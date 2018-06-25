DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İL SEÇİM KURULU İSTANBUL'UN SEÇİMİNİ İLAN ETTİ * İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. * Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oylar ise şöyle: -Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

-Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

-Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

-Meral Akşener: 435 bin 558

-Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

-Doğu Perinçek: 16 bin 861 Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin İstanbul'un kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. 39 ilçeden gelen tutanaklara göre düzenlenen birleştirme tutanakları, İl Seçim Kurulu kapısına asılarak ilan edildi.

Sonuçlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na İstanbul'un 39 ilçesinden İlçe Seçim Kurulu Başkanları tarafından getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği İl Seçim Kurulu kapısına asılarak ilan edildi. Bir örneği de Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere imza altına alındı.

İSTANBUL'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken; 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'dan aldığı toplam oylar şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

Meral Akşener: 435 bin 558

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

Doğu Perinçek: 16 bin 861 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İSTANBUL'DA OY DAĞILIMI

İstanbul'da üç ayrı bölgede Cumhur İttifakı toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy aldı. Millet İttifakı ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı.

İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde AK Parti 3 milyon 881 bin 871 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy, Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy, İyi Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy Vatan Partisi 20 bin 49 oy alırken Hür Dava Partisi 17 bin 680 oy aldı.

============================== (ÖZEL)

2- SULTANGAZİ'DE KAMERADAKİ SAPIK 14 GÜN SONRA YAKALANDI Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sultangazi 'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan Ramazan Y. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Y., tutuklandı.

Gazi Mahallesi'nde 9 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda 12 yaşındaki H.E isimli kız çocuğu evde yalnız olduğu sırada kapısına gelen eski komşu Ramazan Y., tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Eve girmeye çalışan Ramazan Y.'yi ve tacizlerini küçük çocuk cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntüleri kaydeden çocuk durumu annesine de bildirince, şikayet üzerine polis ekipleri Ramazan Y'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. ÖZEL EKİP 14 GÜNDE YAKALADI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kameradaki Ramazan Y'nin yakalanması için özel ekip kurdu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip olayın yaşandığı mahallede, zanlının gidebileceği muhtemel yerleri ve görüşebileceği yakın çevresini takibe aldı. Kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı ev tespit edildi. Cebeci Mahallesi'ndeki eve 23 Haziran Cumartesi günü baskın düzenleyen polis, Ramazan Y.'yi 14 gün sonra gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ilk ifadesinde "Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Ramazan Y., "cinsel taciz" suçuyla tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Emniyete getirilişi

-Olayla ilgili arşiv görüntüsü =============== 3- İSKELEDEN DÜŞEN DEMİR, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Şişli'de inşaat iskelesinden kopan demir park halindeki otomobilin torpidosuna ok gibi saplandı.

Olay Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe tadilatı için kurulan demir iskele tadilat bitiminde işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Bu sırada kopan bir demir yan binanın bahçesinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön camından giren demir, torpidoya saplandı. Olay sırasında otomobilde kimsenin bulunmazken işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü. Görüntü Dökümü

-Otomobile saplanan demir

-İskele üzerindeki işçiler

-İşçinin tehlikeli inişi

-Demirin otomobilden çıkarılması

-Araç sahibi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler ================== 4- TÜSİAD: ŞİMDİ TOPLUMSAL UZLAŞMA İÇİNDE REFORM ZAMANI Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

TÜSİAD'da yapılan açıklamada "Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı" denildi.

TÜSİAD, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı. Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor. İlk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağı bilinciyle, yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz

Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var:

* Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi;

* Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin;

* Bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi;

* Vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele;

* 4. Sanayi Devrimi'nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı;

* Türkiye'nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu;

* Eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması;

* Uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin hızlanması.

Türk iş dünyasının ulusal ve uluslararası düzeyde en önde gelen sivil toplum kuruluşu olan TÜSİAD olarak ülkemizin 21. yüzyılda güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması için her zaman olduğu gibi azim ve kararlılık içinde seferber olacağız"