DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 (yeniden)

TEPKİLER NEDENİYLE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.

OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05:30 sıralarında İETT Garajı'na giden 34 FC 5128 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Sultangazi'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Ankara'da maddi hasarlı trafik kazasına gelen polis ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. İtişmeler sırasında bir polis, sürücüye tokat atınca ortalık karıştı. Gölbaşı Cumhuriyet Caddesi'ndeki olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Nuh Kaymak kullandığı iş makinesi ile önündeki belediye otobüsüne çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası gelen polis, anlaşamayan tarafları polis merkezine götürmek istedi. İftar saatinin yaklaştığını söyleyen ve polis merkezine gitmek istemeyen Nuh Kaymak ve polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru Nuh Kaymak'a tokat attı. Tartışmada orada bulunan ve babasının tokat yediğini gören Ahmet Yesevi Kaymak da vurdu. Bir anda ortalık karıştı. Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan baba oğul polislerden şikayetçi oldu. Polisler de Nuh Kaymak ve oğlu Ahmet Yesevi Kaymak'dan şikayetçi oldu. Kavga anı çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Polis görüntü çeken kişiye de biber gazı sıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AKTÜEL) -İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları -Polis ekipleri -Toplanan vatandaşlar -Camı kırılan bina -Tabelası yanan market -Röportaj -Olay yeri imnceleme ekibi EK -Otobüs içindeki motosiklet EK -Zarar gören otomobil ve sürücüsüEK -Genel ve detay görüntüler

OTOBÜSÜN İÇİNDEN MOTOSİKLET ÇIKTI İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Olay yeri inceleme ekipleri de otobüste ve çevrede çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM- Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA İstanbul'da dün trafik yoğunluğu vardı. Arife gününü de birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler yola çıktı. Trafik yoğunluğu kent genelinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.40'da yoğunluk yüzde 65 seviyesindeydi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü Avrupa girişindeki son durum havadan da görüntülendi. Yoğunluk gece saatlerinde yüzde 15'lere düşerken yer yer yoğunluk yaşanmaya devam etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) Sultangazi'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı. Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı. Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları'na(THY) ait İstanbul-Nijer seferini yapan yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalkışı sırasında kuyruk sürttü. Edinilen bilgiye göre, TK-541 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı Nijer seferini yapmak üzere saat 18.50'de Atatürk Havalimanı'nda havalandı. Uçak havalandığı sırada piste kuyruk sürttü. Olay nedeniyle uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Havada iki buçuk saat yakıt boşaltan uçak, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcular ise THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Nijer'e gönderilecek.

KAPKAÇ ANLARI KAMERADA Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle kaçıyor.

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6- İSTANBUL'DA "HUZUR ARİFE" DENETİMİ(ek bilgi ve görüntülerle)

-Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 10 bin 922 polisin katılımıyla "Türkiye Huzur Arife" denetimi yaptı. İstanbul'daki denetimlere poliis helikopteri de havadan destek verdi.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Ramazan Bayramı öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Türkiye Huzur Arife" denetimi İstanbul'da da devam etti. Vatandaşların, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yaptı.

DENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILDI

Bin 209 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime ayrıca deniz araçları ve helikopterler de destek veriyor. Türkiye genelinde 40 dedektör köpekte görev yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelesiydi. Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti. Hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.