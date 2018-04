DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 12 BİN KİLOMETRE MESAFEDEN BURAYA NİYE GELİNİR ?

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Tutturdukları tek şey var; 'kimyasal silah kullanıldığı için vurduk'. Ben de diyorum ki niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz, konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz?"

"Kimyasal silah ile 1 kişi öldüyse konvansiyonel ile 10 kişi öldü. Dolayısıyla konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülenlere bak. Böyle adalet olur mu?"

"Biz diyoruz ki; gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım ve böyle rastgele bu ülkelere bombalar yağdırmayalım. Varil bombalarını yağdırmayalım."

"Bizim Suriye ile 911 kilometre sınırımız var. İlk vurdukları yer biz oluyoruz, kimse bize sus diyemez. Peki 12 bin kilometre mesafeden buraya niye gelinir? Avrupa'dan buraya niye gelinir? Bunların hepsi düşündürücü."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin içinde ve yurtdışında sayısız defa elinde bir çantayla yola çıkıp 5-10 yıl içinde çok ciddi ciro ve varlıklara sahip işletmeler kurmuş ticaret ağları oluşturmuş insanlara rastladık. Her biri bir başarı hikayesi olan bu örnekler istisna değil oldukça yaygındır. İnsanlarımızın ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasını doğru yöntemler ve yönlendirmelerle çok daha büyük başarılara dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Halbuki dünyada ve ülkemizde her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz" dedi.