. Sahilde gencin boğulduğunu gören bir kişi peşinden denize atladı. Fakat boğulan kişiye ulaşamadı. Olayın olduğu yere dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar kısa sürede boğulan genci denizde bularak karaya çıkarttı. Vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan genç Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yapılan incelemede boğulan gence ait olduğu belirlenen kıyafetlerde herhangi bir kimlik bulamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerine gelen deniz polisi

-Olay yerine gelen sahil güvenlik

-Dalgıçların denize girmesi

-Dalgıçların cesedi karaya getirmesi

-Vatandaşların cesedi taşıması

-Görgü tanıklarıyla röp

-Genel ve detay 21.07.2018 - 19.33 Haber Kodu : 180721137 =======================

SICAKTAN BUNALAN İSTANBULLULAR SOLUĞU SAHİLLERDE ALDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

İstanbul'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı. Bazı vatandaşlar sahilde mangal yaparken bazıları da çay içip balık tuttu. Çocuklar sahilde gönüllerince oynarken, kameralara da renkli görüntüler yansıdı. Zeytinburnu sahilde adım atacak yer olmazken, vatandaşlar gece boyu sahil kenarlarında aileleriyle vakit geçirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bazı vatandaşlar Eminönü Galata Köprüsü'nde balık tutarak vaktini geçirdiği görüldü. Eşiyle köprüde balık tutmaya gelen Cen Yüksektepe "İstediğimiz gibi balık yok,istavrit balığı var. Yarına mangal yakmayı düşünüyoruz" dedi. Köprüde azı vatandaşların da semaverde çay demlediği görüldü. Bu sırada iki turist kadın ise Galata Köprüsü'nde manzaranın tadını çıkardı.