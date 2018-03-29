DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- CEZAEVİNDE GÖREVLİ ASKER DOLDUR-BOŞALT YAPARKEN YANLIŞLIKLA ARKADAŞINI VURDU Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli asker nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralanan asker ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 07.55 sıralarında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kadın cezaevinde nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yapan bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Cezaevinde görevli personeller durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine cezaevine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan vurulan yaralı asker cezaevine gelen ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü:

-Cezaevinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Diğer detaylar 29.03.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180329037

=================== 2- ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA BİRLİK BERABERLİK ÇİFTLİĞİ'NE OPERASYON: 2 GÖZALTI Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.

İstanbul'da, Çiftlik Bank benzeri 'piramit satış yöntemi' bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma yaptı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden'i şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi'nde bulunan merkezinde, babası Enser Erden'i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.

ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketin internet sitesinde (https://bbciftligi.com) yapılan açıklamada, 'BB Hayvancılık Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur' ve 'Birlik Beraberlik Çiftliğinin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlikbank vs.)' şekilde uyarılar bulunduğu dikkat çekti. ŞİRKET SAHİBİ SERKAN EREN'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Şirket sahibi Serkan Erden sosyal medya hesabından 21 Mart'ta yaptığı 'Kamuoyuna Duyurulur' başlığıyla yaptığı paylaşımda da şöyle demişti:

"Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketinin ve şahsımın ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir alakası ve çalışması yoktur. Şirketimiz Gümrük Bakanlığı tarafından incelendiğinden dolayı yatırımcı kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanan 11 şirket arasında içinde sanal oyun olmayan ve şu an sistemi, telefonları açık olan, gerçek üretim yapan ve yapmaya devam eden tek firma olarak halen yerimizdeyiz ve işlerimize devam etmekteyiz. Hakkımızda çıkan haberlere itibar etmemekte ve ticaretimize devam etmekteyiz, yatırımcılarımıza ödemelerimizi yapmaya başladık. Şahsımın ve firmamızın arkasında duran tüm yatırımcılarımıza ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür eder, yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği her cezaya şahsım ve şirketim adına hiçbir itirazda bulunmamaktayız. Haberlerde çıkan 1 Milyon TL'sine el koyuldu ve sanal oyun haberi tamamen asılsızdır itibar etmeyiniz"

Görüntü Dökümü:

FOTOĞRAF

-Çiftlikten fotoğraf

-Basın açıklaması

-Detaylar 29.03.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180329027 3- OPERASYON YAPILAN BİRLİK BERABERLİK ÇİFTLİĞİ'NİN SAHİBİ : BEN DE ÇİFTLİK MAĞDURUYUM Haber: Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 'Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan Erden de benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı. Görüntü Dökümü:

-Çiftlikten görüntü

-Erden'in açıklaması