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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

  -(HAVADAN EK GÖRÜNTÜLERLE) 1- DEV PLATFORM BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2) - ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor.

-(HAVADAN EK GÖRÜNTÜLERLE)
1- DEV PLATFORM BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2)

- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi.
Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, 'Scarabeo 9' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz'den gelen gemi, Marmara'ya doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜyle geminin geçişi
-Platformun geçişi
-Detaylar

21.05.2018 - 10.25 Haber Kodu : 180521029
21.05.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180521046
21.05.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180521052
21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521055
21.05.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180521056_

2 -1.2 MİLYON LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1

*Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Cep telefonu kamerasından Gasp anı
-Zanlıların kaçış görüntüleri
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışı
-Ele geçirilen paralar
-Silah
-Detaylar

21.05.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180521057
21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521054

(havadan görüntülerle)
3- YENİDEN YAPILAN TAKSİM İLKYARDIM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmalar tamamlandı. Hastanenin 11 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor.
Taksim'de Sıraselviler Caddesi´nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılmış, hastane Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 11 Haziranda hizmete girmesi bekleniyor. Son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma noktasına gelmesi, hastanenin eksikliğini çeken mahalle sakinlerini de sevindirdi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmalar havadan görüntülendi. Tabelalarının takıldığı malzemelerin içerisine taşındığı hastane, Taksimde büyük bir eksikliği giderecek.
Çevre sakinlerinden Hüseyin Özmen "Ben doğma büyüme Cihangirliyim. Bu hastanenin açılması için çok çaba sarf ettik. İstanbul çok güzel bir hastane kazandı. Hastane bir su gibi, yaşam gibi, ömür gibi. Eksikliğini çok fark ettik. 4.5 yıldır bu hastanenin açılmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa bizim için çok uzaktı. Gitmekte zorluk çekiyorduk. Şimdi hastanemiz açılıyor. Çok mutluyuz" dedi.
Neslihan Önceler de " Ben hastanenin açılacağına inanamıyordum. Biz hastane varken anlamamışız ama gidince değerini anladık. Yaklaşık beş yıldır eksik olan hastanemiz açılıyor. Artık başka hastanelere gitmek zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
Havadan hastanenin görüntüsü
Hastanenin tabelası
İbn-i Sina'nın büstü
Son hazırlıkların yapılması
Vatandaşlarla röp.
Genel ve detaylar

21.05.2018 -09.35 Haber Kodu : 180521025

4- UBER ARACINA TAKSİCİLERDEN SALDIRI İDDİASI

- Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksicilerin, içerisinde 3'ü kadın 4 yolcu bulunan UBER aracını çevirerek yumrukladıkları iddia edildi. Araçtan inen UBER sürücüsü ve 4 yolcusu ile taksiciler arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, UBER sürücüsü Emrah K., uçaktan inen 3'ü kadın 4 yolcuyu aracına aldı. Kapıları kapatıp hareket edeceği sırada taksiciler, UBER aracını çevirerek yumruklamaya başladı. Araçtan dışarı çıkan UBER sürücüsü ve 4 yolcu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek
UBER sürücüsü ve 4 müşteriyi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Taksicilerin yumruk atması sonucu UBER aracında hasar meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, UBER aracının bir grup tarafından çevrildiği ve araçtan inen kişiler ile onlara doğru gelen kişiler arasında gerginlik yaşandığı görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin gelip araya girdiği görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Bir grubun UBER aracının etrafını sarması
-Yanında 3 kadın olan kişi ile onlara doğru gelen kişiler arasında yaşanan gerginlik
-Polisin araya girmesi
-Detaylar

21.05.2018 - 09,41 Haber Kodu : 180521026

5- D-100'DE BEYZBOL SOPALI KAVGA KAMERADA

Haber:İstanbul DHA
Avcılar'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü diğer sürücüyle tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Bir sürücü beyzbol sopasıyla saldırırken diğer sürücü de copla karşılık verdi. Kavga esnasında iki araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan sürücüler yollarına devam etti. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-KASK KAMERASI
-Kavgadan görüntü
-Detaylar

21.05.2018 - 10,51 Haber Kodu : 180521039_

6- BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Bakırköy'de otomobil su kanalına uçtu. Araç içeresinde bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, 23.30 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, iddiaya göre arkadan gelen başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, Küçükçekmece su kanalına uçtu. Araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan iki kişiye, ambulans içinde tedbir amaçlı müdahale etti. Kazanın ardından olay yerine vinç çağırıldı. Otomobili su kanalından çıkarma çalışmalarının sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
-----------------
-Kaza yerinden görüntü
-Kaza yapan kişilerden görüntü
- Su kanalından görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve Detaylar

21.05.2018 - 01.48 Haber Kodu : 180521014_

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