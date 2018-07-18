DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(aktüel görüntülerle)

1- ADNAN OKTAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Enver ALAS / İstanbul DHA

Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçirildi. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adnan Oktar'ın sağlık kontrolünün ardından ayrı bir polis aracına bindirilerek götürüldüğü görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. Görüntü Dökümü:

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- Kadınların sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Oktar Babuna'nın görüntüsü

- Adnan Oktar'ın görüntüsü

- Adnan Oktar'ın hastane içindeki görüntüsü

- Adnan Oktar'ın polis aracına bindirilmesi

- Detaylar

18.07.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180718016

18.07.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180718019

18.07.2018 - 10.39 Haber Kodu : 180718025

18.07.2018 - 10.41 Haber Kodu : 180718027 ======================== 2- JANDARMADAN BÜYÜK OPERASYON Haber: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Başakşehir'de bulunan organize sanayi sitesinde bir depoya yaptığı operasyonda toplam 800 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ile bonzai üretiminde kullanılan "Fubinaca" isimli hammadde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.K.'yi takibe aldı. B.K.'nın uyuşturucuyu Başakşehir'de bulunan organize sanayi sitesinde kiraladığı depoda sakladığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri dedektör köpeklerle yaptığı aramalarda 800 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ile Bonzai üretiminde kullanılan "Fubinaca" isimli hammadde ele geçirildi. Bu hammaddeden 50 milyon doz bonzai üretilebileceği belirtildi.

B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma kamerasından operasyon anı

-Ele geçirilenler ======================= 3- REİNA KATLİAMINDA ÖLEN TUNUSLU ÇİFTE TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA

Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu karı-kocanın ailesinin maddi ve manevi tazminat talebi reddedildi. Hayatını kaybeden Tunuslu Azzabi çiftinin ailesinin avukatı Hazım Suat Öncüoğlu, aynı saldırıda ölen Fas kökenli mağdurlara terörist eylem nedeniyle tazminat ödendiğini, valiliğin kararını İdare Mahkemesi'ne taşıyacağını belirterek, karara tepki gösterdi. TALEP OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ: TUNUS İLE KARŞILILIK BULUNMADIĞINDAN...

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu, 2 Mart 2017 tarihinde Reina Katliamı'nda hayatını kaybeden Tunuslu Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakkaa Azzabi çiftinin ailesi adına maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı 13 Nisan 2018 tarihinde, talebin reddine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verdi:

"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemlerden olabileceği kanaatine varıldığı, hayatlarını kaybeden Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakka Azzabi'nin terör suçu nedeniyle herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirilmiştir. Başvurucuların Tunus vatandaşları olması sebebi ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına Tunus ile ülkemiz arasında karşılıklılık anlaşması olup olmadığı sorulmuş bakanlıkların cevabi yazısı komisyonumuza ulaşıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. 28 Mart 2018 tarih E2404 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazıları ekinde sunmuş oldukları Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Ocak 2018 tarihli yazılarında Tunus'ta terörden zarar gören bir vatandaşımız ile ilgili bilgi ve kayıt bulunamadığı, böyle bir olay yaşanması durumunda izlenebilecek yönteme ilişkin Tunus makamlarından tatmin edici bir yanıt alınamadığı bildirilmektedir. Yazıda devamla Tunus'ta 2015 yılında Bardo Müzesi ve Sousse'taki bir otele gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden batılı turistlere ödenebilecek tazminata ilişkin davaların halen devam ettiğinin bilindiği bildirilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Tunus ile karşılıklılık bulunmadığından diğer sebeplerden talebin reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi" denildi.

AVUKAT ÖNCÜOĞLU: KARARI İDARE MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu aile adına 1 milyon lira talep ettiklerini belirterek "Bu para zenginleşme değildir. Türkiye'deki zafiyet sonucu acı çeken insanlara ödenmesi gereken tazminatın en azıdır" dedi Avukat Öncüoğlu şunları söyledi:

"Vilayet zarar tespit komisyonu maalesef yerinde bir değerlendirmede bulunamamıştır. Bu tarafımıza gönderilen ret kararı utanç vericidir. Mağdurlar arası bir seçim yapılıyor gibi bu karar uluslararası bir skandala götürür. Ölçüt nedir? Komisyonun hiçbir şekilde hukuki olamayan kararı uluslararası rezalettir. Aynı saldırıda Fas kökenli mağdurlara terörist eylem nedeniyle tazminat ödenmiştir Başka milletlerin talebinin reddedilmesinin hiçbir temel yasal dayanağı yoktur. Tunus ile Türkiye arasına karşılıklılık anlaşması olmamasının yasal olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bu kararı İdare Mahkemesi'ne taşıyacağız." "KINIYORUM"

Avukat Öncüoğlu komisyon kararında imzası olanlar arasında İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesinin de olduğunu kaydederek "Bilgi ve konuya hakimiyetinin dışında karara imza atmasını, uluslararası hukuk bilgisini gerektirir yoksunlukla imzalanmasını kınıyorum. En azında bu konuya da bir çekince koyması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

====================== 4- TATLISES VE OĞLUNU TEHDİT SORUŞTURMASINDA HTS KAYITLARI ÇIKARILACAK Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses ve oğlunun telefonda ölümle tehdit edilmesine yönelik soruşturmada, tehdidi yapan kişinin belirlenerek yakalanması için baz istasyonları tespit edilip HTS kayıtları çıkarılacak.

İbrahim Tatlıses, 2 Temmuz'da avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak kendisinin ve şarkıcı oğlu İdo'nun ölümle tehdit edildiği şikayetinde bulunmuştu. "İDO'YU PUSUYA DÜŞÜRECEĞİZ" TEHDİDİ

İddiaya göre, 28 Haziran günü İbrahim Tatlıses ve oğlunun albümlerinin dağıtım şirketinde iken, şirketin santralini arayan bir kişi tehdit telefonu açtı. Numarası belirlenemeyen hat, çalışan tarafından yanıtlandı. Telefondaki kişi İbrahim Tatlıses'i öldürmekle tehdit ederek, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu Kuşadası'nda pusuya düşüreceğiz" dedi.

Çalışanların haber vermesi üzerine İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Kendisinin ve oğullarının ölüm tehditleri aldığını belirten Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, şirketin Esentepe ve Unkapanı'ndaki telefonlarını incelemeye aldı. Savcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin telefonlarının 27 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri arasında aranan ve arayan kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılmasına karar verdi.

================================= 5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (1) Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Korkuluklara çıkan kişiyi ikna çalışmalar

- Köprüden görüntü

- Deniz polisinin görüntüsü ========================== 6- (ÖZEL) - YARALI KADIN PANİKLEYEN KIZINI SAKİNLEŞTİRDİ Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok kızım' diyerek teselli etmeye çalıştı.

Kaza, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gülay Şahan eşi ile birlikte kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek istedi. Kaldırımdan adımını attığı sırada Şahan'a bir restoranın mosikletli kuryesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gülay Şahan yola savruldu.