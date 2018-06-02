DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- AVCILAR'DA İNANILMAZ OLAY; İFTAR SIRASINDA RESTORANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Avcılar'da dün iftar sırasında restoranın zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay dün , Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Restorandakiler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Restorandan görüntü

-Çöken zeminden görüntü

-Mahsur kalan kadınlar

-Kurtarma çalışmaları

-Detaylar 02.06.2018 - 10.45 Haber Kodu : 180602033 (geniş haber)

2- İSTANBUL'DA LGS HEYECANI - Öğrencilerden bazıları sınava son anda yetişti.

- Öğrenciler içeride ter dökerken velileri dışarıda dua etti. Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Cengiz ÇOBAN - Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL (DHA)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın, TEOG yerine ilk kez uyguladığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Türkiye genelinde 976 merkezde gerçekleşen sınavın yapıldığı okullardan biri olan Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nun bahçesinde sınav saatini bekleyen 8'inci sınıf öğrencileri, saat 09.00'dan itibaren kimlikleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, görevli öğretmenlerin sınavla ilgili verdiği bilgileri dikkatle dinledi.

Sınavın sözel oturumu saat 09.30'da başlarken, MEB'in bu yıl hayata geçirdiği uygulamayla, geç kalan öğrencilerin, saat 09.45'e kadar sınava alınması sağlandı.

SINAVA 2 DAKİKADA KALA YETİŞTİ

Babasıyla birlikte sınav için okula gelen bir öğrenci, kimliğini evinde unuttuğu için içeri alınmadı. Görevliler tarafından okul girişinde bekletilen öğrenci, bir aile yakınının kimliği getirmesinin ardından 09.43'de sınava girebildi.

Bu sene gerçekleştirilen uygulamaya göre, öğrenciler sözel bölümde 50 soruyu 75 dakikada cevaplayacak. İlk oturumun bitmesinin ardından 45 dakika mola verilecek. Öğrenciler bu zaman diliminde okuldan ayrılmazken, saat 11.30'da ise sayısal sınav yapılacak.

Çocuklar, soruları çözmek için içeride ter dökerken, aileler de dışarıda sınavın bitmesini bekliyor. Sınavın bitme saati olan 12.30'a kadar bekleyecek olan velilerden Kamuran Çetin, iyi bir okulu hedeflediklerini söyleyerek " "Bizim çocuk çok iyi. Geçen sene özelde okuttum. 498 puanı vardı, iyi bir okulu istiyoruz. İnşallah iyi bir yeri kazanır. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. İnşallah umduğumuz gibi alır. İyi bir lise kazanır sonrada iyi bir üniversite kazanır" dedi.

Jale Malkoç adlı veli ise "Çocuğum içeride, kapının önünde bekliyoruz, hiç bir yere kıpırdamadık. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın çocukların. Çocuğum Anadolu Lisesine girmeyi hedefliyor" diye konuştu. Çocuğu sınava giren Kamuran Çetin "Bizim çocuk çok iyi. Geçen sene özelde okuttum. 498 puanı vardı, iyi bir okulu istiyoruz. İnşallah iyi bir yeri kazanır. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. İnşallah umduğumuz gibi alır. İyi bir lise kazanır sonrada iyi bir üniversite kazanır" dedi.

Bir başka veli Jale Malkoç "Çocuğum içeride, kapının önünde bekliyoruz, hiç bir yere kıpırdamadık. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın çocukların. Çocuğum Anadolu Lisesine girmeyi hedefliyor" diye konuştu.

"HİÇ UYUYAMADIM"

Üsküdar'da bulunan Capitol Ortaokulu'nda da sınava girecek öğrenciler ile velileri okulun bahçesinde büyük bir heyecanla sınavın başlamasını bekledi. Dünden beri hiç uyumadığını söyleyen bir veli, "Çok heyecanlıyız inşallah buradan iyi bir sonuçla çıkacaklar" diye konuştu. Sınava girecek öğrenci Metin Kara ise, "Bu güne kadar çok çalıştık, çok çaba sarfettik çalışmamızın emeğini almaya geldik. Bu iş burada bitecek artık" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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/ŞİŞLİ/

-Sınava girecek öğrencilerden detay görüntü

-Velilerden detay görüntü

-Öğrencilerin kimlik kontrol yapılması ve binaya girişi

-Öğrencilerin sıralarda oturuşu

-Bir öğrencinin kimliğini yanında getirmemesi ve kapıda beklemesi

-Öğrencinin kimliği son dakika getirilmesi ve öğrencinin sınava girişi

-Veliler ile röportaj /ÜSKÜDAR/

-Okul bahçesinde bekleyen öğrenci ve velilerden görüntü

-Öğrencilerle röp

-Veliler ile röp

-Öğrencileirn okula girmesi

-Sınıftaki öğrencilerden görüntü

-Dışarıda çocuklarını bekleyen velilerden görüntü

02.06.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180602018

02.06.2018 - 09.39 Haber Kodu : 180602020

02.06.2018 - 11.25 Haber Kodu : 180602051 ================= 3- SINAVA GİDEN ÖĞRETMENLER KAZA YAPTI Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada LGS sınavına giden görevli iki öğretmenin içinde olduğu araç kaza yaptı. Emniyet kemeri takılı olan öğretmenler ters dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde LGS sınav görevlisi öğretmenlerin olduğu 34 NB 6403 plakalı otomobile arkadan gelen 34 SE 5296 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak refüjde ters döndü. Bu sırada ters dönen aracın üstlerine doğru geldiğini gören karşı şeritteki iki araçta kaza yaptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Araçta olan öğretmenlerden birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, " Arkadan araba vurunca refüjde ters dönüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Emniyet kemerleri takılıymış. Öğretmen ikisi de sınava gidiyorlardı" diye konuştu. Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Polisten görüntü

-Vatandaş ile röportaj

-Diğer detaylar 02.06.2018 - 09.40 Haber Kodu : 180602021 (ek görüntülerle)

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKM VE TAKSİM CAMİİ İNŞAATLARINI İNCELEDİ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlarla da sohbet etti.

Gece saatlerinde Taksim'e gelerek, yapımı devam eden cami inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM'ye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

BİR VATANDAŞA AK PARTİ ROZETİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Taksim Meydanı'ndaki yürüyüşü sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, kendisine Ak Parti Rozeti takmasını istedi. Erdoğan'da yanındaki görevlilere dönerek Ak Parti rozeti istedi. Kısa sürede bulunan Ak parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan'ın vatandaşa rozetini takmasının ardından ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Erdoğan, AKM inşaat alanına gelerek bir süre içeride incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, AKM ziyaretinin ardından Taksim'den ayrıldı.

"SONUNA KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Kendisine AK Parti rozeti takılan ve isminin Seyfi Yıldırım olduğu öğrenilen vatandaş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönülden Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz ve onun yanındayım. Daha önceki mitingde de onun Ak Parti rozetini takmasını istemiştim, yetişememiştim. Baktım Cumhurbaşkanımız burada evden yatağımdan kalktım geldim. Ak Parti rozetini taktı, Allah razı olsun. Onunlayız. Sonuna kadar yanındayız Cumhurbaşkanımızın. Başkanlık sistemini de sonunda kadar destekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Cami incelemesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-AKM incelemesi

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesi

-Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Taksim meydanından AKM'ye yürüyüşü

-Erdoğan'ın yürüyüşü

-Seyfi Yıldırım'ın seslenmesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'ın sohbeti

-Rozet takılması

-Erdoğan ve Yıldırım'ın fotoğraf çekilmesi

-Erdoğan'ın AKM inşaat alanına girmesi

-Röp.

-Genel ve detaylar

02.06.2018 - 03.30 Haber Kodu : 180602008

02.06.2018 - 04.46 Haber Kodu : 180602009

02.06.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180602019 ============= 5- MEGAKENT'TE HER YIL BAYBURT'UN NÜFUSU KADAR KİŞİ ÖLÜYOR - İstanbul'da her yıl doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da her yıl ortalama Bayburt'un nüfusu kadar kişi ölürken doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla.

Türkiye'nin 15 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık şehri olan İstanbul'da ölüm ve doğum oranlarıyla ilgili ilginç bilgiler yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise megakentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor. EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİYOR

İBB verilerine göre; Megakentte 2017 yılında 41 bin 557'si erkek, 33 bin 562'si kadın, 133'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile Eylül ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında 6 bin 201, Mart ayında 6 bin 522, Nisan ayında 6 bin 125, Mayıs ayında 6 bin 104, Haziran ayında 5 bin 591, Temmuz ayında 6 bin 4, Ağustos ayında 5 bin 725, Ekim ayında 6 bin 53, Kasım ayında 6 bin 361 ve Aralık'ta ise 6 bin 855 kişi defnedildi. Bu rakamlar sadece kente defnedilenlerin sayısını içeriyor. Kentte ölüp il dışında defnedilenlere bakıldığında sayının oldukça artabileceği kaydediliyor. Buna göre İstanbul'da her yıl ölenlerin sayısı Bayburt'un nüfusuna yakın olduğu belirtiliyor. Zira Bayburt'un nüfusu 2017 yılında 80 bin 417 kişi olarak açıklanmıştı.

İLK 5 AYDA 31 BİN 831 KİŞİ DEFNEDİLDİ

İstanbul'da 2018'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte ise, 16 bin 593 erkek, 13 bin 810 kadın ve cinsiyeti tanımlanamayan bin 438 kişi dahil toplam 31 bin 831 kişi defnedildi. 2018'de de en çok defin 7 bin 89 kişi ile ocak ayında gerçekleşti. En az defin ise şu ana kadar olan süreçte ölen 5 bin 580 kişi ile Mayıs ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında hayatını kaybeden 6 bin 186, Mart ayında 6 bin 600, Nisan'da da 6 bin 180 kişi defnedildi. 100 YAŞINI AŞIP HAYATINI KAYBEDEN 183 KİŞİ DEFNEDİLDİ

Kentte geçtiğimiz yıl 100 yaşını aşıp yaşamını yitiren 125 kişi defnedilirken, 2018'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte 100 yaşını aşan 58 kişi defnedildi. GEÇEN YIL 231 BİN 576 BEBEK DOĞDU

Öte yandan TÜİK verilerine göre, İstanbul'da 2017'de 119 bin 6'sı erkek, 112 bin 570'i kız olmak üzere, 231 bin 576 bebek doğdu. Bu sayı 2016'da 239 bin 236, 2015'te 242 bin 480, 2014'te 242 bin 118, 2013'te 229 bin 274, 2012'de 226 bin 594, 2011'de 213 bin 441, 2010'da 213 bin 821 ve 2009'da ise 210 bin 441 bebek olarak gerçekleşti. Bu rakam da Türkiye'deki 12 ilin nüfusundan fazla.

Türkiye'de en az nüfusa sahip 12 il ise şöyle;

- Erzincan 231.511

- Bilecik 221.693

- Sinop 207.427

- Iğdır 194.775

- Bartın 193.577

- Çankırı 186.074

- Gümüşhane 170.173

- Artvin 166.143

- Kilis 136.319

- Ardahan 97.096

- Tunceli 82.498

- Bayburt 80.417

Görüntü Dökümü:

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-Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan hava görüntüsü

-Zincirlikuyu ve Karacaahmet mezarlıklarından yer görüntüleri

-Muhabir anonsu

-Detaylar ============================== (tekrar) (ÖZEL)

6- KAZA SANILAN BANKACI CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME; - SAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

* Beykoz'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

* Adli Tıp'tan çıkan rapor doğrultusunda yaklaşık 6 ay sonra gözaltına alınan bankacının eşi ve yanındaki kişi, geçtiğimiz hafta mahkemece serbest bırakıldı.

* Savcının itirazı üzerine 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Bankacının eşi aranıyor, sevgilisi olduğu öne sürülen kişi ise yakalanarak tutuklandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Beykoz'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan eşi ve sevgilisi olduğu öne sürülen kişi hakkında savcının itirazı tutuklama kararı verildi.

ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi'nde uçurumdaki araç yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bankacı Salih Şahin (41)'in cansız bedenini bulmuştu. Şahin'in kaza sonucu öldüğü düşünülürken polis araştırmasını sürdürdü. Cinayet masası dedektiflerinin dikkatini araçta fazla hasar olmaması çekti. Araç kısa süre içinde de Salih Şahin'in eşi Aslı Şahin tarafından satıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Adli Tıp'tan çıkan raporda da Salih Şahin'in boğularak öldürüldüğü belirtilince polis geçtiğimiz hafta harekete geçti. Cinayet masası dedektifleri, İzmir'e taşınan Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu belirtilen Murat A. da gözaltına aldı. Şahin ve Murat A., İstanbul'a getirildi. Sorgulanan iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Aslı Şahin ve Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin ve Murat A., savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Ancak iki şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin kararına savcı itiraz etti. Savcının itirazı üzerine üst mahkemece iki şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Şüpheli Murat A., İzmir'de tekrar gözaltına alındı. Tutuklanan Murat A. cezaevine gönderildi. Bankacının eşi Aslı Şahin'in ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Olayla ilgili görüntüler ================== 7- TÜRK BİLİM İNSANLARININ ÇALIŞMASI TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ, UZMANLAR PAÇA ÇORBASI YERİNE MORİNA BALIĞINI ÖNERDİ Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR - Buse ÖZEL / BODRUM DHA

Uzmanlar son yıllarda çok fazla konuşulan paça çorbasının kemikler için herhangi bir faydası olmadığını, aksine zararları bulunabileceğini belirtti. Prof. Dr. Cihan Aksoy, uzun yıllardır sürdürülen ve Kuzey ülkelerin denizlerinde yaşayan Morina balığının derisinde bulunan kolajen peptit maddesi ile kireçlenme tedavisinde önemli bir aşama kat edildiğini, bugüne kadar kullanılan tüm tedavilerin aksine bu maddenin doğrudan onarmaya yardımcı olduğunu söyledi. 2006 yılında ABD'de bulunan University of Illionis College of Medicine'dan bilim insanları 7 farklı bilimsel çalışmayı değerlendirerek bu sonuca vardı. 2018 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren başkanlığında 4 kişilik bir uzman ekip Türkiye'de benzer bir çalışma yaparak kolajen peptit ile kireçlenme (osteoartrit) tedavisinde yüzde 55 oranında ağrıda azalma ve hareket kabiliyetinde iyileşme kaydettiklerini ortaya çıkardı. Türk bilim insanlarının çalışmasının sonuçları da Clinical Medicine ve PubMed isimli bilimsel dergilerde yayınlanarak tıp literatürüne girdi.

"ÇOK FAZLA PAÇA ÇORBASI TÜKETMEK KARACİĞERE, BÖBREKLERE ZARAR VERİR"

Kolajen peptit ile ilgili çarpıcı araştırma sonuçları Türkiye'den 200 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının katıldığı "Bilimin Işığında" toplantısında açıklandı. Toplantıya başkanlık yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Aksoy, Prof. Dr. Canan Karatay'ın paça çorbası önerisine atıfta bulunarak bunun gibi yiyeceklerden alınan kolajenin düşük dozlarda alındığında faydası olmadığını, çok fazla tüketildiğinde ise karaciğer, böbreklere zarar verdiğini ayrıca tansiyonu yükselttiğini belirtti ve şunları söyledi: "Eskilerden günümüze gelen bir gelenek vardır. Eklem bağları, ağrısı, kırık olaylarında Anadolu'da bir an önce iyileşmesi için paça çorbası içilirdi. Çünkü paçanın içinde kolajen vardır. Kolajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. Siz belki 5 kilo çorbayı içtiğinizde iyileşirsiniz ama onu hazmedecek karaciğere onu atacak olan böbreğe zarar verirsiniz."

"MORİNA BALIĞI İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNE SAHİP"

Prof. Dr. Aksoy, son yıllarda yapılan bir çalışmada ortaya çıkan ve doğrudan hedefe ulaşarak, iyileştirme yapabilen kolajen peptitlerden bahsetti ve şunları söyledi: "Doğada insana yararlı olabilecek kolajenler vardır. Bu kolajenlerin bir kısmı aktif yani çalışan peptitlerdir. Bulunduğu ortamda aktif olan kollajen, biyolojik yararlılığı olan bioaktif peptit işe yarar. Özellikle yıpranmaya bağlı şikayetlerin giderilmesi için hastalara önerdiğimiz Morina balığından elde edilen peptitler işte bu özellikleri taşıyor. Yapılan çalışmalarda bu kollajenin aktif olduğu, iyileştirici etkisi görülmüştür. Kuzey Denizi'nin soğuk sularında yaşayan Morina Balığının derisinden elde edilen bir aminoasit olan kollajen peptitler eklem ve kıkırdak sağlığının ilacıdır." "BUGÜNE KADAR UYGULANAN TEDAVİLER SADECE AĞRIYI GİDERİYORDU"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu ise bugüne kadar varolan tedavilerin sadece ağrıları azalttığını ancak tedavi edici özelliği olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Kolajen peptitler aslında bir aminoasittir ve son yılların en gözde doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Çünkü kireçlenme tedavisinde standart ilaçlarla daha çok semptomları yani ağrıyı sızıyı azaltalım, hastayı olabildiğince rahatlatalım tarzında tedaviler yapıyoruz. Kireçlenmede sorun kemiğin mineral yapısında değil sorun eklemdedir ve ağrı oluşur. Kıkırdak ancak kolajen peptitler ile desteklendiğinde bu mekanik ağrıyı azaltma şansınız olur. Araştırmalarda vücuda faydalı olan kolajenin tek parça halinde değil,içinde bioaktif yani iyileştirici gücü olan belli peptitler halinde olduğu görüldü. Hastalarımda birebir gözlemliyorum ve sonuçlar yüz güldürücü."

"MORİNA BALIĞINDA BULUNAN KOLAJEN PEPTİTLER DOĞRUDAN KIKIRDAĞA ULAŞARAK TEDAVİ EDİYOR"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Çetin yiyecekler ile alınan kolajenin yüksek moleküler ağırlığı olduğu için bağırsaklardan emilmediğini ve kıkırdak dokusuna ulaşamadığını ancak paça çorbasındaki kolajenden farklı olarak daha kırpılmış halde Morina balığındaki bulunan kolajen peptitin doğrudan kıkırdaklara ulaşarak tedavi edici özelliği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Kıkırdak sürekli yapılıp yıkılan bir dokudur. Kireçlenme dediğimiz problemde kıkırdak yıkımı artar, yapım bunu karşılayamaz. Kıkırdak hammaddelerinden biri de kolajen; kıkırdağı sağlam tutan ve bu direnci sağlayan maddedir. Kolajen desteğinin olması kıkırdak sağlığının korunmasında ve hatta belki de tamirinde faydalı olacak bir yöntemdir. Eklem veya kemik problemi olduğunda eskiden hemen paça çorbası içirilirdi. Bu geleneksel tedavi yöntemidir. Ancak bu şekilde alınan kolajen oldukça yüksek moleküller ağırlıklı olduğu için bağırsaklardan emilmez ve hedef doku olan kıkırdak dokusuna ulaşmaz. Dolayısıyla onun kırpılmış haline kolajen peptitlere ihtiyaç vardır. Hidrolize kolajen ve kolajen peptit daha çok küçük moleküller halinde olursa ancak bağırsaklardan emilir. Küçültmek de yetmez çünkü kıkırdak için önemli olan aminoasitlerin bu peptitleri içermesidir. Bu peptitleri içeren aminoasit zincirlerinin kolajen peptit haline getirilmesi gerekir. Bu sayede verdiğimiz kolajen hem kıkırdak dokusu tarafından emilir hem de kıkırdak dokusuna ulaşır. Örneğin, Morina balığından elde edilen kolajen peptitler bu amaç için çok uygundur. Hastanın semptomlarını ve ağrıyı gidermek açısından faydalıdır."

"DOĞAL OLAN HER ŞEY SAĞLIKLI OLMAYABİLİR"

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Prof. Dr. Koray Ünay ise kolajenin çok büyük olduğu için hücrelere giremediğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Toplumdaki yaygın görüş, doğal olan her şeyin daha yararlı olduğu yönünde. Bu yanlış bir inanıştır. Zehirli mantar doğada yetişen zararlı bir doğal üründür. Kolajen kıkırdağın ham maddesidir. Doğal kolajenin de çok iyi olduğunu düşünülüyor, bu yanlış bir düşüncedir. Vücudun içinde oluşturulan doğal kolajen işe yarar. Dışardan alınması gerektiğinde doğal kolajen çok büyük olduğu için hücrelerin içine giremez ve işe yaramaz. Parçalanıp, işlendiği takdirde işe yarar. Kolajen molekülü hazır şekilde sindirim sisteminden geçer, kana karışır. Kıkırdak hücrelerinin içinden geçecek kadar küçük olmalıdır. Böyle yapıldığında ancak kıkırdak hücresine hammadde verilir. 'Al bunları birleştir, klasik kollajeni üret' denmiş olur. Mantığı budur. Morina Balığının derisinden elde edilen proteinlerle enzimler bir araya geldiğinde kolajen elde edebilecek o küçük boncuklar çok yoğun çıkar. Eklemin ve kıkırdağın vitamini kolajen peptitlerdir. Kısacası sağlıklı eklemin sırrı kollajen peptitlerdir."