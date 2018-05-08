DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA 1.2 MİLYON LİRALIK GASP Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Şüpheliler kaçarken polis ekiplerine ateş etti. Esenyurt'ta aracı bırakıp kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyumcukent'ten çıkan 34 BA 4291 plakalı kurye aracını lüks araçla takibe alan şüpheliler kurye aracının önünü kesti. Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi alarma geçti. Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkar gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemelerde bulundu. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kurye aracından görüntü

-Polis ekipleri

-İnceleme yapılması

-Yerdeki boş kovanlar

-Gasp edilen kişiler

-Terk edilen otomobil

-Polisin inceleme yapması

-Polis otosundaki kurşun delikleri

-Detaylar 08.05.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180508015

08.05.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180508018

08.05.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180508027 =============== 2- KAMYONCULARIN KORKULU RÜYASI ÇETEYE NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA *Çaldıkları otomobile tank ve elektrikli pompa yerleştiren şüphelilerin park halindeki araçlara yanaşarak mazot çaldıkları tespit edildi Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul'da çaldıkları otomobilin arka koltuğunu sökerek yerleştirdikleri depolarla kamyonlardan mazot çaldığı belirtilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Polisin 10 gün süren takibi sonucu gözaltına alınan şüphelilerin gecede 2 ton mazot çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin Şamlar köyünde bulunan evlerine yapılan baskın polis kamerası tarafından görüntülendi. POLİS ÇALINTI ARACI TAKİBE ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 27 gün önce çalınan lüks bir otomobilin, üzerine sahte plaka takıldığı belirlendi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri özellikle Arnavutköy bölgesi ve İkitelli Şamlar köyü civarında görünen otomobili takibe aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin çalıntı otomobile özel donanım ekleyerek park halindeki kamyonların depolarından mazot çaldıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU EVE POLİS BASKINI YAPILDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin evinin Şamlar köyünde çıkmaz bir sokağın sonunda olduğunu belirlerken, önceki sabaha karşı eve baskın yapıldı. Baskın sırasında şüpheliler Yunus Y.(26), Volkan Ö.(26), Mehmet Ö.(23) ile Gökhan T.(23) gözaltına alındı. KÜÇÜK BENZİN İSTASYONUNA ÇEVİRMİŞLER

Yapılan inceleme sonucu baskın yapılan evin adeta bir benzin istasyonuna çevrildiği ortaya çıktı. Evin alt katında yapılan incelemede çalıntı mazotların depolandığı toplam 3 bin 800 litrelik tanklarla donatıldığı tespit edildi. ÇALDIKLARI OTOMOBİLE ÖZEL DONANIM EKLEMİŞLER

Polis baskını sırasında ele geçen çalıntı otomobilin ise arka koltuklarının söküldüğü buraya 400 litre kapasiteli bir tank konulduğu tespit edildi. Ayrıca otomobilin içine bir pompa yerleştirdiği tespit edilen şüphelilerin park halindeki araçların yanına yaklaştıkları, içinden bile inmeden pencereden uzanarak önce depo kilitlerini kırak, içine sallandırdıkları hortumla mazot çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı pompanın dakikada 100 litre mazot çekebildiği tespit edildi.

ÇALDIKLARI YAKITI SATIYORLARMIŞ

Şüphelilerin daha sonra çaldıkları mazotu evlerinde bulunan depolara aktardıkları ve "Ucuz mazot" sloganıyla kamyon yada araçlara yarı fiyatına pazarladıkları belirlendi. Polis şüphelilerin tek gecede yaklaşık 2 ton mazot çaldıklarını belirledi. Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Yunus Y. ve Volkan Ö. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Eve yapılan baskın

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Mazot tankları

-Emniyetten çıkışları

-Çalıntı aracın görüntüsü

-Detaylar 08.05.2018 - 09.30 Haber Kodu : 180508009 (ÖZEL)

3- PANTOLON HIRSIZLARI KAMERADA - Zeytinburnu'nda girdikleri atölyeden 2 bin 500 adet kot pantolon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda, yüzleri maskeli 4 kişinin bir atölyeden yaptığı kot pantolon hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe Mahallesi Site Yolu Sokak üzerinde bulunan kot yıkama atölyesinde geçtiğimiz pazar günü saat 16.15'te meydana geldi. Atölyeye gelen yüzleri maskeli 4 kişi, levye kullanarak kapıyı açtıktan sonra içeri girdi. 4 kişi, burada bulunan kot pantolonları kucaklayarak dışarı çıkardı. Şüpheliler, kot pantolonları atölye önünde beklettikleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Hırsızlar yaklaşık değeri 80 bin lira olan 2 bin 500 adet kot pantolonu çaldıkları belirtildi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, atölyenin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli 4 kişinin kapıyı levyeyle kanırtarak açtıkları, içeri girerek kucakladıkları kot pantolonları dışarı çıkarıp kamyonete yükledikleri görülüyor. Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin kapıyı levyeyle kanırtarak açmaları

-Kot pantolonları kucaklayarak dışarı çıkarmaları

-Kamyonete yüklemeleri ========================== 4- FETÖ SORUŞTURMASINDA ANKARA'DA GÖZALTI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu belirtilen Kerim Çoraklık, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği belirtildi. Bu kapsamda, Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kerim Çoraklık'ın, FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Kerim Çoraklık, hakkında sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Kerim Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.