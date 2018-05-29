DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- HEM DOLANDIRDILAR HEM KAYDETTİLER -2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin Beyoğlu'nda çağrı merkezi kurduklarını belirledi. OLMAYAN 750 LİRA İÇİN HESAPLARI BÖYLE BOŞALTILIYOR

8 ay boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yaptığı aramalarda 'Kredi masrafınız olarak bankamızda kalan 750 lira bakiyeniz bulunmakta, bunu geri ödemek için sizi arıyoruz' diyerek vatandaşları ikna ettiklerini belirledi. Cep telefonlarına gelen şifreyi alan şebeke üyeleri internet bankacılığı hesabına giriş yaparak hesapları boşaltıyordu. 4 İLÇEDE OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Beyoğlu, Kağıthane, Çekmeköy ve Sancaktepe'de şüphelilerin araçları, ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, Yusuf V., Alican A., Ezgi Ü., Yasemin T., Ayşegül S. ve Cansu Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 13 cep telefonu, not defteri, ajanda, fatura ve sözleşme ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLU, HAMİLE KADIN İSE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Cansu Ö.'nün ise hamile olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 10 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ BULUNDU, DOLANDIRMA ANINI KAYDETMİŞ

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri'nin ele geçirdiği bilgisayarlarda yaptığı ilk incelemeye göre 10 bin kişinin kimlik ve banka bilgileri bulundu. 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanma anı polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri bir şüphelinin ise dolandırıcılık anınından bir kısmını kaydettiği videoya ulaştı. Görüntü Dökümü

-----------

POLİS KAMERASI

-Vatandaşın bilgilerini alarak dolandırması

-Şebeke lideri olduğu iddia edilen Yusuf V.'nin para çekmesi

-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Evlerinde bulunan para AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

29.05.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180529045 2- YENİ HAVALİMANI'NDA İLK KONTROL UÇUŞU YAPILDI

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Yeni Havalimanı'nda seyrüsefer cihazlarının testleri için ilk kontrol uçuşu yapıldı.

DHMİ'nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre enindeki pistin üzerinden pas geçti. Piste teker koymayan uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü tamamladı. Yapılan kontrollerde sistemin çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Pistten görüntü

-Uçaktan görüntü

-Pisti pas geçmesi

-Detaylar 29.05.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180529030 ========================================= 3- SESSİZ ALARMI FARK ETMEYİNCE KISKIVRAK YAKALANDILAR Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ sanayi sitesinde bir dükkana girerek hırsızlık yapmaya çalışan 4 kişi, içerde bulunan kameranın yönünü değiştirince "sessiz alarm"dan uyarı geldi. Sitenin girişini kapatan polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin plastik eşya satan dükkandan çaldıkları güvenlik kamera kayıt cihazı da kaçmaya çalıştıkları otomobilde bulundu.

SESSİZ ALARM GELDİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bağcılar, Mahmutbey mahallesinde bulunan İSTOÇ Sanayi Sitesi'nde 10 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda İşadamı N.K.'ya ait plastik eşya dükkanından "sessiz" alarm geldi. İçerde bulunan güvenlik kameralarının yönü değiştirildiğinde yada görüntü alınamaması halinde alarm verem sistemden gelen ikaz üzerine, sitenin tüm girişleri kapatıldı. Sadece 11. kapı açık bırakılırken site güvenlik görevlileri ve polis önlem aldı. KENDİ KENDİLERİNE KAPIYA GELDİLER

İçerde bulunan araçların yönlendirildiği kapıya, çok geçmeden beyaz renkte bir araç yaklaştı. Alarm verildiğini fark etmedikleri için kapıya gelen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler Edip M.(37), Ersin Ö.(30), Mustafa T.(31) ile Fatih D.(18)'nin kullandığı otomobilin kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği kayıt cihazı bulundu. ÇOK SAYIDA SABIKALARI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak suçlarından polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-İçeri girmesi

-Kamerayı çevirmesi

-Çıkarken aracın durdurulması

-Gözaltına alınmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar 29.05.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180529023_ =============== 4- 'YÖNETMEN'İ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN 'FİGÜRAN'A MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Şile'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u (60) bıçakla öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan figuran Osman A. (20) hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şile'de 10 Aralık 2017 tarihinde evine gittiği yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Osman Akti hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman A.'nın maktul Mustafa Kemal Uzun'un yönettiği dizide figüran olarak rol aldığı, olay günü maktulun Şile'deki evine gittiği anlatılıyor.

BEYZBOL SOPASIYLA YÜZÜNE VURMUŞ

Şüpheli Osman A.'nın iddianameye yansıyan ifadesine göre aralarında tartışma çıktığı iddia ediliyor. Şüphelinin tartışma sırasında bir eline beyzbol sopası ve bir eline de bıçak alarak maktule saldırdığı, beyzbol sopası ile maktulün yüzüne birden çok kez vurduğu, bıçakla da göğüs kısmına sapladığı belirtiliyor. İddianamede ayrıca şüphelinin maktulün aracı ile kaçmaya çalıştığı ancak aracın merdivenlerde sıkışması nedeniyle ticari taksi ile kaçtığı ertesi gün de karakola giderek teslim olduğu ifadeleri yer alıyor. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olayla ilgili görüntüler

======================== 5- HASTANEDE SIRA TARTIŞMASINDA OYUNCUYA 7 BİN TL PARA CEZASI Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıra nedeniyle tartıştığı hastane görevlisi E.G.'ye (36) hakaret ettikleri iddia edilen oyuncu S.M. (40) ile babası O.M. (63) adliyelik oldu. Duruşmada S.M. ile baba O.M. kimseye hakaret etmediklerini savundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, baba O.M.'yi "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, cezayı da erteledi. Ancak S.M., aynı suçtan 7 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. "HAKARETVARİ SÖZLER SÖYLEMEDİM"

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık S.M. olay tarihinde hasta olan babasını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Sırada beklerken önümüze başkası geçince, oradaki görevli ile tartıştık. Ancak kendisine hakaret etmedim. O da bana karşı 'Yürü git, yapmıyorum' gibi laflar söyledi. Ben de 'Yapmak zorundasın!' dedim. Başka hakaretvari sözler söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

BABA: BENİ DAHA DA HASTA HALE GETİRDİLER

Baba O.M. de olay günü rahatsız olduğu için kızıyla hastaneye gittiklerini belirterek, "Ben kalp krizi geçirdim ve stent takıldı. Biz kontrol için hastaneye geldik. Elimizdeki sonuçlara bakıldığında prostat kanseri olabileceğimi ve tekrar kan ve idrar tahlili vermemi istediler. Bende Alzheimer başlangıcı ve prostat kanseri olduğum da sonuçlardan beli oldu. Kalp doktorum bana antidepresan ilacı verdi. Tüm bu rahatsızlıklarımdan dolayı ayakta durmakta zorluk çekiyordum. Ben oturdum ve kızım sıra almak için gitti. Ben kızımın sesini duyarak yanına gittim, bağırarak 'Ne yapıyorsunuz kıza, işinizi yapın, utanmıyor musunuz 40 yıldır devlet memuruyum böyle bir şey görmedim. Hastayım 65 yaşındayım. Siz nasıl insanlarsınız?' dedim. Şikayetçinin yanındaki şef olduğunu belirten adam bana 'Dayı yürü git elimizden bir kaza çıkmasın' dedi ve güvenliği çağırdı. Güvenlik gelen kadar adam bana hakaret etmeye devam etti. Bu gerginlik ve hakaretler sonucunda fenalaşmaya başladım. Bu sırada güvenlik kalbime bastırarak tartakladı. Beni daha da hasta hale getirdiler. Tansiyonum yükseldi. Ben bir odada dinlenirken kızım gidip işlemlerimizi yaptırdı ve hastaneden ayrıldık. Bize bunları yaşatan şahıslardan şikayetçiyim. Biz oradaki görevliye hakaret etmedik. Bu konudaki suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"DAYINIZA MI GÜVENİYORSUNUZ?" DEDİ

Hastane personeli müşteki E.G. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek olay gününü şöyle anlattı:

"Biz üç kişi yan yana çalışıyoruz. Ben ortadaki bilgisayarda çalışırım. Diğer arkadaşım da B.S.'dir. S.M., B.S. Bey'in sırasındaymış. Kan alınan tüpler cihaza verilir ancak o anda cihazda bir problem çıkmış. B.S. de makinaya bakmaya gitti. Ben de sıradaki hastayı alıyordum. S.M. Hanım birden bağırmaya başladı; 'Sırada ben vardım, diyerek hakaret etti. Hem bağırıyor, hem de cama vuruyordu. Ben de neden bağırdığını sordum. Birden ortalık karıştı. O sırada B.S. gelerek olaya müdahale etti. S.M. Hanım o esnada saçımı tutmaya çalıştı. Ben de kendisini ittim. Hastasının acil olduğunu, sırada kendisinin olduğunu, neden kendisinin alınmadığını bağırıyordu. 'Dayınıza mı güveniyorsunuz?" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.S. de olay günü sanıkların söylediği hakaretleri duyduğunu söyledi. BABA HAKKINDAKİ CEZA ERTELENDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık O.M.'yi "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışı, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğundan sanık O.M. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.