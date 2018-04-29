DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:BEDELLİ ASKERLİK ŞU ANDA HÜKÜMETİMİZİN GÜNDEMİNDE DEĞİL-1 Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır" yanıtını verdi..

Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili bir soruya, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil" şeklinde yanıt verdi.

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili bazı tepkilerin ideolojik olduğunu söyleyen Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor." dedi. Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar - (Aktüel Görüntülerle Geniş Haber)

2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EY 15 MİLLETVEKİLİ SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYOR DA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ * Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaatleri için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır."

"Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur." "Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşına CHP maalesef işte bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinden iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekiliyle açabilmiştir." "CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın geleceği de pirüpak olmaz." "CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum; Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15'lilerden değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz." "56 şehit verdik. Özgür Suriye Ordusu'ndan da 200 civarında... Ancak 4 bin 500'e varan teröristi de etkisiz hale getirdik."

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset, özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin varoluş gayesi de ülkeye, millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan ve yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip, bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaatleri için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi; darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi, ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır" ifadesini kullandı.

"ASALAKLARLA MÜCADELEYLE GEÇMİŞTİR"

"Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Menderes'in bir sabah vakti dar ağacında sonlanan hayatı işte bu kavganın tarihidir.

Merhum Özal'ın ömrünün son yılları ülkenin ve milletin sırtına kene gibi yapışan asalaklarla mücadeleyle geçmiştir. Rahmetli Erbakan, merhum Türkeş, merhum Yazıcıoğlu gibi siyasetçilerin tamamı sırf bu vatana bağlılıkları ve millete sevdaları dolayısıyla muhterislerin hedefi olmuş, onların saldırılarına maruz kalmıştır" diye konuştu. "CHP'nin AÇTIĞI KİRLİ MİLLETVEKİLİ TEZGAHI ŞİMDİ YİNE VAR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede siyasete irtifa kaybettirenler, yeri geldiğinde çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir. Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşına CHP maalesef işte bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinden iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekiliyle açabilmiştir. Nasıl bozuk temel üzerine inşa edilen bina ayakta kalamazsa siyasi ahlaksızların üzerine kurulan iktidarın da ömrü çok kısa olmuştur. Siyasi kaos kargaşa bitmemiş, ülke dönemin basiretsiz siyasileriyle günden güne darbe ortamına sürüklenmiştir. 12 Eylül böyle geldi. Temel sebebi olmuştur ve kısa süreli iktidar uğruna CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın geleceği de pirüpak olmaz. İşte üzerinden 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklarından kurtulamadığını gördük. Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum; Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15'lilerden değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye siz bunu yerine getirdiğiniz zaman bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Siz bu noktada 'Sayın bay Kemal siz bizim irademizi satın alamazsınız. Milletin bize vermiş olduğu bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu, gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız?"

"ARKA TARAFTAKİ O GÖZÜ YAŞLI MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

"CHP hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor" diyen Erdoğan, "CHP'nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durumda rızalarının olmadığı her halinden belli olan; hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. 'Eyvah dedim'. Türk parlamentosu ne hale geldi. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesilesi olarak kaydoldu bu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avareleri bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür. Ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olmuştur" şeklinde konuştu. "4 BİN 500'E VARAN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Konuşmasında Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin şehitlerimizi görüyorsunuz. 56 şehit verdik. Özgür Suriye Ordusu'ndan da 200 civarında... Ancak 4 bin 500'e varan teröristi de etkisiz hale getirdik" dedi.

"VATANIMIZI BÖLDÜRMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Vatanımızı böldürmedik, böldürmeyeceğiz inşallah. Bu konuda kararlıyız. O PKK'sı, FETÖ'sü hikaye. Bu topraklar bölünmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyorum. Eğer Pensilvanya'ya gitmek isteyenler varsa, buyursunlar gitsinler. Biletlerini de veririz" ifadesini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar 29.04.2018 - 13.05 Haber Kodu : 180429049

29.04.2018 - 13.04 Haber Kodu : 180429048

29.04.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180429047 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAM BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tam bir kırılma noktasındayız. Zira Türkiye Cumhurbaşkanlı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Bu nokta Türkiyenin ileri atılım noktası olacaktır" dedi.

Partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Erdoğan, kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Kandil'de Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın içerde Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etksiz hale getiriliyor. Mehmetçiğimiz aldığımız ilhamla yola kararlı yürüyor."

"CUDİ'DE F16 OLDUK. GABAR'DA F16 OLDUK"

"Rehavet yok. Heyecan var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu heyecanla tüm Türkiye'yi gençliği ayağa kaldıracaksınız. Rehavet yok. 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanımız koşuyor, Başbakanımız koşuyor bakanlarımız koşuyor, yeter". Yok. Ne diyor rabbimiz 'ancak çalıştığınızın karşılığı vardır'. Gençler biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? Ah ah 15 milyon kilometrekareden 780 bin kilometre kareye indik. Nereden nereye. Şimdi bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Cudi'de F16 olduk. Gabar'da F16 olduk. Tendürek'te F16 olduk. Yeri geldik SİHA olduk bunlarla tepelerine indik. Ve burada kararlılığımızı koruyacağız. Çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Biz de ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz. İnşallah gelecek daha iyi olacak." Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar 29.04.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180429039

29.04.2018 - 12,22 Haber Kodu : 180429044 (aktüel görüntülerle)

4- YILDIRIM: ANA MUHALEFET BEKLİYOR Kİ 'GÖKTEN ZEMBİLLE CUMHURBAŞKANI ADAYI İNSİN'

Haber-Kamera:İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul Gençlik Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Ana muhalefet bekliyor ki gökten zembille cumhurbaşkanı adayı insin, CHP'ye derman olsun. Kardeşim önce yüreklice Tayyip Erdoğan'ın karşısına çık 'ben adayım' de. 'Ben iktidara talibim' de" diye konuştu. "BİZ GEÇNLERLE GÜÇLÜYÜZ"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. "Biz gençlerle güçlüyüz. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz, sevgili gençler. Buradan AK gençliğin şahsında bütün Türkiye'deki gençleri selamlıyorum" diyen Başbakan Yıldırım, "Kut'ül-Amare Çanakkale Zaferi'nden sonra dünya tarihinden sonra yazılan en büyük zaferdir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O gün nice fedakarlıkla bir destan yazan kahramanlarımızın ruhu, o nesillerin devamı bu salonda işte AK gençlik olarak karşımızda" diye konuştu.

"ZORLU BİR YOLCULUKTU..."

Başbakan Yıldırım, "Ne mutlu bizeki Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak için 16 yıl önce bu kutlu yürüyüşe liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile başlaık. İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu bir yolculuktu ama bütün zorlukların üstesinden gelerek, büyük kumpaslara, vesayetlere, darbe girişimlerine karşı dik durararak bugünlere geldik. Büyük badireler atlattık ama bilyorduk ki evelallah arkamızda dağlar gibi gençlerimiz var. AK Parti'de her zaman gençler bir başka. AK Parti gençleri bağrına bastı. Gençleri yedek kulübesinde değil, hep ilk 11'de sahada gördü. AK Parti sadece gençleri geleceğin teminatı olarak görmedi. AK Parti gençleri bugünün de ortağı olarak gördü" ifadesini kullandı. "HEP YANIMIZDA MİLLETİ BULDUK"

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti üzerinden demokrasiye darbe vurulmak istendiğinde ilk karı çıkan, ses veren siz oldunuz. Vesayet odaklarına karşı sivil siyasetin en gür sesi de siz oldunuz. 15 Temmuz'da meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sizler vardınız. Göğsünü tanklara siper eden bu kutlu gençlere helal olsun diyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Siyasetin er meydanı seçimlerdir. Yiğitler meydana çıkar millet de kararını verir. Biz inanıyoruz ki 12 seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz bizimle beraber olacak, arkamızda duracak ve destekleyecektir. AK Parti kapatılmak istendiğinde yanımızda millet vardı. Elektronik muhtıralar verilirken, 17-25 Aralık tezgahlanırken, yapay krizler sergilenirken hep yanımızda milleti bulduk."

"24 HAZİRAN TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEMİM BAŞLANGICI DEMEKTİR"

Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı demektir. Türkiye'nin geleceği demektir. Cumhur ittifakı ile 24 Haziran'da, 15 Temmuz darbecilerine ve ondan sonra ortaya çıkan FETÖ alçaklarına, bölücü töröristlere karşı hak ettikleri cevabı bu gençlik 15 Temmuz'da verdiği gibi 24 Haziran'da da verecektir" diye konuştu. "DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran'da Türkiye için tarihi bir adım atıyoruz. 16 yıldır olduğu gibi yine millete hizmet yolunda yeni bir sayfa açıyoruz. Durmak yok yola devam. Ekonomik istikrar için durmak yok yola devam. Terörü Türkiye gündeminden düşürmek için durmak yok, yola devam. Kalkınmayı, büyümeyi, gelişmeyi sürekli hale getirmek için durmak yok yola devam" dedi. "SİYASET YÜREK, CESARET, FERASET İSTER"

"Siyaset yürek, cesaret, feraset ister" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da milletiyle birlikte tankların karşısına çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi mangal yürek ister. Ana muhalefet bekliyor ki 'gökten zembille cumhurbaşkanı adayı insin', CHP'ye derman olsun. Kardeşim önce yüreklice Tayyip Erdoğan'ın karşısına çık 'ben adayım' de. 'Ben iktidara talibim' de" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar 29.04.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180429051 ==================== 5- BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA: NİYE KENDİN ÇIKMIYORSUN? Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, " Sizin içinizden aday olacak elemanınız yok mu Kemal Bey? Sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak 'ben de varım' demektir. Sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak 'ben de varım' demektir. Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim, demektir. Niye aday arıyorsunuz niye kendin çıkmıyorsun?" diye sordu. NİYE KENDİN ÇIKMIYORSUN?

Başbakan Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, kongrenin yapılacağı binanın önünde kendisini bekleyen partililere hitap etti. Gençlere "Yeni bir destan yazacak mıyız?" diye soran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Maşallah gençlerin sesi gür çıkıyor. Merak etmeyin gençler biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşıyız. Biz de sadece rabbimin karşısında eğilmek vardır. Namerdin karşısında eğilmek bize yakışmaz. Bugün Kut-ül Amare zaferinin yıl dönümü çok bilinmez. Çanakkale kuşatmasından sonra yedi düvel İngilizler diğer müttefikleri dersini aldıktan sonra Basra üzerinden Bağdat'ı ele geçirmeye kalktılar. Çanakkale'de denize gömülenler petrolün merkezinden Osmanlıyı kuşatmayı denediler. Ama orada yapamadıkları hesap edemedikleri gerçeklerle karşı karşıya kaldılar. Milli mutabakatta cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye'nin aydınlık yarınlarını daha güçlü inşa etmek için 24 Haziran'da sandıkları tıka basa doldurmaya var mısınız gençler? Yeni destan yazacak mıyız? İstanbul'da yeni bir zafere hazır mısınız? İstanbul 'tamam' diyorsa Türkiye 'tamam' der. İstanbul Türkiye'nin özetidir. İstanbul demek Anadolu demek. İstanbul demek Trakya demek. Evladı Fatihan demek. Evladı Fatihan olan gençler sizlerle gurur duyuyoruz. Seçime gidiyoruz gün sayıyoruz. Ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim 'o mu aday olsun bu mu aday olsun?', ' Aydan mı Marstan mı uzaydan mı getirelim?' , 'Sizin içinizden aday olacak elemanınız yok mu kemal bey?' Sen parti başkanısın. Sana yakışan aday olmak 'ben de varım' demektir. Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim, demektir. Niye aday arıyorsunuz niye kendin çıkmıyorsun? Çık karşıya. Eğer parti lideriysen aday olmaktır, aday aramamak değildir. Millet sana oy versin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ne gibi projelerin var onları duysun istiyor."

"BU OYUNU BOZMAYA VAR MISINIZ?"

Yıldırım "İnşallah 24 Haziran'da da milletimizin karşısına çıkıp destek isteyeceğiz. içerde ve dışarda kurulmaya çalışan kumpaslara karşı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik husumete karşı bu oyunu bozmaya var mısınız? Hazır mıyız? yeni bir destan yazacak mıyız?" dedi. Görüntü Dökümü:

-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar 29.04.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180429037 (ek görüntü)

6- ÖZDEN ÖRNEK VEFAT ETTİ-2 *Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti. Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti. ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Örnek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20'nci Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. 1943 yılında İzmit'te doğan Örnek, 1960 yılında Deniz Lisesinden, 1962 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun olup 1964 yılında dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak Donanma'ya katıldı.

2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini yürüten Örnek, 28 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş 26 Ağustos 2005 tarihinde de emekliye ayrılmıştı.

Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi.

Sevil Örnek ile evli olan Örnek'in Tolga ve Burak isimli iki oğlu vardı. Burak Örnek 3 ay önce hayatını kaybetmişti.

BALYOZ DAVASI'NDAN TUTUKLANMIŞTI

Örnek, 22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Örnek yeniden yapılan yargılama sonucunda beraat etmişti. Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

EK GÖRÜNTÜ

-Hastaneden görüntü GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Özden Örnek

-Detaylar 29.04.2018 - 09.43 Haber Kodu : 180429008

29.04.2018 - 10.16 Haber Kodu : 180429013 =================== 7- 1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER KARANFİLLERLE ANILDI Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşunda karanfillerle andı. Tertip komitesi 1 Mayıs 2018 için İstiklal Caddesi'nde bildiri dağıttı.

DİSK,KESK, TMMOB,TTB'nin oluşturduğu 1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler için Gümüşsuyu'nda toplanarak kazancı Yokuşu'na yürüdü. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz'ın aralarında olduğu grup, polisin bariyerlerle çevirdiği alana geldi.

Yaşasın 1 Mayıs", "1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür" diye sloganlar atan grup üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada "Buradan 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum.Bizler 2018'in 1 Mayıs'ında 50'nin üzerinde sendika, meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle örgütü olarak dedik ki bu 1 Mayıs'ta ülkenin kutuplaştırıldığı, halkın birbirine düşman edilmeye çalışıldığı bu kadar tarihsel süreçte 1 Mayıs'ı milyonların buluştuğu demokrasi buluşmalarına çevireceğiz.İstanbul Maltepe Meydanı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs Meydanlarında buluşacağız" dedi.

Açıklamalar sonrası, Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Komite üyeleri, İstiklal Caddesi boyunca bildiri dağıtarak Şişhane Parkı'na gitti.

Görüntü Dökümü:

1 Mayıs Tertip Komitesi'nin toplanması

1 Mayıs pankartı ile Kazancı yokuşuna yürünmesi

Saygı duruşu

1977'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunması

Slogan atılması

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması

Kazancı yokuşuna karanfil bırakılması

İstiklal Caddesinde bildiri dağıtması

Genel ve detaylar 29.04.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180429055_ 8- SULTANAHMET'TEKİ YANGINDA YARALANAN İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Fatih'te Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, hayatını kaybetti.

Sultanahmet'te geçtiğimiz Cuma günü bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında itfaiye onbaşı Taner Çebi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Taner Çebi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Fatih Grup Personelinde çalışan ve yaklaşık 10 yıldır itfaiyeci olan Taner Çebi'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çebi'nin yarın saat 12.00'de İtfaiye Daire Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Taner Çebi'nin naaşı Edirnekapı itfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

-Çebi'nin fotoğrafları

-ARŞİV

-Çebi'nin çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Detaylar 29.04.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180429052 9- KAĞITHANE'DE YANGIN MAHALLEYİ DUMANA BOĞDU Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, mahalleyi dumana boğdu. Evlerinde duramayan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Gültepe Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında oluşan yoğun duman nedeniyle evlerinde duramayan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı. Nefes almakta zorlanan bazı vatandaşlar, elleriyle ağızlarını kapatmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Seyrantepe ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

Yangının çıktığı dairenin sahibi Hüseyin Aslan, "Yangın bir anda çıktı. Bir şey anlamadık. İçeridekilerin hepsi dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Duman altında kalan sokaktan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Mahalle sakini ile röp.

-Yangının başlaması

-İtfaiyenin gelmesi ve çatıya müdahalesi

-Genel ve detaylar 29.04.2018 - 10.52 Haber Kodu : 180429021 10 - AFYONKARAHİSAR'DA SERA ŞARTLARINDA MUZ YETİŞTİRİLDİ Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL DHA

Afyonkarahisar'da bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ndeki serada, 2 yıllık çalışmanın ardından organik muz yetiştirilmeye başlandı.

Anavatanı Güneydoğu Asya olarak bilinen, Türkiye'de en çok Mersin'in Anamur ilçesi ve Antalya'nın Alanya ilçeleri ile çevresinde yetiştirilen muz, büyük oranda karasal iklimin etkisinde olan Afyonkarahisar'da ilk defa üretildi. Denizden bin 21 metre yükseklikte yetiştirilen muzların tamamen organik olduğu kaydedildi. Afyonkarihisar'da muz ağacını görenler, şaşırdı. 2 YIL SONRA MEYVESİNİ VERDİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde 2016 yılının Nisan ayında dikilen muz fidesi, 2 yıl sonra meyvesini verdi. Muz üretimin her safhasında incelemelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Muzumuz seramızda yer alan 85 çeşit bitkiden birisi. 2 yıl aradan sonra ilk defa bu sene meyvelerini verdiler. Hasadı gecikmiş bir muzla karşı karşıyayız. Ziyaretçilerimiz geldikleri zaman muzu görebilsinler, diye bu döneme kadar bıraktık" dedi.

Yıldız, "Bizim maksadımız muzu yetiştirmek değildi. Burada muz bitkisini ziyaretçilerimize tanıtmak maksadıyla bahçemizde bulundurduk. Ancak meyvesini de aldıktan sonra rahatlıkla 'Afyonkarahisar'da muz yetiştirmeyi başardık' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.