DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- MALTEPE'DE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINA LİNÇ Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA

Maltepe'de çocuk kaçırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından linç edildi.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. G.B. uzun süre dövüldü. Olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı.

Yaralı G.B. hastaneye götürüldü. Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen G.B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi'nde rahatsızlandı. G.B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. G.B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişkin vatandaşların çektiği görüntüler 27.07.2018 - 08.33 Haber Kodu : 180727006 ==================== 2- AVCILAR'DA KOCA DEHŞETİ: ANNE VE KIZI ÖLDÜ Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da, M.R.Ç. (40) isimli kişi, Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük olay yerinde, ağır yaralanan Ayşegül Ç. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ambarlı Mahallesi, Bostan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.R. Ç. ve eşi Ayşegül Ç.'nin araları bir süredir bozuktu. Evden ayrılan Ayşegül Ç. annesi Fehime Küçük'ün evinde kalıyordu. Eşini görmek için kayınvalidesinin evine gelen M.R.Ç., söz konusu adreste eşini bulamazken, o sırada evde bulunan kayınvalidesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, üzerinde taşıdığı silahı ateşleyen M.R.Ç., kayınvalidesini başından vurdu. Fehime Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. EŞİNİ SOKAK ORTASINDA VURDU

Kayınvalidesini vurduktan sonra, eşinin müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Atatürk Ortaokulu'na giden M.R.Ç., eşiyle Aksu Sokak üzerinde karşılaştı. Silahını güpegündüz tekrar ateşleyen M.R.Ç., eşi Ayşegül Ç.'yi, göğsüne üç kurşun isabet ettirerek ağır yaraladı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ayşegül Ç.' yapılan müdahalelere rağmen kurtaılamayarak, hayatını kaybetti.Kayın validesi ve eşini vurarak dehşet saçan M. R. Ç., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerlerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler 26.07.2018 - 19.43 Haber Kodu : 180726179

26.07.2018 - 21.45 Haber Kodu : 180726191_ 3- BAŞAKŞEHİR VE TUZLA'DA FABRİKA YANGINI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU- Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - (DHA)

Başakşehir ve Tuzla'da fabrika yangını çıktı.

Başakşehir'de mutfak araç gereçleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Metal İş Sanayi Sitesinde bulunan silikondan mutfak araç ve gereçleri üretilen bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin çatısından alevler yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine, gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan işyerinin çatısına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. "İÇERİDE OĞLUM VARDI ÇOK ŞÜKÜR ATMIŞ KENDİNİ DIŞARI"

Fabrikaya gelen ve işyerinin sahibi olduğu öğrenilen Orhan Baltalı; "Akşam paydosundan sonra ürünleri hazır hale getirmek için fırınımız var. O fırın çalışır vaziyette. İşyeri paydos. Oğlum da işyerinde son hesaplarını yapıyordu. En son bir dumanla karşılaşıyor. Çıktığında başladığını görüyor. Elektrik kontaklarını kapatıp itfaiyeye haber veriyor. Silikondan mutfak gereçleri, yan sanayi ürünleri üretiyoruz. Ben oğlumdan telefonla yangını haber aldım. İçeride herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok. Tek bir oğlum vardı o da Allah'a şükür o bölgeden aşağıya atmış kendini" diye konuştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

TUZLA'DA YANGIN ÇIKTI

TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Saat 22.00 sıralarında fabrikanın havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü:

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BAŞAKŞEHİR

- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- İşyeri sahibi ile röp

- Genel ve detaylar

(CEP TELEFONU)

- Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan işyerinin çatısı TUZLA

-İtfaiye ekiplerinin Çalışması

-Olay yerine gelen polisler

-Fabrikada alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay 26.07.2018 - 23.43 Haber Kodu : 180726203

26.07.2018 - 23.56 Haber Kodu : 180726205 4- DOLMABAHÇE'DE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza 18.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde seyreden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görüp koşan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılması sırasında trafik, polisler tarafından çift yönlü durduruldu. Yaklaşık 45 dakika aksayan trafik iki otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobiller

-Polis ekipleri

-Yaralı eli sargılı

-Kontrollü sağlanan trafik akışı

-Yolun her iki yönde durdurulması

-Kaza yapan araçların çekiciye alınması

-Yolun trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler 26.07.2018 - 18.49 Haber Kodu : 180726175 5- BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 34 ZA 4910 otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralanırken, araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla, yaralı sürücü ise başka bir araçla hastaneye götürüldü. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçtan görüntü

Yoldan görüntü

Yerinden fırlayan motordan görüntü

Araç içinden görüntü

Alkol şişelerinden görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar 27.07.2018 - 08.09 Haber Kodu : 180727005 6- ESNAF ODALARI BİRLİĞİNDEN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI İSTANBUL/DHA

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Yetkisi olmayan kişi ve kurumların ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar üzerine İstanbul sınırları içerisinde ekmek fiyatlarını belirlemede tek yetkili kurum olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ekmek fiyatına ilişkin odalarca hazırlanan fiyat tarifesi ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Daha sonra komisyon kararı, Fırıncılar Federasyonu'nun görüşü ile birlikte Ticaret Bakanlığına görüş almak üzere sunulmaktadır. Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakiben, ekmek fiyat tarifesi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmektedir. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmayan ekmek fiyat tarifeleri yürürlüğe girmemektedir.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2016 yılında yayımladığı tarifeyle 250 gr. ekmeğin fiyatını 1 Lira 25 kuruş olarak belirlemiştir. O tarihten bugüne kadar İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamış ve bahsi geçen diğer aşamalar tamamlanmamış olup Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının arttırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir.

İstanbul sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkarın kullandığı tarifeleri belirlemede tek yetkili olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu yetkisini kullanırken her zaman esnaf ve sanatkarı mağdur etmeden, tüketiciyi yani halkımızı düşünerek hareket etmiştir. Birliğimiz, bundan sonra da bu anlayışla hareket edecek halkımızın ve esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmaması için azami çaba gösterecektir.

=============== 7- BEYKOZ'DA BEKLETİLEN ATLAR SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Cumhuriyet Köyü'nde 70 gündür bekletilen 220 atın, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehir dışına çıkarılmasına başlandı.

Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz Cumhuriyet Köyünde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait bir arazide 70 gündür bekletiliyordu. Hayvanlar, kamyonlarla tekrar geldikleri gönderilmeye başlandı. Atların kamyonlara yüklendiği sırada Çevik Kuvvet Polisleri de hazır bekletildi. Atlarını almaya gelen bir kişi, "Eziyet aynı eziyet. Değişen hiçbir şey yok. Bize söylenen, 'İstanbul'a kaçak geldiniz.' Maalesef bu hayvanlar İstanbul'un farklı ilçelerine tekrar gönderiliyor. Biz de hiçbir şey anlamadık. Sağ olsun İl Tarım Müdürlüğü bize söylenen hiçbir şeyi yerine getirmedi. 60,70 gün içinde çok sayıda yavru doğdu. Yağmurda çamurda doğum yaptı hayvanlar. Rezilliğimiz ortada. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gidecekleri belirli bir yer yok. Ormanlara gidecekler, farklı yerlere gidecekler. İstanbul'a sevksiz geldik ama 209 hayvan da sevksiz gelmişti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Arazide dolaşan atlar

-Atların kamyona bindirilmesi

-Yavru atların zorluk çıkartması

-At sahibiyle röp

-Çevik kuvvet polisleri

-Genel ve detay 26.07.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180726190 8- TÜGVA'NIN "YAZ OKULU KAPANIŞ ŞENLİĞİ" YENİKAPI'DA YAPILDI Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Yaz Okulu Kapanış Şenliği", Yenikapı'da yapıldı. İstanbul'daki 105 okulda gerçekleştirilen yaz okulu faaliyetlerine katılan ve başarılı bulunan öğrenciler sertifikalarını aldı. TÜGVA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul İl Milli Eüğitim Müdürlüğü tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Edirne Valisi Günay Özdemir, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve çok sayıda TÜGVA üyesi öğrenci ve velisi katıldı. "2-3 DİL BİLEN ÇOCUKLAR BAYRAMDA TELEFON ETMEKTEN ACİZ"

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Gençleri, çocuklar geleceğimiz. Anne babaların en fazla önem verdikleri, çocukları. Kendilerinden bile daha fazla önem verirler. Çocuklar da anne babaları sever. Bu yaşta sever, ama öyle olur ki gün gelir anne babalar bir ömür verdikleri bu çocukları, kendilerine yabancılaşır. Gün gelir, çok iyi eğitim verdikleri anne babaların ömür verdikleri o çocukları, 2-3 dil bilir belki ama, bayramda telefon etmekten acizdir. Gün gelir, dedelerinin, büyüklerinin mezarını unutur. Onun için gençlerimize verilen bu yaz okulundaki eğitim çok önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İHMAL ETTİĞİMİZ GENÇLER BANKLARA ZARAR VERİYOR"

İBB Başkanı Uysal, "Bazı yerlerde görüyoruz: Ne güzel piknik alanlarında insanlar gelsin otursun diye oraya banklar, güzel şeyler yapmışız. Bazen üzülerek görüyoruz ki ihmal ettiğimiz bu gençlerin bir kısmı gidip onlara zarar veriyor. O zaman, suç o gençte mi diye sorguladığımız zaman, ondan önce kendimizde olduğunu düşünmemiz, kendimizi hesaba çekmemiz lazım" dedi. "23 BİNE YAKIN GENCİMİZ YAZ OKULUNA KATILDI"

TÜGVA ile İBB'nin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi veren Mevlüt Uysal, "Gençlerimiz, çocuklarımız 9 ay eğitim görüyor. Tatile giriyor. Tatil esnasında biz Büyükşehir olarak gençlerimizin gidebileceği yerler yapıyoruz. Aileler çocuklarını memleketine gönderemiyorsa, güvenle yaz okulu olarak aktivitelere katılacağı yerler arıyorlar. Biz o yerleri temin etsek bile bunun düzenli bir şekilde organizasyonu gerekiyor. Bu anlamda İBB, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA ile ortaklaşa yaklaşık 105 okulumuzun bahçesinde bu çalışmayı yaptık. Bu kadar katılım olacağını beklemiyordum. Yaklaşık 23 bine yakın gencimiz, çocuğumuz yaz okuluna katıldı. Çok ciddi bir faaliyet oldu" diye konuştu.