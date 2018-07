DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(GENİŞ HABER)

1- MİT TIR'LARI DAVASI: ERDEM GÜL'E BERAAT

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MİT TIR'ları davasında dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Gizlilik kararın nedeni ile taraflar dışında kimse duruşma salonuna alınmadı.

Duruşma Savcısı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, "Yayımlanan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin olduğu da tartışma konusu değildir. Ancak aynı belgilerin ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar tarafından gazetenin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yayınlanarak açıklandığı ve bu suretle 'devlet sırrı' vasfını kaybettiği görülmektedir. Bu nedenle sanığa müsnet devlet sırrı niteliğindeki bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçunun, unsurları itibariyle oluşmadığının kabulü gerekir. Keza ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olan sanığın bu bilgi ve belgelere hangi tarihte ulaştığı belli olmadığı gibi devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya Can Dündar'ın temin etme eylemine iştirak ettiğine dair bir delil de yoktur" denildi.

Mütalaada, sanık Erdem Gül'ün, ayrılan dosyanın sanığı Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verilmesini istedi. Taraflara söz veren mahkeme, ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken bilgeleri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.