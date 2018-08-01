DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SANCAKTEPE'DE ARAZİ KAVGASINA POLİSTEN GAZLI MÜDAHALE Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)

Sancaktepe'de aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya polis müdahale etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri gazlı müdahalede bulundu.

Olay, 21.00 sıralarında Sancaktepe, Akpınar Mahallesi Hüner Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre burada yaşayan bir aile üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle olay yerine polis sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekipler taraflara gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında aralarında 2 polisinde olduğu çok sayıda kişi yaralanırken, gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. Mahallede aralarında Çevik Kuvvet Polisi ve Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla ara sokaklarda devriye gezen ekiplerin yanı sıra TOMA araçları da hazır bekletildi.

Öte yandan kavgayı ayırmakta kullanılan gazdan etkilenenler oldu. Gazdan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalleden detay

-Güvenlik önlemi alan polis

-Mahalleliden görüntü

-TOMA'dan görüntü

-Gazdan etkilenenler

-Mahalleliyle röportaj

-Karakoldan görüntü

-Genel ve detaylar

31.07.2018 - 22.44 Haber Kodu : 180731193_ 2- SİLİVRİ'DE CAN PAZARI; ÇOCUĞUNU PENCEREDEN SARKITTI Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri'de yangında can pazarı yaşandı.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın merdiven boşluğunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda bulunanlar mahsur kaldı. Bir kişi, dumandan korumak istediği çocuğunu pencereden sarkıttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Çocuğunu pencereden sarkıtan kişi

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Müdahaleden görüntüler

-Detaylar

31.07.2018 - 17.51 Haber Kodu : 180731153_ (ÖZEL)

3- İŞTE HAYDARPAŞA'DA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR - İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ YILMAZ: DÖRT DÖNEME AİT TARİHİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ * 3 noktada yapılan kazılarda, eski bir liman şehrine ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek, sikke gibi buluntular ortaya çıktı. * Haydarpaşa Garı peronlarında rayların altında yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi. Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA

Haydarpaşa Garı peronlarının rayları altında bulunan tarihi kalıntılar yakından görüntülendi.

Ağırlıklı olarak Bizans dönemine ait tarihi kalıntıların ortaya çıktığı alanda İstanbul Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı 15 arkeolog eşliğinde kazı çalışmaları titizlikle sürüyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, rayların altından çıkan tarihi yapılar için "Kazı çalışmaları neticesinde dokunun altından tarihi yapılar çıktı. Bu alana bakıldığında dört döneme ait tarihin izlerini görüyoruz. Geç Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kalıntılara rastlamak mümkün. Henüz mevcut verilere bakarak tam tanımlayamasak da buranın yerleşim alanı olarak kullanıldığını kabul ediyoruz" diye konuştu.

15 ARKEOLOGTAN OLUŞAN BİR EKİP ÇALIŞIYOR

10 Mayıs'ta Haydarpaşa Garı'nın peronlarına giden rayların altında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Bu kalıntıların Geç Roma, Bizans, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait olduğu belirlendi. 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü'ne bağlı 15 arkeologdan oluşan bir ekip, alanda kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar, peronlara yakın rayları da kapsayan 300 dönüm alanda üç ayrı noktada bugün de titizlikle devam ediyor. "ÇANAK ÇÖMLEK PARÇALARI... SİKKELER... OSMANLI DÖNEMİNE AİT SU YOLU YAPILARI..."

Eski bir liman şehrine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar arasında çanak, çömlek, sikke gibi buluntular ortaya çıkarken, bunlar incelenmek üzere özel mavi kasalara konularak, incelenmek üzere ilgili atölyelere götürülüyor. KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMA

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kazı alanındaki çalışmaları inceleyerek İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür Vekili Rahmi Asal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arkeolojik kazılarla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Yılmaz, kazıların üç ayrı noktada devam ettiğini söyledi.

"TAM TANIMLAYAMASAK DA BURANIN YERLEŞİM ALANI OLARAK KULLANILDIĞINI KABUL EDİYORUZ"

Coşkun Yılmaz, "İstanbul hemen hemen her yanına baktığınızda binlerce yıllık döneme ilişkin hem yerin altında hem yerin üstünde tarihi eser barındırdığını biliyoruz. Bu tür projeler yürütülürken arkeolojik kazılara ve çalışmalara büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda burada proje çalışmaları başladığında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibimiz çalışmaları yakından takip etti. Kazı çalışmaları neticesinde dokunun altından bu tarihi yapılar çıktı. Bu alana bakıldığında dört döneme ait tarihin izlerini görüyoruz. Geç Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kalıntılara rastlamak mümkün. Henüz mevcut verilere bakarak tam tanımlayamasak da buranın yerleşim alanı olarak kullanıldığını kabul ediyoruz" dedi. "BİR KEZ DAHA İSTANBUL'UN TARİHİ ZENGİNLİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Kazı alanında çanak çömlek parçaları, sikkeler, geç Osmanlı dönemine ait su yolu gibi yapılara rastlandığı bilgisini veren Coşkun Yılmaz, "Bu kazılarda ortaya çıkan veriler, aslında İstanbul'un üstü kadar altının da ne kadar zengin tarihi dokuya sahip olduğunu ve bizim bu dokuyu çok özenle korumamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bir kere daha İstanbul'un tarihi zenginliğine yerin altından çıkan tarihi eserler ışığında şahit oluyoruz" diye konuştu.

"HASSASİYETİMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Bir yanda tren raylarının yenilenmesi projesi kapsamında çalışmalar, diğer yanda ise rayların olduğu alanda yapılan kazı çalışmalarının nasıl bir arada yürütüleceğiyle ilgili ise Coşkun Yılmaz şunları söyledi:

"Bir taraftan projenin tamamlanması için gerekli teknik ve altyapı çalışmaları devam edecek diğer taraftan uzmanlarımızın nezaretinde kazı çalışmaları devam edecek. Yeni bulgular ortaya çıktıkça bunlar koruma altına alınacak. Mevcut bulgular projenin takvimini değiştirir mi? Mevcut bilgilerden hareketle proje takviminin değişikliğine dair kesin bir tarih vermek söz konusu değil. Ancak olur ya da olmaz diye kesin bir ifade kullanmak da doğru değil. Bunu biraz zaman gösterecek. Çünkü biz tarihi mirasın yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin bakanlık olarak bizim en büyük kültürel mirasımızdan birisi olduğuna inanıyoruz. Gerek hükümet yöneticilerimiz gerek il yöneticilerimiz gerek bakanlık yöneticilerimiz bu konuda son derece hassas. Bu alanda incelediğimiz bulgularda hassasiyetimizin bir göstergesi ve bu sonuna kadar devam edecek."

"PROJEYİ AKSATACAK BİR BULGU HENÜZ YOK"

Coşkun Yılmaz, rayların altındaki tarihi kalıntıların olduğu yere bundan sonra yeniden ray döşenip döşenmeyeceğiyle ilgili ise "Mevcut veriler ışığında projeyi aksatacak bir bulgu henüz yok" ifadelerini kullandı.

Arkeolojik kazıların çok hassas yürüdüğünü vurgulayan Yılmaz, kazı çalışmalarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü bünyesinde 15 arkeolog ve müze uzmanının görev yaptığını açıkladı. Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla bilgi veren Yılmaz, "Bu çalışmalar numaralandırılıyor, fotoğraflanıyor ve koruma altına alınıyor. Bunların bir kısmı bulgunun yapıldığı alanda korunurken bir kısmı ise müzemizin depolarında muhafaza altına alınıyor" dedi. Açıklamasının ardından Coşkun Yılmaz, kazı alanını gezerek arkeologlardan çalışmalara dair bilgi aldı. Görüntü Dökümü

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-İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz ile röp

-Coşkun Yılmaz'ın alanı gezmesi

-Yılmaz'ın Müze müdüründen bilgi alması

-Kazı alanındaki çalışmalar

-Haydarpaşa Garı'nın görüntüsü

-Arkeologların tarihi buluntuları incelemesi

-Buluntuların mavi kutulara konması

-Alandan taşınan toprak

-İşçilerin çalışması

-Peronlar

-Kazı alanının havadan görüntüleri

-Genel ve detaylar

31.07.2018 - 16.54 Haber Kodu : 180731137_I 4- CEYLAN ÖZGÜL ADNAN OKTAR'IN KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabında aleyhine paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdüğü Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu.

Ceylan Özgül savcılık şikayetinde, Kenan Oktar'ın kendisini İngiliz ajanı olmakla suçladığını, para karşılığı suç uydurduğunu savundu.

Bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Ceylan Özgül, Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Müracaat Bürosu Savcılığı'na ifade verdi.

Şikayetinde Kenan Oktar'ın operasyon sonrası sosyal medya hesaplarında adını anarak paylaşımlarda bulunduğunu kaydeden Ceylan Özgül, "Bizzat adımı zikrederek benim İngiliz ajanı olduğumu, ben ve benim gibilerin 50 bin lira alarak asılsız şekilde suç uydurduğumuzu, benim hakkımda içinde gizli bilgiler bulunan dosya olduğunu, bu dosyaları ifşa edeceğini söylemektedir" dedi.

Kenan Oktar'ın hakkında yaptığı paylaşımları flash bellek içinde savcılığa sunan Ceylan Özgül, "Bu şekilde hakkımda hem anılan sözleri ile hakaret eden, elinde gizli dosyalar bulunduğunu belirterek önceki ifadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan şüpheliden şikayetçiyim. Bu eylemi ile de Oktar örgütünün üyesi olduğu açıktır" dedi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

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-Ceylan Özgül'ün arşiv görüntüsü

31.07.2018 - 22.09 Haber Kodu : 180731191 5- ÇÖKEN ÇATIDAN DÜŞEN BEKÇİ ÖLDÜ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde kontrol etmek için çıktığı iş yerinin prefabrik çatısının kırılması sonucu düşen bekçi hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Mahallesi'nde bulunan tekstil yıkama atölyesinde gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokak'ta bir sitede bekçi olarak çalışan Ercan Erikli (63), çatıdaki kapıyı kontrol ederken kırılan prefabrik çatıdan düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını içerideki makinelere çarpan Ercan Erikli olay yerinde hayatını kaybetti. Erikli'nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Erikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, şerit çekerek çevrede önlem alırken, olayın meydana geldiği çatıda ve Erikli'nin düştüğü işyerinde detaylı olay yeri çalışması yapıldı. ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredeki başka bir işyerinin gece bekçisi de arkadaşının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre ağlayan yaşlı adam, cenazenin kaldırılmasına kadar olay yerinden ayrılmadı. Erikli'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.