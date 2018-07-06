DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- TEM'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ (2) - Yol Edirne istikametine kapandı. - Sürücüler kontak kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle sürücüler kontak kapatırken kilometrelerce kuyruk oluştu. Yolun açılması için çalışmalar sürerken Ankara yönünde de yoğunluk yaşanıyor. Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle oluşan kuyruk

-Kaza yapan kamyon

-İBB kamerasından trafik DHA FEED =========================== (geniş haber)

2- 48 İLDE FETÖ OPERASYONU: 271 ASKERE GÖZALTI KARARI * İstanbul GATA yapılanmasına sızdırılmış ankesörlü hatlarla irtibatları tespit edilen tamamı tabip sınıfından 7 şüpheli ve biri emekli hava tuğgeneral de gözaltı listesinde Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fettullahçı Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul GATA yapılanmasına sızdırılmış ankesörlü hatlarla irtibatları tespit edilen tamamı tabip sınıfından 7 şüpheli ve biri emekli hava tuğgeneralin de gözaltı listesinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah 48 ilde operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 120'sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29'unun çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişiği kesilen ve 122'sinin de muvazzaf asker olduğu kaydedildi. Gözaltı kararına ilişkin detaylara göre, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasının "mahrem hizmetler" olarak isimlendirildiği belirtildi. Söz konusu yapılanmada gizliliğe azami derecede riayet edildiği, örgüt mensubu askerlerle ve bu askerlerin sözde sorumluları olan öğretmen, müdür, müdür yardımcısı şahıslar arasında deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletişim modeli kullanıldığı anlatıldı.

"BYLOCK'TAN UZAK DURMUŞLAR"

Bu nedenle örgütün haberleşme programı "Bylock" tan uzak durdukları, 212 bin 319 muvvazzaf personelden 3 bin 61'nin Bylock kullanıcısı olduğu anlaşıldığı, Bylock kullandığı tespit edilen asker sayısının TSK içerisine sızdırılan örgüt üyesine göre çok az olmasının bu durumu açıkça gösterdiği ifade edildi. Soruşturmada, terör örgütünün darbe girişiminde nispeten çok az üyesinin kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen Bylock, Bank Asya hesap açma/artırma gibi kriterleri taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiğinin değerlendirildiği kaydedildi. HER KUVVETTEN YÜZDE 10'U İHRAÇ EDİLMİŞ

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleriyle Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından gelen soruşturma kapsamında 24 Mart 2017 tarihli cevabi yazılara göre her kuvvette görev yapan rütbelilerden en fazla yüzde 10'unun ihraç edildiği veya görevden uzaklaştırıldığı anlatıldı. Hava Kuvvetlerindeki bin 505 yüzbaşıdan 136'sının, 7 bin 978 Astsubay Kıdemli Başçavuşundan 129'unun, Deniz Kuvvetlerinde 738 Albay'dan 86'sının, Kara Kuvvetlerinde ise 3 bin 672 Albay'dan 386'sının bu kapsamda olduğu belirtildi.

ANKESÖRLÜ HATLARLA ÖRGÜT MENSUPLARINA TALİMAT VERDİLER

İtirafçı ifadelerine göre 80'li yıllardan beri terör örgütünün TSK içine sızmaya başladığı, 90'lı yıllardan beri sızmanın sistematik şekilde olduğu da kaydedildi. Örgüt eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, lokanta gibi işletmelerde kurulu sabit hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü telefonları kullanarak sorumlu bulundukları örgüt mensuplarına talimatlar verdikleri belirtildi. 448 ASKER HAKKINDA HENÜZ ADLİ İŞLEM YAPILAMADI

İstanbul'da bu amaçla kullanılan 485 sabit hattan 4'ünün soruşturma konusu olduğu, bu hatlardan toplam 934 asker şahısla irtibat kurulduğunun tespit edildiği kaydedildi. Tespit edilen askerler hakkında 10 Nisan-31 Mayıs tarihine kadar yapılan sorgulamada 372'sinin darbe girişimi veya örgüt mensubiyeti nedeniyle tutuklu olduğu veya adli işlem tesis edildiği, 114'ü hakkında soruşturma/kovuşturma bulunduğu, 448'i hakkında ise adli işlem tesis edilemediği belirtildi.

271 ŞÜPHELİ ASKERE GÖZALTI KARARI

Buna göre örgütsel hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen 122'si muvazzaf 256 şüpheli ile mahrem nitelikli sözde İstanbul GATA yapılanmasına sızdırılmış ankesörlü hatlarla irtibatları tespit edilen tamamı tabip sınıfından 7 şüpheli ve biri emekli hava tuğgenerel olmak üzere 8 şüpheli olmak üzere toplam 271 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı. ============================ 3 - 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU BOT KAZASI DAVASINDA KARAR - GEMİ KAPTANI 6 YIL 8 AY CEZA ALDI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botuna çarparak 4 askerin şehit olması 3 askerin de yaralanmasına neden olan kuru yük gemisinin kaptanı Abdullah Hamadi, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen ve 4 askerin şehit olmasına, 3 askerin de yaralanmasına neden olan alaya ilişkin açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Hamadi ile tutuksuz sanıklar Allam Fattouh, Mohamad Fttahe ile tarafların avukatları katıldı. Müştekilerin avukatları, sahil güvenlik botunu asli kusurlu bulan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak, sanıkların asli kusurlu olarak bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmalarını istediler. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, adil bir karar istediğini söyledi. Diğer iki sanık da kaza ile ilgileri olmadığını savunarak beraatlerini istediler. Son sözü sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

6 YIL 8 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Abdullah Hamadi'yi, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu cezayı iyi halden 6 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Allam Fettouh ve Mohamad Fttahe'nin beraatlerine hükmetti. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2016 tarihinde Sarayburnu açıklarında Rusya Federasyonu'na ait mayın tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik botuna, oradan geçen kuru yük gemisinin çarptığı belirtiliyor. Olayda Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel (30), Astsubay Yavuz Gökhan Şahin (31), Uzman Çavuş Bülent Demirkaya (30) ve er Sinan Göktaş'ın şehit olduğu belirtilen iddianamede, geminin kaptanı Abdullah Hamadi, zabit görevlisi Allam Fattouh ve güverteci Mohamad Fttahe için 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Görüntü Dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüleri ======================= (ÖZEL)

4- MAHALLEDE "CİNSEL İSTİSMAR" GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de 2 kız çocuğuna taciz iddiası gerginliğe neden oldu. Mahallede çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken polis, TOMA ile önlem aldı.

Olay, İslambey Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 13 yaşındaki 2 kız çocuğu bir kaç gün önce Çelikbilek Sokak'ta bulunan bir binanın içinde bir kişi tarafından taciz edildi. Mahalle sakinleri ortadan kaybolan bu kişiyi dün akşam sokaktan geçerken görünce yakalamak istedi. Suriyeli olduğu öğrenilen bu kişiyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Şüphelinin arkadaşları da karışınca kavga büyüdü. Kavgada mahalle sakinlerinden 3'ü yaralandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Polis, TOMA ile mahallede önlem aldı. Polis olayla ilgili taciz şüphelisini gözaltına aldı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tacize uğradığı iddia edilen küçük kızlardan N.K.'nın babası İ.K. "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bir el atılması gerekiyor, illa insanların ölmesi mi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Vatandaşın cep telefonu görüntüleri

- Sokağa gelen polis araçları ve TOMA aracının görüntüsü

- Sokakta bekleyen mahallelinin görüntüsü

- Olayın meydana geldiği sokak

- Camları kırılan Suriyelilerin evinden görüntü

- Hastanede baba ile röp

- Karakoldan görüntü

- Genel ve detaylar ========================= 5- KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ ARANIYOR-1 Haber-Kamera Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama yapıyor. Görüntü Dökümü

-Dalgıçların arama çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığıyla röp

-Bölgeye gelen sağlık ekipleri

-Genel ve Detay ==========

(ÖZEL)

6- BEŞİKTAŞ'TA BONZAİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA

Beşiktaş'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Olay Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde yol kenarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 genç burada bonzai adı verilen uyuşturucu kullandı. Gençlerden 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi F.O.'nun cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan F.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan 2 kişiyi arıyor. Görüntü dökümü:

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-Cesedin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Müdahale etmeleri

-Ambulansa taşınması

-Görgü tanıkları ile röp

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Uyuşturucu kullanmak için hazırlanan şişe

-Genel ve detaylar =============================

7- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan otelin 8'inci katındaki odada yangın çıktı. Yangın otel personeli tarafından kısa sürede söndürüldü. Otelde kalanların bazıları da tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelin 8'inci katında bulunan bir odada saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Otel personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın otel personeli tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı yangın çıkan odayı kontrol etti. Yangın nedeniyle otelde kalan bazı müşteriler ise tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Görüntü Dökümü:

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-Otel önündeki itfaiye ekipleri

-Tedbir amaçlı dışarı çıkan müşteriler

-Olay yerine gelen sağlık ekipleri

-Otelin balkonundan bakanlar

-Genel ve detaylar ======================= 8- TELEFON DOLANDIRICILIĞINA 1 YIL 8 AY HAPİS Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Küçükçekmece'de kendini telefonda polis olarak tanıtıp, "Paralel örgüt hakkında operasyon yaptık, sizin isminiz de bu örgütte geçiyor, nüfus bilgileriniz ile para transferleri yapılmış" diyerek 51 yaşındaki Meltem Ç.'yi 130 bin lira civarında dolandırdığı iddia edilen İmam G., 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

KARŞISINDAKİ SESE İNANDI

Küçükçekmece'de yaşayan Meltem Ç.'nin 8 Ağustos 2016 günü saat 14.00'de telefonu çaldı. Meltem Ç. telefonu açtı, karşıdaki kişi kendini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, "Paralel örgüt hakkında operasyon yaptık, sizin isminiz de bu örgütte geçiyor, nüfus bilgileriniz ile para transferleri yapılmış" dedi. Meltem Ç. telefondaki kişiye inandı. Başka bir numaradan daha aranan Meltem Ç.'ye evde bulunan altınları ve paraları bir poşete koymasını istendi. Meltem Ç. evde bulunan 20-25 civarındaki bileziği, set takımını bir poşete koydu ve dolandıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Meltem Ç. suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis olay yerine yakın yerdeki iş yeri kameraları inceledi ve şüpheliye ulaştı. Meltem Ç. de görüntülerdeki kişinin, şüpheli İmam G. (43) olduğunu teşhis etti. İfadesi alınan şüpheli İmam G. hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, şüpheli İmam G. hakkında "Dolandırıcılık" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.