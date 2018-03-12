DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARARA TEPKİ GÖSTEREN BABA ADLİYE KORİDORUNDA KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ (1) Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kocaeli Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Görüntü Dökümü:

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-Şaban Deniz'in adliye koridorunda yerde yatması

-Şaban Deniz'e ilk müdahalenin yapılması

-Şaban Deniz'e gelen ambulans ekipleri tarafından müdahale yapılması

-Şaban Deniz'in sedye ile ambulansa bindirilerek götürülmesi

-Oğlu Cemalettin Deniz'in adliye koridorunda fenalaşması

-Cemalettin Deniz'in adliye önünde ablasına babasının ölümünü haber vermesi

-Cemalettin Deniz ile ablasının birbirine sarılarak yakarmaları

DHA FEED ================= 2- TAKSİCİLERİN UBER EYLEMİNDE PET ŞİŞELİ TEPKİ * İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksiciler, yoldan geçen ve UBER aracı olduğunu tahmin ettikleri bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Harun UYANIK İstanbul / DHA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Esnaf odasının çağrısı üzenine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksicilere, sarı şapkalar dağıtıldı. YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA PET ŞİŞE ATILDI

UBER protestosu içeren dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi. Bazı taksiciler ise UBER aracı olduğunu tahmin ettikleri bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Protestocu taksicilere meslektaşları engel olmaya çalıştı. BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu adliye önünde açıklama yaptı.

Aksu, Amerikan şirketi UBER'e karşı hukuki bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirten Aksu, "Taksicilerin yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. UBER'in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafın değil ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmada ise Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları "Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin" değiştiğini belirterek, UBER'le ilgili tedbir alınmasını istedi. Avukatlar, UBER'e erişimin engellenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Görüntü Dökümü:

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- Taksilerin adliye önünde korna çalması

- Yoldan geçenlere pet şişe atanlar

- Trafik polisinin yolu açmaya çalışması

- Pet şişe atanlara tepki gösteren taksiciler

- Gürsel Tekin'in konuşması

- Eyüp Aksu'nun konuşması

- Gene ve detay görüntüler 12.03.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180312035_ ======================== 3- TAKSİCİLERDEN ADLİYE ÖNÜNDE UBER EYLEMİ * İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. * Onlarca taksici de adliye önünde kornalara basarak protesto gösterisinde bulundu. Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Harun UYANIK Özden ATİK- İstanbul DHA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler UBER'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan UBER'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler UBER'i perotesto etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın birazdan konuya ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.

Görüntü Dökünü:

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- Taksiciler röp

- Adliye önüne asılan dözvizler

- Taksilerin adliye önünde korna çalması

- Genel ve detay görüntüler 12.03.2018 - 09.59 - Haber Kodu : 180312021 ======================= 4- İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI: AVRUPA'DAKİ TAKSİCİLER GİBİ SAĞI SOLU YAKIP YIKMAK İSTEMİYORUZ Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK İstanbul / DHA

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi.

Aksu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonrası adliye önünde toplanan kalabalıkla birlikte davaya ilişkin bir basın açıklaması daha yaptı. Aksu, mahekeme hakiminin bilirkişi raporlarını istediğini ve 15 gün içinde raporların gelmesi halinde tedbire ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğini söyledi. Gelişmelerin lehlerine işlediğini söyleyen Aksu, bu olayın mecliste de takipçisi olduklarını dile getirdi. 10 Mayıs'ta İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı bir dava daha olduğunu o davayı da takip edeceklerini belirten Aksu, "Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir" diye konuştu.

KADIN TAKSİCİ DE EYLEME DESTEK VERDİ

Kadın taksici Nazik Sansar da meslektaşlarına destek olmak için kalabalığın arasında yer aldı. Sansar, bir kaç yıldır taksicilik yaptığını belirterek "UBER'le savaş etmek için geldik. Ekmeğimizi paylaşmamak için kadın katılımcılarımız az ama üyelerimiz çok. Yine de ben gelip kadınlar adına burada bulunmak istedim UBER'le savaşmak için. İnşaallah kazanacağız" dedi. Taksici olarak havaalanında çalıştığını da söyleyen Sansar, "Kadınlara göre zor bir iş ama ben çok seviyorum" ifadesinde bulundu.

Açıklamaların ardından taksiciler İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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- Eyüp Aksu'nun konuşması

- Kadın taksici röp.

- Genel ve detay görüntüler 12.03.2018 - 11.55 Haber Kodu : 180312046 =============================== 5- LOKANTADA 15 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir lokantaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettikleri uyuşturucuları İstanbul genelinde satmayı planlayan 2 kişi takibe alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için Bahçelievler'de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığı tespit etti. Lokantaya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, yaptığı aramada mutfak tezgâhının altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroini gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

- Yapılan aramaların görüntüsü

- Ele geçirilen eroinin görüntüsü

- Şüphelilerin görüntüsü

- Detaylar 12.03.2018 - 09.15 - Haber Kodu : 180312015 =================== 6- YERLİ MALA OLAN ÖN YARGIYI KIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER -Türkiye'nin ilk yerli üretim fuarı kapılarını Ankara'da açacak * Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, " 'Avrupa malıysa iyidir, Çin malıysa kötüdür, Türk malıysa almayız' gibi bir ön yargı var. Bu ön yargıları fuarda kırmaya çalışacağız" İstanbul DHA

İNŞAAT sektörünün tedarikçileri ile uygulamacıları bir araya getirecek Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı (TEBİF) 19 Nisan'da Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde başlayacak. Türk yapı sektörünün malzeme kalitesi ve işçilik konusunda dünya ile yarıştığını söyleyen Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, " Bize göre ülkemizin geleceği yerli üretimden geçiyor. Türk yapı sektöründe ithalatın yüzde 2 oranında. Yerli üretimin tercih edilebilmesi için bunu çok iyi şekilde tanıtmamız ve sunmamız gerekmektedir. Fuarımız hem yerli ürünlerin tanıtılmasına hem de sektörümüze yeni değerler katacaktır" dedi.

"ÖZEL SEKTÖRLE DEVLET KURUMLARINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Artı2 Fuarcılık'ın organize ettiği etkinlikte TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ gibi devlet kurumlarına iş yapan firmalar bir araya gelecek. Özel sektörle devlet kurumlarının bir araya getirilip yerli üretimi desteklemeyi amaçladıklarını söyleyen İpekçi, " Fuar aynı zamanda devlet kurumlarımızın üretici firmalara kolay ulaşmasını da sağlayacak. Amacımız yerli üretim yapan firmalarla kamu sektöründe çalışan mühendisleri bir araya getirmek. Üretici firmalar ürün çıkardıklarında tanıtmakta zorluk çekiyorlar, ürünleri kurumlara götürüp orada çalışanları bir araya getirmek zor. Üretici firmalar ürünlerini fuara getirip kamudaki yetkililere 4 gün boyunca anlatmak, kendilerini ispatlamak fırsatı yakalarken, kurumdaki mühendisler de piyasayı tanıyacak" diye konuştu.

100'ün üzerinde yerli üretim yapan firmanın katılımını beklediklerini aktaran İpekçi, fuarında doluluk oranın yüzde 60 civarında olacağını ve 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.