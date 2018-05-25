DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- KURBAĞALIDERE'YE BALIKLAR DÖNMEYE BAŞLADI * Koyu rengi ve kötü kokusu nedeniyle adeta bataklığı andıran Kurbağalıdere canlanıyor. * Dereye balıkların dönüşü arttı, dere kenarları yosun tutmaya başladı. Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de yaşayanların bir dönem Kabusu olan Kurbağalıdere yeniden canlanıyor. Balıklar hızla geri döndü, dere kenarları yosun tutmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 yıldır devam eden ve son 1 yıldır hızlandırılan ıslah çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Derenin koyu rengi ve kötü kokusundan eser kalmadı. Şimdilerde başta kefal olmak üzere birçok balık türüne ev sahipliği yapan dere ve çevresinde yaşam yeniden başladı. Kurbağalıdere'de teknesi de bulunan Haldun Akkuş, "Şu anda balık mevcut. Artık kefal balığı çıkıyor burada. Canlı yaşamı başladı. Teknelerin altı kekamoz denilen midye tutmaya başladı. Kurbağalıderemiz artık bir cennete dönüyor" dedi. VATANDAŞ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Semt sakinlerinden Kemal Kansu ise, "Daha önce burada bu kadar rahat yürüyemiyorduk. Çok kötü koku vardı. Şimdi o koku kayboldu. Balıkları da gördük. Ara ara geliyorlar" dedi. Yaklaşık 40 yıldır Kadıköy'de yaşadığını belirten Ruhi Gürsoy da, "Buranın eski hali çok kötüydü. Şu anki görünüm eskiye nazaran çok iyi. Bana göre çalışmalar çok güzel. Bitince daha da güzel olacak" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR ESNAFIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Islah çalışmaları, dere çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürdü. Kötü kokunun giderilmesi ile işlerin yoğunlaştığını belirten Ferzande Barış, "Daha önce insanlar buraya değil gelip oturması, yürümüyorlardı bile. Çalışmaların hızlanmasıyla son 1 yılda artık insanlar buraya yavaş yavaş geliyor" ifadelerini kullandı. TOPLAM UZUNLUĞU 67 KİLOMETREYİ BULUYOR

Ana kolu 10 kilometre uzunluğunda olan Kurbağalıdere, kolları ile birlikte 67 kilometreyi buluyor. 4 bin 600 hektarlık geniş bir havzanın suyunu Marmara Denizi'ne taşıyor. İBB, 2010 yılında başlayan dere ıslah çalışmasını büyük oranda tamamladı. Denizdeki oksijen miktarını artırmak amacıyla denizden bin 700 metre ileriye 600 santimetre çapında su hattı çekilecek. Durgun günlerde oksijen miktarı bu sistemle, denizden su alınıp dereye deşarj edilerek artırılacak. Böylece, canlı hayatı korunacak. Ayrıca İSKİ'nin, Göztepe Köprüsü'nden yukarıda kalan bölümündeki kolektör çalışmalarının çok büyük bir bölümü de tamamlandı. Islah çalışması kapsamında, derenin Yoğurtçu Parkı'ndaki kısmı ve çevresi yeşillendirilecek, bisiklet yolları yapılacak.

Söz konusu çalışmaların Nisan 2019'da tamamlanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Balık görüntüleri

-Genel ve Detaylar

-Röportaj,

-Muhabir anonsları

-Alanın havadan görüntüleri 25.05.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180525026

25.05.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180525027_ 2- YAĞMUR NEDENİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da rögarlar geri tepti, yollarda su birikintileri meydana geldi. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu da yaşandı Görüntü Dökümü:

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-Geri tepen rögar

-Su birikintisi

-Trafikten görüntü

-Yağmurdan görüntü

-Detaylar 25.05.2018 - 10.33 Haber Kodu : 180525019 ============= 3- 6. FETİH KUPASI'NIN İLK ATIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPTI Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / SEMERKANT DHA

Okçular Vakfı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ilk oku atarak turnuvayı başlattı

Okçular Vakfı tarafından organize edilen "6'ncı Uluslararası Fetih Kupasıönın tanıtımı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, içinde Tillakari, Uluğ Bey ve Şirdar medreselerinin bulunduğu Registan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Özbekistan Spor Bakanı Şoakram İsrailov, Özbekistan Turizm Bakanı Aziz Abdulhakimov, Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Başar Şen, Semerkant Valisi Turabcan Coraye, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Cemalettin Babahanov ile Özbekistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Ümit Ahmet Can katıldı.

ERDOĞAN: ÜMMET ŞUURUNU İHYA ETMEK İSTİYORUZ

Semerkant'taki tanıtım alanında bir konuşma yapan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Burası aynı zamanda İslam dininin, İslami ilimlerin ve tarihin, Orta Çağ'ın gördüğü en büyük alimlerin yetiştiği bir beldedir. Uluğ Bey gibi nice alimler bu topraklarda yetişmişlerdir. Şimdi İslam medeniyeti belki aydınlık çağlarının epey gerisinde. ancak sanıyorum yeniden Buhara'dan, Semerkant'tan, Anadolu'dan, Endülüs'ten ilham alacak olursak, İslam medeniyeti yine çok büyük aydınlık çağları yaşamaya yakındır. Bunun ilk adımı da o eski birliğimizi yakalamak için bir araya gelmek, farklı vesilelerle kardeşliğimizi güçlendirmektir" dedi.

Bilal Erdoğan "Okçular Vakfı olarak geleneksel okçuluğumuzu tanıtmakla geçmişimizdeki aydınlık çağları, teknolojide, siyasette, ekonomide güçlü olduğumuz devirleri hatırlamak ve yeniden bir ümmet şuurunu, medeniyet şuurunu ihya etmek istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ziyaretlerinin ardından basına yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi:

"Fetih Kupası'nın 6'ncısını buradan başlatmayı uygun gördük. Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok güzel bir zeminde ilerlediği, yakınlaşmanın, kaynaşmanın arttığı bir döneme denk gelmesi bizim açımızdan manidar. Hem de Fetih Kupa'mızda sadece bir sportif aktivite olmanın ötesinde 50 ülkeden 500 sporcuyu hem olimpik hem makaralı hem de geleneksel okçulukta yarıştırdığımız çok önemli bir turnuva olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürümüze, geçmişimize, değerlerimize göndermeler yaparak başlatmayı hedefliyoruz her seferinde. Bu sene de Semerkant'tayız."

ERDOĞAN'A YÖRESEL KIYAFET GİYDİRİLDİ

Konuşmalardan sonra da katılımcılara icazetname hediye edildi. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'a da kendisine hediye edilen yöresel kıyafet Zerduci Coran giydirildi. Ardından Registan Meydanı'nda bulunan Uluğ Bey, Tillakari ve Şirdar Medreseleri de ziyaret edildi. DÜNYANIN EN İYİ OKÇULARI İSTANBUL'DA YARIŞACAK

Aralarında dünyanın 50 ülkesi ve Türkiye'den olimpik ve geleneksel okçularının da bulunduğu 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek "6.Uluslararası Fetih Kupasıönda, 50 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 2 bin sporcu dereceye girmek için yarışacak. 26 Mayıs tarihinde Okçular Tekkesi'nde başlayacak müsabakalar, 29 Mayıs günü yapılacak finaller ile sona erecek. İKİZ TURİST POLİSLER: TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ

Öte yandan Semerkant'ta uygulamaya yeni giren "turist polisliği" departmanında göreve başlayan Zuhra ve Fatıma Rahmatova kardeşler, Semerkant'a gelen turistlere yardımcı olduklarını söyledi. Yanlarında taşıdıkları sağlık çantaları ve kullandıkları elektrikli bisikletleriyle dikkat çeken ikiz kardeşler, Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Tren garındaki karşılama töreni

-Bilal Erdoğan'ın açıklamaları ve turnuvayı ok atışıyla başlatması

-Registan Meydanı'ndaki tanıtım

-Güvenlik tedbirleri

-İkiz turist polisleri ile röportaj

-Detaylar 25.05.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180525012

25.05.2018 - 10.10 Haber Kodu : 180525013 4- UYUŞTURUCUYU MOLA VE VADİ BULDU Haber: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda eroin, sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kullanılan dedektör köpekler Vadi ve Mola'nın uyuşturucuları bulması kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu M.M.'nin Zeytinburnu'ndaki evine operasyon düzenledi. Komandoların da destek verdiği operasyonda narkotik köpeği Mola ile arama yapıldı. Çekmecelerin arkasına gizlenen eroin paketleri ile uyuşturucu hap ele geçirildi. M.M. ile birlikte 3 Afgan gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ikinci operasyonu ise Alibeyköy'deki torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı S.Ş.'ye yaptı. S.Ş'nin kullandığı cipte yapılan aramaya narkotik köpeği Vadi de katıldı. Aracın motor bölümündeki hava filtresine gizlenmiş 300 bin liralık metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3 'ü tutuklandı.