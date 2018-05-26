DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek görüntü ve bilgiyle)

1- ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ (1) Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Eski Edirne Caddesi Habipler istikametindeki kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Yamaç'ın kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini

belirledi. Yakup Yamaç, Kızı Yasemin Yamaç ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin araçta sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

-Cesetlerin taşınması

-Cenaze aracına konulması

-Detaylar

26.05.2018 - 09.29 Haber Kodu : 180526019 2- JANDARMA SAHTE DÖVİZ OPERASYONU - Kameraya yansıyan operasyonda durdurulan otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş büyük miktarı döviz, toplam değeri 800 bin lira olan sahte para ele geçirildi. İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sahte para basarak turistleri dolandırdığı belirtilen bir kişi yakalandı. Operasyonla döviz ve Türk lirasından oluşan toplam 800 bin lira sahte para ele geçirildi. Operasyon jandarma kamerasına saniye saniye yansıdı.

TURİSTLERİ HEDEF ALMIŞ

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaraları üzerinden çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aynı seri numaralı dövizlerin pek çok kez farklı yerlerde kullanıldığını tespit etti. Farklı illerde ele geçen sahte dövizlerin de İstanbul üzerinden getirildiği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu paraları H.T.'nin bastığı belirlendi. JANDARMADAN SIKI TAKİP

H.T.'nin sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden jandarma ekipleri takibe başladı. Günlerce süren takip sonucu şüphelinin sahte paraları gizlediği aracıyla yola çıkması üzerine operasyon başladı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, aracın geçtiği güzergah üzerindeki cadde ve sokak çıkışlarını tutarak araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu. ARKA KOLTUK PARA ZULASI OLMUŞ

Durdurulan araçtaki H.T. gözaltın alınırken araçta da arama yapıldı. Yapılan aramada aracın arka koltuğuna gizlenmiş toplam değeri 800 bin lira olan sahte dolar, avro ve Türk lirası geçirildi. H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-H.T'nin gözaltına alınması

-Ele geçirilen sahte para 26.05.2018 - 09.04 Haber Kodu : 180526014_ ============================= 3- ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA GASP ETTİLER - O anlar kamerada Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) ,

Arnavutköy'de yolda yürüyen gencin önünü keserek darp eden 4 kişi, gencin cep telefonu çalarak kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz haftalarda Anadolu Mahallesi, Anadolu Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen genci bir kişi durdurmak istedi. Durumdan şüphelenen genç kaçmaya başladı. Bu sırada ara sokaktan çıkan 3 kişi daha kaçan genci kovalamaya başladı. Kaçarken yere düşen genci ,darp eden gaspçılar cep telefonunu alarak kaçtı. Gasp anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameradaki gaspçılar polis tarafından yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamera görüntüleri

26.05.2018 - 09.05 Haber Kodu : 180526015_ 4- POLİS OTOSUNDA TECAVÜZ DAVASI... * Sanık polis "Sadece öpüştük" dedi , mağdur kadın yalanladı.

* İfadesini neden değiştirdiği sorulan polis, "İlk ifademi verirken baskı altındaydım" diye konuştu. Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Beylikdüzü'nde yaklaşık 5 ay önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen tutuklu sanık polis memuru S.E.'nin (27) yargılanmasına başlandı. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen polis memuru S.E. daha önceden tanıdığı P.T. ile sadece öpüştüğünü cinsel ilişkiye girmediğini savudu. P.T. ise yaşanan olaydan dolayı psikolojik olarak etkilendiğini ve tedavisinin devam ettiğini belirterek şikayetçi olduğunun söyledi. S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık polis memuru S.E. ile tutuksuz sanık polis memuru R.Y. hazır bulundu. Öte yandan müşteki P.T. ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da duruşmaya katıldı. "KURBAN BAYRAMININ İLK GÜNÜ TANIŞTIĞIM BİRİYDİ"

Sanık S.E.ekip otosuyla görev yaptığı sırada müşteki P.T.'yi gördüğünü ve 'U' dönüşü yaptığını belirterek şunları söyledi:

"R.Y.'ye benim sağ tarafımda oturuyordu, ben aracı kullanıyordum. Ben 'U' dönüşü aldıktan sonra P.T. bir iki kez gülümser

gibi bize baktı. Sanki bizim gelip gelmediğimizi kontrol eder vaziyetteydi. Bunun üzerine ben P.T.'nin yanında aracı durdurdum. Sağ ön camımı açtım. 'Naber, nasılsın?' dedim. P.T.' de bana 'Sağol iyiyim, sen nasılsın?' dedi. 2017 yılının Kurban Bayramı'nın ilk günü tanıştığım biriydi. P.T.'ye 'Gel gezelim' dedim. P.T.'de 'Tamam olur' diyerek sağ arka kapıyı açıp, aracın arkasına oturdu. Akabinde Marmara Mahallesi'nde bulunan ikametime doğru gittim. Giderken de P.T.'ye nereden geldiğini sordum. Taksim'den geldiğini söyledi.

Beylikdüzü'nden çok fazla gezilecek yerlerin olmadığını Gürpınar Sahili'nin güzel olduğunu ancak oranında kalabalık olduğunu belirtti. P.T. bana Gürpınar Sahili'ni sevdiği izlenimini verdi. Bu şekilde diyolog halindeydik. Bu sırada yolda P.T., R.Y.'ye hitaben 'Sen niye konuşmuyorsun' diye laf attı. R.Y. de 'Konuşmak zorunda değilim' dedi. P.T. biraz zaman geçtikten sonra evlerimizin nerede olduğunu sordu, bu sorusundan sonra ben sağ elimi arkaya doğru uzattım. P.T. elimi tuttu. Bir süre el ele tutuştuk. Ben araç kullandığım için elimi geri çektim. Aracı binamın önünde durdurdum. R.Y. 'ye 'Şarj aletimi alacağım' dedim. P.T.'ye 'İstersen sen de gel' dedim. P.T. ise 'Yok sağol' dedi. Şarj aletimi alıp geri geldim" dedi.

"SADECE ÖPÜŞTÜK, CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM"

Amacının Gürpınar Sahili'ne gitmek olduğunu savunan sanık S.E., "Siteden çıktıktan sonra P.T. şu cümleyi kullandı; 'Aramızda ne yaşanırsa yaşansın aramızda kalacak, başkaları bana güvenmiyor olabilir ancak sen bana güvenebilirsin' dedi. Bu bana ilginç geldi.

R.Y.ye baktım.R.Y. de tebessüm etti. Bu güvenle ilgili kurduğu cümle ile bir an kendisine güvendim. P.T.'den zarar gelmeyeceğine inandım. Kavaklı Sahili'ne yakın bir yerde durdum. P.T.'ye doğru döndüm, 'Yanına geleyim mi?' dedim. 'Gel' dedi. Ben de R.Y.'ye 'Ben arkaya geçiyorum' dedim. P.T.'nin yanına geçtim" diye konuştu. P.T. ile gözgöze geldiklerini, P.T.'nin peçete istediğini kaydeden sanık S.E., "Neden?' diye sordum. Rujum üniformana bulaşmasın' dedi. R.Y.'den peçete istedim. P.Y. de 'Peçete yok' dedi. P.T.'nin peçeteyi beklediğini gördüm. R.Y.'den A4 kağıdı istedim. A4 kağıdını P.T.'ye verdim. P.T.' de bu kağıdı öperek kırmızı renk rujunu bu kağıda sildi. Daha sonra göz işaretiyle R.Y.'nin araçtan inmesini istedi. Ben de 'Gerek yok' diye cevap verdim. Sonra P.T. ile gözgöze gelerek öpüşmeye başladık. R.Y.'nin tam arkasındaydık. P.T.'nin eteğini çıkartmadım, kıyafetlerini çıkarmadım. Pantolonumun kemerini çözmedim. P.T. ile cinsel ilişkiye girmedim. Daha sonra araçtan indik. P.T. 'Burası neresi' dedi. Ben de 'Kavaklı Sahil' dedim. Yine aracı ben kullandım. P.T.'ye 'Seni nereye bırakalım' dedim. O da 'Aldığınız yerde bırakın beni' dedi. 'Tekrar görüşecek miyiz?' dedim. Bana cevap vermedi.Sessizleşti, farklı renge büründü. Kendisini 19 Mayıs Caddesi Kavaklı Halk Ekmek deposunun önünde indirdim. Kafamda soru işaretleri oluştu.Tekrar geri döndüm. Müştekiyi rahat bir şekilde yürürken gördüm. Bir eliyle telefonla konuştuğunu, bir eliyle de saçını kıvırdığını ve güldüğünü gördüm. Bu şekilde müştekiyi biraz takip ettim. Aynı rahatlıkla yürüyordu. Müşteki ile zorla birlikte olmadım. Kendisine güvenerek öpüştük. Öpüşürken müştekinin rızası vardı. Bunun dışında birşey olmadı. Benim tek suçum güvenmekti. Sadece öpüştük, tecavüze uğramış gibi gitti şikayetçi oldu. Rızası dışında birşey yaşanmadı. Bu kişinin bana tuzak kurduğunu düşünüyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"BENİ İLK ARAYAN P.T.'DİR"

Mahkeme Başkanı, ifadelerin farklı olduğunu söylemesi üzerine sanık S.E.,"İlk ifademi verirken baskı altındaydım.

Gece görevden yeni çıkmıştım. Masumiyet karinesi vardır, ancak bunu ben meslektaşlarımdan göremedim. Bana hakaret ediyorlardı,

ayakta bekletiyorlardı. 'Kamera var mı?' diye düşündüm. 'Demek ki kamera yok ki bu şekilde davranıyorlar' dedim. Bu nedenle bu şekilde baskı altındaydım" diye cevap verdi. Sanık S.E., P.T. ile 2017 yılının Kurban Bayramı'nın ilk günü gece vakti tanıştığını, P.T.'den numarasını istediğini belirterk, "O da bana 'sen numaranı ver' dedi. Ben de numaramı P.T.'ye verdim. Telefonumu ilk araya

kendisidir. Yaklaşık 10 gün konuştuk. Whatsaptan yazıştık. Daha sonra P.T. bir anda beni telefonda engelledi" diye konuştu. DİĞER SANIK POLİS MEMURU: CİNSEL OLARAK BİRLİKTE OLUP OLMADIKLARINI BİLMİYORUM

Diğer sanık R.Y. de , S.E. ile P.T.'nin olay günü samimi göründüklerini belirterek, "Ben arkaya dönüp bakmadığım için müşteki ile sanık S.E.'nin cinsel olarak birlikte olup olmadıklarını bilmiyorum. Ancak müşteki bağırmadı. Yardım da istemedi. Gördüğüm kadarıyla S.E. müştekiyi zorlamadı. Yani rızasıyla öpüştüler. Daha sonra müştekiyi aldığımız yere yakın bir yere bıraktık. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

MÜŞTEKİ P.T.:BU OLAYDAN DOLAYI PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜ ETKİLENDİM

Olay günü gece saat 02.00'da kaldırımda yürüdüğünü, karşıdan polis arabası geldiğini gördüğünü ve polis arabasının 'U' dönüşü yaparak yanında durduğunu anlatan müşteki P.T. de "S.E. isimli sanık 'Seni eve bırakabiliriz' dedi. Bunu ısrar edercesine ikinci kez söyleyince aracın polis aracı olduğuna güvenerek araca bindim. Arka koltuğa oturdum. S.E. 'Şarj aletimi alacağım, dönüşte de seni bırakırız hatta benim eve sen de gel' dedi. Ben bunu kabul etmedim. Ben de kendisine 'Sen şarj aletini al gel beni eve bırakın' dedim. S.E. evden şarj aletini aldı. Evinin nerede olduğunu anlamadım. Karanlıktı. S.E. geri döndü yolumuza devam ettik, kısa bir mesafe sonra bir yerde S.E. aracı durdurdu yine nerede olduğumuzu anlamadım. Issız bir yerdi.S.E. arkaşına 'Ya ağabeyi dayanamıyorum' dedi. Bir anda arka kapıyı açarak yanıma geldi Bir anda üzerindeki silahının olduğu kemer gibi bir şeyi çıkardı. Benimle ilişkiye girdi" dedi."Ben S.E. ile rızamla öpüşmedim, rızamla cinsel birliktelik yaşamadım" diyen P.T. "Ben sanıklardan peçete ya da kağıt falan istemedim. Araçta güven ile ilgili konuşma da olmadı. Olaydan sonra ağlamaya başladım. Olay esnasında korktuğum için çok bağırmadım. Çünkü kendileri silahlılardı ve polislerdi . Korktuğum için çığlık atamadım. Zaten olduğumuz yer ıssızdı sadece 'Napıyorsunuz?' diyebildim. Sanıklar 'Seni nereye bırakalım' dediler. Ben de 'Nereden aldıysanız oraya bırakın?' dedim. Araçtan iner inmez 155'i aradım. İfademi verdim. Şikayetçiyim. Bu olaydan dolayı psikolojik olarak çok kötü etkilendim. Tedavim halen hastanede devam ediyor" ifadelerini kullandı. Soru üzerine P.T., sanık S.E.yi tanımadığını, yüzyüze ya da telefonla görüşmediğini daha önce S.E.'yi hiç görmediğini belirtti.

HTS KAYITLARI İSTENDİ

Sanık S.E.'nin kullandığı telefonun HTS kayıtlarının dökümünün istenmesine karar veren mahkeme heyeti soruşturmayı yürüten kolluk birimine yazı yazarak mağdureden alınan kıyafetler ile ilgili DNA analizi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa istenmesine hükmetti. Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. İDDİANAME

İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyor. iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Görüntü Dökümü:

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Arşiv (Polisin fotoğrafı)

26.05.2018 - 10.01 Haber Kodu : 180526020 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- "HASANPAŞA PAZAR YERİ"NDE SONA DOĞRU... * 32 bin 249 metrekarelik alana 4 bin 555 adet pazar tezgâhı konulacak Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Tarihi Salı Pazarı" olarak bilinen alanda başlattığı "Kadıköy Hasanpaşa Pazar Yeri Zemin Altı Otopark ve Meydan Düzenleme" projesi için çalışmaları Haziran ayı içinde tamamlanıyor. Projenin altı otopark, üstü meydan ve yeşil alan olarak planlandı, pazar yeri günleri ise salı ve cuma olarak belirlendi. Havadan da görüntülenen 32 bin metrekarelik bölge, olası bir depremde toplanma alanı olarak kullanılabilecek.

Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin İstanbul'da pazar kültürünü yeniden yeşertmesinin yanı sıra, bölgenin otopark ihtiyacını da karşılaması planlanıyor. Pazar yeri olmasının yanı sıra zemin altı otopark ve meydan olarak düzenlenen alandaki çalışmaların detayları da belli oldu. Yeni pazar alanı, Haziran ayı içerisinde yapılacak açılışla birlikte, Kadıköy ve çevre ilçeler başta olmak üzere tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak.

80 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan projenin inşaatına 2015 yılının ekim ayında başlandı. 31 bin 465 metrekarelik proje alanında toplam inşaat alanı 79 bin 875 metrekare olarak kaydedilirken, projede 18 bin 284 metrekarelik rekreasyon alanının da mevcut olduğu öğrenildi. DEPREM TOPLANMA OLARAK TASARLANDI

Zemindeki meydanda dinlenme ve çocuk oyun alanları ile 2 bin metrekare yeşil alan yer alıyor. Meydandaki şemsiyeli alan ile altındaki kat, pazar yeri olarak yapıldı. En alttaki 2 katta ise, zemin altı otopark yer alıyor. Pazar yeri ve otoparkın olası bir deprem anında toplanma alanı olarak kullanılması planlandı. 4 BİN 555 ADET PAZAR TEZGÂHI KURULACAK

Yeni Salı Pazarı, haftada 2 gün pazar yeri, diğer günlerde ise zemin altı otopark olarak hizmet verecek. 32 bin 249 metrekarelik alana 4 bin 555 adet pazar tezgâhı konumlandırıldı. 24 bin 100 metrekarelik otopark alanında, 48'i engellilere ait toplam 1368 aracın otopark ihtiyacı karşılanacak. Pazar yeri ve otopark alanına inen 2 adet asansör, 11 betonarme ve 3 çelik merdiven, 1'i hareketli 2 adet yaya rampası bulunuyor. Projede ayrıca, idari birimler ile 9 erkek 9 kadın ve 5 adet engelli tuvaleti de yer alıyor.