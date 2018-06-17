DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BABALAR GÜNÜ

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit düşen evlatlarını ziyarete gelen baba ve anneler çocuklarının mezarlarına su döktü, dualar etti.

"BENİM İLK GÖZAĞRIMDI"

29 Nisan 2018'de Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın dedesi Ahmet Akpınar, "Zaten 24 gün olmuştu gideli oraya. Usta birliğinde yazıcıydı. Benim çocuğum ihlaslı ve inançlı bir çocuktu. Benim ilk göz ağrımdı. Sekiz tane torunum vardı. Ben gurur duyuyorum benim çocuğum şehit oldu. Ama onların leş kargalarını, ölülerini bile kartallar ellemiyor. O toprağı pis yapmasınlar. Konya'da okuttum. İki yıllık üniversiteyi bitirdi. İki günlük nişanlı olarak gitti. Düğününü bile yapamadı. Vatan sağolsun diyorum. Ne yapabilirim ki. Beni şu an için alsınlar onun olduğu yere giderim" diye konuştu.

"ONU MUTLU ETTİYSEM NE MUTLU BANA"

6 Kasım 2011'de Hakkari'de şehit olan Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın babası Çoşkun Doğrukartal da oğlunun mezarına bir demet çiçek bırakarak, mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Baba Doğrukartal, "Onu mutlu ettiysem ne mutlu bana. Bu gece uyumadım. Babalar günü oğlum benim yanıma geleceğine ben onun yanına gidiyorum. Oğlum acaba benden mutlu olacak mı? Babam acaba beni seviyor mu? Ben Ercan'ı dünyalara değişmezdim. Ama şuanda kabullenmişim. Benim oğlum vatan için şehit olmuş" dedi.