DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı. İçerenköy Mahallesi'nde park halindeyken önceki gün çalınan 34 MJA 31 plakalı minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. M.Y. ve E.S.'nin 2 ay önce Ümraniye'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2'si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.'nin bu sefer yanlarına R.K.'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi. Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

IRAK SEÇİMLERİ

"Hemen yanı başımızda Suriye'deki sorununa bir çare bulamazsak; terörle mücadelemiz de yarıda kalır, başarısız olur" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ülkenin istikrarın yerine getirilmesi konusunda herkesin endişeleri devam eder, kaos devam eder, iç savaş, sivil savaş devam eder. Özellikle de teröristle için bulunmaz bir ortam olmaya devam eder. Türkiye olarak siyasi çözüme önem veriyoruz. Bunun için de katkı sağlıyoruz. Astana süreci, Soçi süreci ve Cenevre sürecine en çok katkı sağlayan ülke Türkiye'dir. Her üç platformda da var olan Türkiye siyasi çözümün en iyi çözüm olduğunu tüm aktörlere, Suriye'deki aktörlere anlatmaya çalışıyor. Bu konuda son zamanlarda hareketlenmeler var ama maalesef Cenevre'de herhangi bir müzakere başlamadığı için soru işaretleri de devam ediyor, karamsarlık da devam ediyor. Farklı ülkelerin, farklı aktörlerin, farklı gündemi olabilir. Ama Türkiye'nin bir gündemi var o da Suriye'nin toprak bütünlüğü, barışı, istikrarı ve birlik beraberliğidir. Aynı düşüncelerimiz Irak için de geçerlidir. Irak'ta yanlış bir referandum girişimi oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün yarın Irak'ta seçimler var. İnşallah bu seçimler Irak'a istikrar getirir. Irak'ın toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü önemlidir. Ama her iki ülkede de terörle mücadeleyi de devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü her iki ülkede de terör örgülerinin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Buralarda PKK var, YPG var, DAEŞ var ve diğer terör örgütleri var. Bunlarla mücadeleyi özellikle Irak ile seçimlerden sonra birlikte devam ettireceğiz. Irak'ın yeniden inşası önemlidir. Kuveyt'teki konferansta Irak'ın yeninden inşası için 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Seçimden sonra terör örgütleri temizlendi artık, Irak'ın her bir tarafının, Irak'ın yeniden inşası için Türkiye olarak, Türk şirketleri olarak en büyük katkıyı sağlayan ülke olacağız" diye konuştu.