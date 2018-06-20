DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren bir kişi intihar girişiminde bulundu. Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Mehdi Elgün, daha sonra kendine bıçakla zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Mehdi Elgün olay yerine gelen akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Nurşen Elgün ve kızı Ecrin Elgün'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

20.06.2018 - 10.31 Haber Kodu : 180620028_

3- MUHARREM İNCE GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantının başında basın mensuplarının kısa bir görüntü aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Muharrem İnce'ye, TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik ediyor. Toplantıya CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay gibi isimlerin de aralarında olduğu medya yöneticileri katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kahvaltılı toplantıdan görüntüler

-Muharrem İnce ve CHP'li vekiller

-Genel yayın yönetmenleri

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 11.15 Haber Kodu : 180620043

(GENİŞ HABER)

4- KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA

Küçükçekmece'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsünü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kaza D-100 Karayolu Küçükçekmece Köprüsü Edirne istikametinde saat 09.15'te meydana geldi. 2'si kamyonet 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 BH 5239 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Turan araç içinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekipleri yaralı Turan'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Turan kurtarılırken, ambulansla hastaneye sevk edildi. Turan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ve ardından araçların kaldırılması çalışmaları sırasında D-100 karayolunda trafikte aksamalar meydana geldi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.