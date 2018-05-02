HABER

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

 (havadan görüntüyle)  1- DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (2) - İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

(havadan görüntüyle)
1- DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (2)

- İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

- Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Geminin geçişinden görüntüler
-Geminin geçişinden havadan görüntüler
02.05.2018 - 12.28 Haber Kodu : 180502053_
02.05.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180502042_

===================

2- KADIKÖY'DE KİLİSEYE SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazılıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevkedildi.
Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde yakalanan 45 yaşındaki Serdar K.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de iki defa intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Serdar K.'nin emniyetteki ifadesinde, kilise görevlilerinin kendisine iyi davranmadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K. sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü
----------
-Şüpheli Serdar K.'nın adliyeye sevk görüntüsü
-Serdar K.'nın adliyeye girmesi
-Genel ve detaylar

========================

3 - SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30'da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Seçmen listeleri
-Seçmen listelerine bakan vatandaşlar
-Muhtar Cem Çankaya ile röp.
-Genel ve detaylar
02.05.2018 - 10.44 Haber Kodu : 180502024

=============

4- İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 buçuk kilo tütün ve 400 puro ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te metruk bir binada kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri 23 Nisan'da metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 buçuk kilo tütün ve 400 puro ele geçirdi. 4 kişi gözaltına aldı. 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefet suçundan para cezası verilen 4 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
---------
(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin metruk binaya girmesi
-Ekiplerin arama yapması
-Kaçak sigaraların bulunması
-Genel ve detaylar
02.05.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180502044
================

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısıErmenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.