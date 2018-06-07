DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY VERME İŞLEMİ (2) Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen

havalimanlarındaki oy verme işlemi başladı. Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 08.00'da başladı.

İlk oyu Zonguldak'tan Almanya'ya giden Bahattin Kavak kullandı. Kavak, "Vatana millete hayırlı olsun.B aşkanlık sistemi için Türkiye'nin istikrarına için hayırlı olur" dedi. Oy kullanlardan Mecburen Altun ise, "Benim ilk oyum olacak. Devlete, vatana hayırlısı olsun" diye konuştu

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Oy pusularından görüntü

-Sandığın mühürlenme görüntüsü

-Sandık yemini görüntüsü

-Sandıklardan görüntü

-İlk oyu kullanan Bahattin Kavak görüntü

-İkinci oy kullanan Mecbure Altun görüntü

-genel ve detay görüntü 07.06.2018 - 08.36 Haber Kodu : 180607018

07.06.2018 - 08.47 Haber Kodu : 180607019 2- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA OY VERME İŞLEMİ Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlar gidiş ve dış hatlar geliş katlarında kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullanıyor. Oyunu ilk kullananlardan Yeter Aksoy; "Ülkem için her şeyin en iyisi olsun istiyorum. Başka vatan başka Türkiye yok. Bizim için yaşanacak tek yer kendi vatanımız, diyorum. Herkes ona göre sağduyu ile güzel bir oy kullansın, diyorum. Vatana millete hayırlı olsun" dedi. Şadan Yılmaz ise "Oyumuzu şimdi kullandık. Hayırlı olsun. İnşallah vatanımız ve memleketimiz için daha güzel olur. Allah kimlere nasip ettiyse o kazansın" diye konuştu. Oy verme işlemi 24 Haziran'da son bulacak.

Görüntü Dökümü

-Sandıklardan görüntüler

-Oy veren vatandaşlar

-Yeter Aksoy Röp

-Şadan Yılmaz röp

-Detaylar 07.06.2018 - 09.51 Haber Kodu : 180607026_ 3- 22 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 57 GÖZALTI KARARI *Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen 19 kişi gözaltına alındı. Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 22 ilde 77 adrese yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan 38 kişiyi daha yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: arşiv

-Gözaltına alınanlar

-Sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Detaylar 07.06.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180607032 4- YASADIŞI BAHİS OYNATANLARA HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON * 23 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 15 Mayıs günü İstanbul, Adıyaman, Karaman, Ordu, İzmir, Manisa, Muğla, Balıkesir ve Kocaeli'de özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul'da Kağıthane, Eyüpsultan, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar, Gaziosamnpaşa, Kadıköy, Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ilçelerinde de arasında bulunduğu adreslere yapılan baskınlar kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 5 bilgisayar ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4 'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 MİLYONLUK KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan şüphelilerin ilk belirlemeye göre 15 milyon lira kazanç sağladıklarını belirledi. OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler polis helikopterinin baskın yapılacak adresleri havadan görüntülemesiyle başlıyor. Ardından özel harekat polisleri evlere girerek operasyonu başlatıyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Bahis sitelerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Helikopter'den görüntü

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin sağlık kontrolü ve adliyeye sevk edilmesi AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar ============== 5- HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE POLİS BASKINI Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir barakada horoz dövüşü yaptıranlara polis baskın yaptı. Şüphelilere idari para cezası uygulanırken, 9 horoz barınağa teslim edildi.

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri para karşılığı bir barakada horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri geçtiğimiz cuma günü Habipler A1 Caddesi üzerinde bulunan bir barakaya baskın düzenledi. Suçüstü yakalanan horoz sahipleri ile baraka sahibi İsmet K. ve Abdulrezzak K. gözaltına alındı. Kumar oynatmak için yer temin etmek ve hayvanlara kötü muameleden işlem yapılan zanlılar serbest bırakılırken 9 horoz önce karakola götürüldü daha sonra da barınağa teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Baskın anı polis kamerası

-Horoz ve malzemelerden görüntü 07.06.2018 - 11.05Haber Kodu : 180607034 6- 96 YAŞINDA KALÇA KIRIĞIYLA GİRDİ, YÜRÜYEREK ÇIKTI Haber: Buse ÖZEL/İSTANBUL DHA

İstanbul'da yaşayan, 96 yaşındaki Rabia Süer bir gece yarısı evde tuvalete gitmek isterken düştü. Düşme sonucu şiddetli ağrı ile hastaneye kaldırılan yaşlı kadında kalça kırığı olduğu tespit edildi. Yakınındaki birçok kişi kalça kırığının tehlikesi nedeniyle endişelenirken 96 yaşında Rabia Süer minimal invaziv denilen daha küçük bir kesiden yapılan kalça protezi ameliyatı ile 4 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Humam Baki, kalça kırığı geçirmiş hastaların yüzde 15 ile 30'unun ilk 1 yıl içerisinde hayatını kaybettiğini, 80 yaş üstünde olan hastalarda bu oranın yüzde 30 olduğunu belirtti. MİNİK BİR KESİ İLE AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Humam Baki, hastanın sol kalçasında kırık ile hastaneye geldiğini, hastanın kan sulandırıcı kullanması nedeniyle 1 hafta bekledikten sonra ameliyat edildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "96 yaşındaki hastamız evde düşme sonucu bize başvurdu. Yapılan fizik muayenelerde ve çekilen grafilerde sol kalça kırığı tanısı koyuldu ve cerrahi için hazırladık. Bu kırık çok tehlikeli bir kırıktır. Cerrahi müdahale yapılmadan hastanın yürümesi mümkün değildir ve hasta yatağa bağlı kalırsa çok ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir. Hastamız da daha önce beyin felci geçirdiği için nöroloji ve kardiyoloji branşlarımızdan da destek alarak hastamızı hazırladık. Çok ciddi ilaç ve kan sulandırıcı kullandığı için hastamızın ameliyat hazırlığı 5 gün sürdü. Hastamız hazır olduğunda minimal invaziv dediğimiz teknik ile titanyum çivi koyarak hastamızı ayağa kaldırdık. Ameliyatın ardından da hastamızı yoğun bakıma aldık. İkinci gün yatağa aldık ve yürüttük. Dördüncü gün de evine taburcu ettik."