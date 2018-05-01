DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BEŞİKTAŞ'TA POLİS MÜDAHALESİ Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti.

Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı. Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Polis müdahalesi 01.05.2018 - 09.47 Haber Kodu : 180501020 2- BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ POLİS MÜDAHALESİ Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti.

Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde de 15 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı. Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Polis müdahalesi 01.05.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180501054 3- TAKSİM'DE GENİŞ ÖNLEMLER; MEYDANA KİMSE ALINMIYOR

* Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Görüntü Dökümü:

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- Trafiğe kapalı yolların görüntüsü

- Turistlerin valizle yürümesi

- Polislerin arama yapması

- Meydandan görüntüler

- Detaylar 01.05.2018 -07.53 Haber Kodu : 180501010 4- TAKSİM'DE YOLLAR KAPATILDI, TURİSTLER BAVULLARIYLA İLERLEDİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Özellikle Talimhane ve Harbiye bölgesi'ndeki otellerine giriş, çıkış yapmak isteyen turistler, şaşkınlık yaşadı.

Polis, kontrol noktalarında otellerine gitmek isteyen turistlere bavul ve üst araması yaptı. Çalışanlar ise kimlik kontrollerinin ardından işe gidebildiler.

Görüntü Dökümü

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-Trafiğe kapalı Cumhuriyet Caddesi

-Divan Kavşağı

-Polisler

-TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri

-Bavulları aranan turistler

-Üst araması

-Otellerine gitmeye çalışanlar

-Bavullarıyla taksi arayanlar

-Yürüyenler

-Polis kontrol noktasının tamamen kapanması

-Bariyerlerin önünde Bekleyen turistler

-Genel ve detaylar 01.05.2018 - 08.05 Haber Kodu : 180501013

01.05.2018 - 08.14 Haber Kodu : 180501014

01.05.2018 - 09.31 Haber Kodu : 180501019 5- TURİSTLER KAZANCI YOKUŞUNDAKİ OTELLERİNE VALİZLERİYLE YÜRÜDÜLER Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar. Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi. Görüntü Dökümü:

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- Tursitlerin görüntüsü

- Turistlerin yürümesi

- Polisle konuşmaları

- Otellerine yürümeleri

- Detaylar 01.05.2018 - 08.37 Haber Kodu : 180501016 6- SENDİKALAR TAKSİM'DE (1) Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Hak-İş ve Sağlık Hizmetleri Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyüşe geçti. "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atan sendikacılar Kazancı Yokuşu'na geldi. Burada 41 yıl önce hayatını kaybedenler için karanfil bırakan gruptakiler Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan gruptakiler daha sonra İstiklal Marşı okudu.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman basın açıklaması okudu. Şişman, "Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat yaşamak için, adil bir dünya düzeninin temelini oluşturmak için, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için hep birlikteyiz, Taksim'deyiz. OHAL'in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye için, ülkemizin geleceği için alanlardayız, meydanlardayız. Din, vicdan ve fikir hürriyetinin toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması için yine alanlardayız. Hak-İş olarak bizler sosyal devlet, sosyal adalet ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2018'de Adana'dayız, tüm Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız ve Taksim'deyiz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, bütünlüğü, insanlarımız birlik, beraberlik ve kardeşliği için talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için hep birlikte alanlardayız. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol diyoruz. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırılmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa 'hayır' diyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup, Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİ SENDİKASI

Hak-İş'in ardından Sağlık Hizmetleri Sendikası'sı da Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyerek geldi. Sendika üyeleri, ilk olarak Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup daha sonra da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Görüntü Dökümü:

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- Hak-İş'in yürüyüşü

- Karanfil bırakmaları

- Meydana çelenk bırakmaları

- Şişman'ın konuşması

- Sağlık Hizmetleri Sendikası'nın gelişi

- Karanfil bırakmaları

- Çelenk bırakmaları

- Detaylar 01.05.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180501040 7- TOPLANMALARIN BAŞLADIĞI MALTEPE MİTİNG ALANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe Miting Alanına girişler başladı. Alandaki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Alanın havadan görüntüleri 01.05.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180501046 ===================== 8- MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER BAŞLADI Haber-Kamera: Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzeride uçarak denetim yaptı.

Görüntü Dökümü:

-HDP'li grubun alana girişi

-Polislerin arama yapması

-Polis helikopterinden görüntü

-Detaylar 01.05.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180501041 9- MALTEPE'DE 1 MAYIS HAZIRLIĞI Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Özden ATİK - Güven USTA - Ömer HASAR - / İSTANBUL , (DHA)

1 Mayıs'ın kutlanacağı Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gelenler güvenlik aramasından geçiyor.

Miting alanın girecek grupların flama ve pankartlar taşıyarak hazırlık yaptığı görüldü. Görüntü dökümü

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- Araç trafiğine kapatılan Piri Reis ve Turgut Özal Bulvarı'nın görüntüsü

- Pankartlar ile ilerleyenlerin görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

- Polislerin güvenlik araması

- Flama taşıyanların görüntüsü

- Genel ve detaylar 01.05.2018 - 09.52 Haber Kodu : 180501022 10- MALTEPE MİTİNG ALANINA ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.