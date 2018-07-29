DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- MERAL AKŞENER : PAZARTESİ GÜNÜ GENEL MERKEZİMİZDE OLACAĞIM *Akşener, "Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA)

Olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'daki evinin önünde yeniden partiye dönmesi çağrısında bulunan ve kendisine destek veren partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı yapmak üzere genel merkezde olacağım" dedi.

İYİ Parti'de yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Akşener'i yeniden partinin başına geçmesi adına ikna etmek için yüzlerce İYİ Partili Akşener'in Üsküdar'daki konutu önünde toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat mensupları Akşener'in Beylerbeyi Bayırı Sokağı'nda bulunan evinin önünde buluşarak, Akşener'e 'partinin başına dön' çağrısı yaptı. Gelenler arasında İYİ Parti milletvekilleri, parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları ileşkilat mensupları da yer aldı.

İSTANBUL'A YÜZLERCE ARAÇLIK KONVOYLA GELDİLER

İstanbul dışından gelenler, yüzlerce araçlık konvoy ile saat 17.00 sıralarında Akşener'in evinin bulunduğu mahalleye giriş yaptı. Gün boyu nöbet tutan partililer, sık sık Meral Akşener lehine slogan attı, liderlerine 'dön' çağrısı yaptı. Akşener destekçileri mesajlarını 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlarla ve 'Yüzünü bize dön' yazılı dövizlerle verdi. KURMAYLARI İKNA ETMEK İÇİN ÇABA SARFETTİ

Aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Lütfü Türkkan ve Şenol Bal'ın da bulunduğu bir grup partili yönetici Akşener ile görüşmek üzere eve girdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından İYİ Partili yöneticiler dışarıya çıkarken, Koray Aydın eline aldığı mikrofonla sokaktaki partililere hitaben bir konuşma yaptı. KORAY AYDIN'DAN 'DEVLET BAHÇELİ' GAFI

Aydın, "İYİ Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiçkimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener'e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda "Pazartesi günü saat 15'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli" diyerek gaf yapan Koray Aydın, sözlerini "Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15'de genel merkezde görevinin başında olacak" şeklinde düzeltti.

AKŞENER KARARINI AÇIKLADI

Ardından Lütfü Türkkan'ın çağrısıyla partililer, Genel Başkanları Meral Akşener'i dışarıya davet etti. Bunun üzerine kapıya çıkan Akşener, partililerin yoğun sevgi gösterisine eliyle onları selamlayarak karşılık verdi. Ardından kısa bir konuşma yapan Akşener: "Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hepinizi cok seviyorum. Şimdi herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı yapmak üzere genel merkezde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Tekraren teşekkür ederim, Allah'a emanet olun" dedi.

Daha sonra partililer Akşener'in evinin önünden ayrıldı. Görüntü dökümü:

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-Akşener'in evinin olduğu sokakta toplanan partililer

-Evin önüne gelen milletvekilleri

-Parti yöneticileri, il ve ilçe teşkilat mensupları

-Pankartlar ve dövizler

-Partililerin Akşener lehine slogan atması

-Parti yöneticilerinin eve girmesi

-Koray Aydın ve milletvekillerinin evden çıkışı

-Koray Aydın'ın konuşması

-Aydın'ın gaf yapması

-Akşener'in kapıya çıkması

-Partilileri selamlaması

-Akşener'in kısa açıklaması

-Genel ve detaylar

28.07.2018 - 18.40 - Haber Kodu : 180728173

28.07.2018 - 19.29 - Haber Kodu : 180728178 ============================== 2- İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE 'YEDİ TEPE HUZUR 12' DENETLEMESİ' *23 kişi gözaltına alındı. *Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 112 bin 867 lira para cezası uygulandı. Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR- Özgür Deniz KAYA-Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yedi Tepe Huzur 12' denetlemeleri yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde dün saat 20.00'da başlayan denetlemelere; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli 5 bin polis katıldı. 23 GÖZALTI

Denetlemeler saat 00.00'da sona ererken, 12 bin 235 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Hakkında arama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 4 silah, 6 kurusıkı tabanca, 7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 225 işyerinden 4'ü hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Denetlenen 2 bin 354 araçtan 172'sine işlem yapılırken 28 araçta trafikten men edildi. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 112 bin 867 lira para cezası uygulandı.

BÜYÜK DENETİM

Kadıköy'de narkotik köpeği 'Kara' denetime katılarak araçlarda aramalara destek oldu. Diğer denetim noktasında Beşiktaş İskelesinin önüydü. Polis ekipleri iskele de şüphelendikleri kişileri aradı, GBT kontrolü yaptı. Ekipler yolcuların çantaları kontrol ederken narkotik köpeği de denetime eşlik etti. TAKSİ MÜŞTERİSİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan Fatih Millet Caddesi üzerindeki aramalar sırasında bir taksinin müşterisinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Yine aynı noktada trafik ekipleri bir aracı evrak eksikliğinden dolayı bağladı. Görüntü Dökümü

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KADIKÖY

-Denetim Noktası

-Polis ekipleri araçları durdurması

-Narkotik köpeği araçları araması

-GBT uygulaması

-Şüpheli kişilerin üzerlerini aranması

-Helikopterden detay

-Genel ve detaylar

BEŞİKTAŞ

-Görüntü Dökümü

-Helikopterden görüntü

-üst aramasındna görüntü

-narkotik köpeğinden görüntü

-Genel ve Detaylar

FATİH

- Uygulama Görüntüsü

- Polisin araçları araması

- Polis helikopterinden görüntü

- Özel harekat polislerinin önlemi

- Vatandaş ile röp

- Uyuşturucu bulunması

- Trafik ekiplerinin evrak kontrolü

- Bağlanan aracın cekilmesi

- Gözaltının polis merkezine girmesi

- Genel ve detaylar

28.07.2018 - 21.38 - Haber Kodu : 180728189

28.07.2018 - 21.40 - Haber Kodu : 180728190

28.07.2018 - 21.45 - Haber Kodu : 180728191 ========================== 3- TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Şengüler YEŞİL, İSTANBUL DHA

Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Zeynep Şule Atakır, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Şule Atakır, önceki gün gezmek için gittiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde içinde bulunduğu otobüs ve TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Atakır için dün İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Atakır'ın ailesi, üniversiteden sınıf arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Atakır'ın doktor olan anne ve babasının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kardeşleri, Elif ve Mustafa ise bir an olsun ablalarının naaşının başından ayrılmadı. Bu sırada baba Kadir Atakır ve Anne Aylin Atakır, avluda taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde son helalliğin alınmasının ardından Zeynep Şule Atakır, Eyüp mezarlığında toprağa verildi.