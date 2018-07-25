2- SÜTLÜCE'DE BİNANIN ÇÖKMESİNE NEDEN OLAN İSTİNAT DUVARININ YIKILMA ANI KAMERADA

Haber: Ertan KILIÇ / Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu.

Haber: Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesine neden olan yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökme anı amatör kamera tarafından kaydedildi.

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olaya neden olarak gösterilen yandaki inşaatın istinat duvarının çökmesi amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarında yaşanan çatlamaların ardından, duvar çöküyor.

Görüntü Dökümü:

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(cep telefonu)

-İstinat duvarının çökme anı

24.07.2018 - 23.15 Haber Kodu : 180724200

3- ÇÖKEN BİNA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOL AÇILDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Sütlüce İmrahor Caddesi'nde 4 katlı binanın çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İmrahor Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın yanındaki inşaatta toprak kayması yaşanmış, daha sonra da bina çökmüştü. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri kapsamında yol kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından Kağıthane istikametinde kapatılan yol saat 19.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.