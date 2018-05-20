DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- ŞAMPİYONLUK GECESİNİ FIRSAT BİLEN HIRSIZLARA SUÇ ÜSTÜ : 1 YARALI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'un çeşitleri ilçelerinden hırsızlık yaparak kayıplara karışan şüpheliler, şampiyonluk gecesini fırsat bilip hırsızlık yaparken polis baskınına uğradı. Yakalanmamak için polisle çatışan şüphelilerden biri vurularak yakalandı. HIRSIZLIK YAPILIRKEN POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli zamanlarda ev ve iş yerine girerek hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam Spor Toto Süper Ligi'nin şampiyonluk maçlarını fırsat bilerek Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'ne lüks otomobillerle gelen 4 şüpheli 10 katlı sitedeki bir daireye girerek hırsızlık yaptı. Çıkışta da bir motosikleti çalmaya çalışan şüphelilere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı. BASKIN SIRASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Baskın sırasında hırsızlar ve polis ekipleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sonucu hırsızlardan biri yaralanırken diğer şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Hafif yaralının tedavisi için sağlık ekibi istendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma sürüyor.

LÜKS OTOMOBİLLERİN İÇERİSİNDE SAHTE PLAKA ELE GEÇİRİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri hırsızların girdiği dairede ve geldikleri lüks otomobilde yaklaşık 3 saat süren delil araştırması yaptı. Yapılan araştırmada geldikleri otomobillerin çalıntı olduğu ve otomobilin içerisinde de çok sayıda sahte plaka çıktığı öğrenildi. BİR HIRSIZ YARALI OLARAK YAKALANDI

Apartman sakini Ahmet Çördük "Evdeyken silah sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda bir aracının camlarının kırıldığını gördüm. Hatta bizim binada komşunun dairesine girmişler. Karmaşık bir durum vardı. Bir tane de yaralı vardı. O da hırsızdı. Polislerle hırsızlar arasında çatışma yaşanmış. Karşı binadan motosiklet çalmışlar ve geldikleri otomobiller çalıntıymış" dedi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Çalıntı otomobiller detay

-Cam kırıkları

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Polis ekiplerin çalışması

-Motosikletten detay

-Yerlerde kan izleri

-Apartman sakinleri

-Siteden detay

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

20.05.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180520048 ================

(ÖZEL)

2- TAKSİM'DE KÖPEĞİNE SARILARAK UYUYAN ÇOCUK YÜREK SIZLATTI Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul, DHA

Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu, yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı. Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yerde köpeğine sarılarak uyuyan çocuk

-Çevredekilerin şaşkın bakışları

-Bazı vatandaşların cep telefonuyla o anları kaydetmesi

-Genel ve detaylar 20.05.2018 - 10.46 Haber Kodu : 180520032 (ÖZEL)-

3- EVE GİREMEYİNCE YALAN İHBARDA BULUNDU Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA

Kağıthane'de ocakta yemeği varken dışarı çıkan ve anahtarı kapıda unutan kadın '"Çocuğum içeride kaldı" diyerek itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri eve gelerek kapıyı açtığında, evde çocuk olmadığını gördü. İtfaiye ekipleri bir daha böyle bir ihbarda bulunmaması için kadına uyarıda bulup ayrıldı.

ANAHTARI İÇERİDE UNUTTU

İddialara göre, Şirintepe Mahallesi Ahenk Sokak'taki 2 katlı bir apartmanda ikamet eden bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ocakta yemeği bırakıp evinden dışarı çıktı. Bir süre sonra evin anahtarını kapının arkasında unuttuğunu fark etti. Kadın hemen çilingir çağırdı. Eve gelen çilingir kapıyı açamadı. Bunun üzerine, itfaiyeyi arayarak evde çocuğunun kaldığını ve kapıyı açamadığı yönünde ihbarda bulundu. İTFAİYE CAMDAN GİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde itfaiye merdiven aracı yardımı ile evin camını açarak içeriye girdi. Evde çocuk olmadığını gören itfaiye ve polis ekipleri, kadına çocuğu bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine kadın, görevlilere anahtarını kapının arkasında unuttuğunu ocakta yemeği olduğunu çilingir çağırdığını ancak kapının açılmadığını son çare olarak da itfaiyeyi aradığını belirtti. İtfaiye ekipleri bir süre kadını bilgilendirip bir daha böyle ihbarda bulunmaması yönünde uyardıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinden Gültekin Durak" Komşumuzun kapısı içeriden kilitli kalmış, ocakta yemeği varmış. İtfaiye ekiplerini çağırmış,kapının açılmasını istemiş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İtfaiye ve polisin merdiven ile eve girişi

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Kapısı kilitli kalan kadından detay görüntü

-Gültekin Durak ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 20.05.2018 - 09.42 Haber Kodu : 180520023 ================

4- SULTANBEYLİ'DEKİ DAMPER DEHŞETİ KAMERADA Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.

TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunun açık damperi üst geçide çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üst geçitte ve kamyonda hasar meydana gelmişti. Kaza anının trafik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun damperi açık ilerlemesi ve damperin üst geçide çarparak kopması yer alıyor. Görüntü Dökümü:

-TRAFİK KAMERASI

-Kamyonun ilerlemesi

-Damperin çarpması

-Damperin kopması

-Detaylar 20.05.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180520050

=============== 5- (TEKRAR)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPALI TÜRKLERLE SARAYBOSNA'DA BULUŞUYOR Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK-SARAYBOSNA -BOSNA HERSEK DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Bosan Hersek'in başkenti Saraybosna'da katılacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na Avrupa"da yaşayan 15 bin Türk'ün katılması bekleniyor. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, "Avrupa'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Aliya'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi 'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna'da yaparak Avrupa'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katılıp, Avrupa'da yaşayan Türkler ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nce kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Saraybosna'daki J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu'nda ise hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 12 bin kişilik salon, Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla donatıldı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Kongreye, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yayaşan 15 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlar da Saraybosna'daki kongreye büyük ilgi gösteriyor.

Türkler, yaşadıkları ülkelerden otobüsler ve özel araçları ile Saraybosna'ya gelmeye başladı. Saraybosna'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kongreye de yerli ve yabancı 200'ün üzerinde gazeteci akredite yaptırdı.

'İZZETBEGOVİC'İN FİKRİNE İHTİYAÇ DUYULDUGUNU İFADE ETMEK İSTİYORUZ'

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, Saraybosna'da yarın yapacakları kongrenin büyük önem taşadığını belirterek, "Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin sadece Avrupa'da değil, dünya çapında bir çalışma prensibini belirleyeceği bir süreç olacak. Bu konuyla ilgili olarak delegelerimizin yarın desteğini rica edeceğiz. Yarınki programımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da davetimize icabet edecek. Yarın 'aşık ile maşuk'un, yani Avrupalı Türk toplumunun Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmasına vesile olacağımız için son derece mutluyuz" dedi.

Yarın kongrenin yapılacağı spor salonunun 12 bin kişilik olduğunu belirten Sırakaya, hem salonun içinin, hem de dışının dolacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem salonda hem de salon dışında olan Avrupalı Türklere yönelik bir konuşma yapacağını dile getiren Zafer Sırakaya, Genel Kurul'un Saraybosna'da yapılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Avrupa'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Popülist söylemlerin yükseldiği Avrupa'da ırkçı partilerin sadece parlamentoda değil, iktidar olmaya doğru giden bir Avrupa Birliği var. Temel düşüncesi kuruluş aşamasına bakıldığında çok seslilik, çok dillilik, çok kültürlülük üzerine kurulu olan bir AB'nin gitmiş olduğu bu sıkıntılı yolda, Bosna fikrinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aliya'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi, 'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna'da yaparak Avrupa'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz."