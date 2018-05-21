DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

-(HAVADAN EK GÖRÜNTÜLERLE)

1- DEV PLATFORM BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2) - ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi.

Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, 'Scarabeo 9' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz'den gelen gemi, Marmara'ya doğru ilerliyor. Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜyle geminin geçişi

-Platformun geçişi

-Detaylar 21.05.2018 - 10.25 Haber Kodu : 180521029

21.05.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180521046

21.05.2018 - 11.18 Haber Kodu : 180521052

21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521055

21.05.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180521056_ 2 -1.2 MİLYON LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1 *Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Cep telefonu kamerasından Gasp anı

-Zanlıların kaçış görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen paralar

-Silah

-Detaylar

21.05.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180521057

21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521054 (havadan görüntülerle)

3- YENİDEN YAPILAN TAKSİM İLKYARDIM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

2015 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmalar tamamlandı. Hastanenin 11 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor.

Taksim'de Sıraselviler Caddesi´nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılmış, hastane Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanenin 11 Haziranda hizmete girmesi bekleniyor. Son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma noktasına gelmesi, hastanenin eksikliğini çeken mahalle sakinlerini de sevindirdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmalar havadan görüntülendi. Tabelalarının takıldığı malzemelerin içerisine taşındığı hastane, Taksimde büyük bir eksikliği giderecek.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Özmen "Ben doğma büyüme Cihangirliyim. Bu hastanenin açılması için çok çaba sarf ettik. İstanbul çok güzel bir hastane kazandı. Hastane bir su gibi, yaşam gibi, ömür gibi. Eksikliğini çok fark ettik. 4.5 yıldır bu hastanenin açılmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa bizim için çok uzaktı. Gitmekte zorluk çekiyorduk. Şimdi hastanemiz açılıyor. Çok mutluyuz" dedi.

Neslihan Önceler de " Ben hastanenin açılacağına inanamıyordum. Biz hastane varken anlamamışız ama gidince değerini anladık. Yaklaşık beş yıldır eksik olan hastanemiz açılıyor. Artık başka hastanelere gitmek zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Havadan hastanenin görüntüsü

Hastanenin tabelası

İbn-i Sina'nın büstü

Son hazırlıkların yapılması

Vatandaşlarla röp.

Genel ve detaylar 21.05.2018 -09.35 Haber Kodu : 180521025 4- UBER ARACINA TAKSİCİLERDEN SALDIRI İDDİASI - Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksicilerin, içerisinde 3'ü kadın 4 yolcu bulunan UBER aracını çevirerek yumrukladıkları iddia edildi. Araçtan inen UBER sürücüsü ve 4 yolcusu ile taksiciler arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, UBER sürücüsü Emrah K., uçaktan inen 3'ü kadın 4 yolcuyu aracına aldı. Kapıları kapatıp hareket edeceği sırada taksiciler, UBER aracını çevirerek yumruklamaya başladı. Araçtan dışarı çıkan UBER sürücüsü ve 4 yolcu ile taksiciler arasında gerginlik yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek

UBER sürücüsü ve 4 müşteriyi araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Taksicilerin yumruk atması sonucu UBER aracında hasar meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan gerginlik anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, UBER aracının bir grup tarafından çevrildiği ve araçtan inen kişiler ile onlara doğru gelen kişiler arasında gerginlik yaşandığı görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin gelip araya girdiği görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bir grubun UBER aracının etrafını sarması

-Yanında 3 kadın olan kişi ile onlara doğru gelen kişiler arasında yaşanan gerginlik

-Polisin araya girmesi

-Detaylar 21.05.2018 - 09,41 Haber Kodu : 180521026 5- D-100'DE BEYZBOL SOPALI KAVGA KAMERADA Haber:İstanbul DHA

Avcılar'da seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddialara göre bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü diğer sürücüyle tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Bir sürücü beyzbol sopasıyla saldırırken diğer sürücü de copla karşılık verdi. Kavga esnasında iki araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan sürücüler yollarına devam etti. Kavga anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü:

-KASK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Detaylar