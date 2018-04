DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor. S.D. ilk ifadesinde , sinirlendiği için elindeki çakmağı Güneş'e attığını söylemişti. S.D.'nin Fenerbahçe tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı

-Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D'nin fotoğrafları

5- HERŞEY ONLAR İÇİN; HEDEF 10 MİLYON TIK

- Pink Floyd'un solisti destekledi, ünlü isimler yorumladı.

- Klip ne kadar çok izlenirse engelli gençlere gelecek destek o kadar artacak

Haber: Gül KABA - Kamera: Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) -

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) farklı bireylerin sesini sanatla duyurmak adına 'Hayvanlar ve Biz' projesini hayata geçirdi. Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına 30 farklı bireyle klip çeken İZEV, klibin internette 10 milyon kişi tarafından tıklanmasını hedefliyor.

'Hayvanlar ve Biz'in ilk sergisi geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde ünlü isimlerin katılımıyla Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Projeyi dünyaya tanıtmak için Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına klip çekildi. Kült şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez Türkiye'deki down sendromlu bireylere verildi.